Gaia-observatorio on avaruudessa pisteessä, jossa se pysyyy paikoillaan painovoimakenttien ansiosta.

Jousimiehen kääpiögalaksia on meidän kiittäminen. Se häiritsi muinoin kotigalaksimme Linnunradan tasapainoa.

Kääpiögalaksin vierailun seurauksena tähtiä syntyi kaasusta ja pölystä uudella vauhdilla. Yksi näistä oli ehkä Aurinkomme. Sen lähelle kehkeytyi myös hiljalleen Maa.

Ratkaiseva oli Jousimiehen vierailu Linnunradassa noin 5,7 miljardia vuotta sitten.

Kääpiögalaksin roolia Linnunradassa on tarkentanut avaruudessa leijuva tutkimusobservatorio Gaia.

Gaia on mitannut jo yli kuusi vuotta Linnunradan tähtien liikkeitä ja syntyä avaruuden niin sanotussa L2-pisteessä. Se on paikka Maan lähellä, jossa Gaia pysyy painovoimakenttien vaikutuksesta lähes paikallaan.

Jousimiehen eli Sagittariuksen kääpiögalaksi on kierrellyt Linnunradan ympärillä ja kulkenut sen läpi useaan otteeseen. Tämän ovat tähtitieteilijät selvittäneet Euroopan avaruusjärjestön (Esa) Gaia-satelliitin tuloksista. Esa kertoi niistä toukokuun lopulla. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature Astronomy. Esa on julkaissut aiheesta myös videon.

Gaian mittausten tutkijat vertasivat lähimpien tähtien kirkkautta, väriä ja etäisyyttä aina 6 500 valovuoden etäisyyteen saakka. Kääpiögalaksin käynti Linnunradassa vaikutti osuvan hyvin yhteen uusien tähtien syntypiikkien kanssa.

Jousimies on paljon pienempi galaksi kuin isoveljensä Linnunrata. Se on vain yksi noin 50 kääpiögalaksista Linnunradan lähettyvillä, mutta niistä lähimpiä.

Jousimiehen soikea kääpiögalaksi löytyi 1994. Se on niin sanotun Paikallisen ryhmän galakseja. Jousimiehen kääpiö­galaksi on ”vain” noin 65 000 valovuoden etäisyydellä. Linnunratamme läpimitta on selvästi yli satatuhatta valovuotta.

Läheisyytensä takia Jousimies on joutunut historiassaan aika ajoin Linnunradan painovoiman riepotteluun. Koti­galaksimme on kymmenentuhatta kertaa massiivisempi, joten se määrää tämän galaktisen tanssin tahdit. Ja samalla vetää naapuriaan kerta kerralta lähemmäs.

Linnunrata oli ennen Jousimiehen häirintää jo saavuttanut galaksina tasapainon. Siinä muodostui tähtiä tasaiseen tahtiin. Pahimmat tähtimyrskyt oli galaksissamme jo koettu.

Sitten Jousimies tunkeutui painovoiman vaikutuksesta Linnunradan sisään ja häiritsi tätä tasapainoa. Nuo törmäykset tuottivat painovoiman häiriöitä ja siirsivät ainetta, kuten kaasua ja pölyä, uusille alueille. Ne näyttävät Gaian mukaan selvästi tuottavan jaksoja, joissa muodostuu tavallista enemmän suuria tähtiä.

”Jousimiehen galaksi siirtää kotigalaksimme sisällä kaasua ja pölyä kuin väreilevä vesi”, sanoo Esan tiedotteessa Tomás Ruiz-Lara. Hän on astrofysiikan tutkija IAC-laitoksessa Espanjan Teneriffalla.

Toisilla Linnunradan alueilla Jousimiehen vierailut vähensivät pölyä ja kaasua.

Kääpiögalaksi Jousimies vaikutti näin koko Linnunradan rakenteeseen, sanoo Carme Gallart, yksi tutkimuksen kirjoittajista. Hän myös on tutkijana Teneriffalla.

”Emme tiedä aivan varmasti, romahtiko muuttunut kaasu- ja pölypilvi Auringoksi nimenomaan Jousimiehen vierailun vuoksi. Jousimies on kuitenkin tähän vahva ehdokas. Aurinkomme ikä osuu näet niihin aikoihin, jolloin tähtiä alkoi muodostua Jousimiehen vaikutuksesta”, sanoo Gallart.

Gaian keräämät tiedot viittaavat siihen, että Jousimiehen kääpiögalaksin vaikutus Linnunrataamme voi olla arvioitua suurempi.

Jotkut jopa väittävät, että Jousimiehen liikkeet synnyttivät Linnunradan mahtavat kierrehaarat.

Ne syntyivät laskelmien mukaan kolmessa eri törmäyksessä kuuden miljardin vuoden aikana. Jokaisella kerralla itse kääpiö­galaksin muoto on muuttunut. Se on venynyt.

Miten ihmeessä Jousimiehen iso vaikutus voidaan todistaa?

Esan Gaia-hankkeen tieteellinen johtaja on Timo Prusti.

”Gaia on niin tarkka”, muistuttaa Esan Gaia-hankkeen tieteellinen johtaja Timo Prusti. ”Se on esimerkiksi mitannut 20 miljoonan tähden etäisyyden Maan läheltä niin tarkasti, että heittoa suuntaan tai toiseen on korkeintaan yksi prosentti.”

Gaian lopullinen tavoite on tehdä kolmiulotteinen malli koko Linnunradastamme.

Haaste on valtava, kun tiedämme, että Linnunradassa on varmasti yli sata miljardia tähteä. Moni niistä on samanlainen kuin tähtien keskisarjaa edustava Aurinkomme.

Tiedämme jo nyt aika tarkasti paikkamme Linnunradassa, koska Gaia on julkistanut jo kaksi tähtiluetteloa, syyskuussa 2016 ja huhtikuussa 2018.

Luetteloissa oli tiedot lähes 1,7 miljardista tähdestä. Seuraavat luettelot ilmestyvät kahdessa osassa, loppuvuosina 2020 ja 2021.

Luettelossa ovat tiedot tähtien valoisuudesta, lämpötilasta ja alkuaineiden pitoisuuksista.

”Näemme nyt ensi kertaa ­tarkasti Linnunradan tähtien muodostumisen historiaa. Se on todistus Gaian voimasta”, Prusti kertoo HS:lle sähköpostitse.

Gaian tiedot mullistivat Linnunradan synnyn tutkimisen, Prusti sanoo.

”Tietoja Linnunradan tähtien historiasta oli toki saatu 1990­luvun alkupuolella, esimerkiksi Hipparcos-tutkimussatelliitilla.”

Nämä havainnot tehtiin kuitenkin aivan Auringon naapurustossa. Se ei ollut kattava Linnunradan mitoissa.

”Hipparcos ei esimerkiksi paljastanut näitä tähtien muodostumisen vaiheita, joista meillä on nyt todisteita”, Prusti sanoo.

Gaia mittaa koko taivasta samaan tapaan, uudelleen ja uudelleen. Se tarkkailee kohteitaan keskimäärin kerran kuussa.

Lisää dataa on tulossa. Gaian mittaukset loppuvat näillä näkymin vasta vuoden 2025 alussa.

Tutkijoiden työ jatkuu siitä vielä vuosia, koska Gaian keräämää tietoa on niin paljon, kokenut Prusti sanoo.

Prusti valittiin Gaian tieteelliseksi johtajaksi jo 2007, siis kuutisen vuotta ennen kuin koko observatorio lähti taivaalle Ranskan Guyanasta Kouroun avaruuskeskuksesta. Gaia lähti matkaan joulukuussa 2013.

Prustin valintaan oli hyvät perusteet. Hän oli niittänyt mainetta edellisten tutkimussatelliittien, kuten Herschelin, johdossa.

Nyt on kulunut jo 33 vuotta siitä, kun hän jätti Helsingin yliopiston ja sen tähtitieteen laitoksen.

”Viime vuonna Gaian tuloksiin on viitattu tieteellisissä artikkeleissa jo yli 1 600 kertaa. Se on viittausten ennätys Esassa, Prusti riemuitsee.

Eikä loppua näy. Gaian tähtiluettelo täydentyy, ja uusi on aina edellistä versiota tarkempi. Tuo katalogi on tähtitieteen perustieto.

Muitakin Gaian tietoja käytetään tutkimusten pohjana. Prusti antaa esimerkkejä.

Gaia löytää melko hyvin isoja Jupiterin kaltaisia eksoplaneettoja. Se voi määrittää hyvin tarkasti myös aurinkokuntamme kiertävien asteroidien ratoja.

Välissä se ehtii löytää tuhansia hyvin etäisiä avaruuden kirkkaita kohteita, kvasaareja.

”Oikea kysymys onkin, että millä tähtitieteen osa-alueella Gaian mittaukset eivät ole viime aikoina vaikuttaneet”, Prusti sanoo.

Gaian avulla on voitu määrittää niin sanottujen valkoisten kääpiöiden tarkkoja ominaisuuksia.

Nämä loppuun palaneet tähdet kiinnostavat siksi, että valkoiseksi kääpiöksi hiipuminen on myös Aurinkomme lopullinen kohtalo.

Siihen on aikaa onneksi vielä noin viisi miljardia vuotta.

Siinä ajassa Jousimiehen kääpiögalaksi ehtii kieppua Linnunradan ympärillä muutaman kerran. Vasta sitten se sulautuu osaksi Linnunrataa.