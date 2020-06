1970 kesäkuussa: Kerava on vanhaa asuinseutua. Noin 7 000 vuotta sitten asustelivat hylkeitä pyydystävät esi-isät Pisinmäen rinteillä ja 300–400 luvulla polttivat rautakauden miehet vainajiaan Keravanjoen laaksossa. – –

Helsingin maalaiskunnassa, Keravalla ja Tuusulassa on useita rautakautisia hautaröykkiöitä, mutta rahan puutteen vuoksi Muinaistieteellinen toimikunta ei ole pystynyt avaamaan yhtään rautakauden hautaa.

Nyt on Keravalla kaivettu yksi nelisivuinen kivilatomus. Keravan muuttuessa vuodenvaihteessa kaupungiksi lahjoitti hautojen naapuruudessa oleva teollisuuslaitos juhlivalle kaupungille varat kaivauksiin.

”Tämä nelisivuinen latomus on hyvin mielenkiintoinen. Tämä osoittaa, että roomalaisella rautakaudella joskus 300-luvulla on Keravanjoen laaksossa ollut asutusta. Vastaavia latomuksia on aikaisemmin löydetty vain Tenholasta ja Karjaalta”, kertoi kaivausten johtaja, hum. kand. Paula Purhonen.

Keravan Ahjon kaupunginosasta on luetteloitu viisi rautakautista hautaröykkiötä. Lahjoitusvarat riittivät yhden latomuksen avaukseen. Tutkijat haluaisivat kaivaa myös röykkiön­ reuna-alueita, mutta siihen ei liene nyt tilaisuutta.

Kaivauksen ollessa lopuillaan kandidaatti Purhonen kertoi, ettei vielä osata varmasti sanoa, onko kyseessä nimenomaan hautaröykkiö.

”Yleensä rautakaudella vainaja poltettiin ja luut siroteltiin paasiröykkiöön. Tavallisesti mukaan pantiin joitain esineitä. Me olemme löytäneet yhden veitsen, yhden veitsen katkelman ja kaksi rautahelan kappaletta sekä piin palasia”, kandidaatti Purhonen kertoi.