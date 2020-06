Hyvinvointi

Painajaisten määrän on havaittu lisääntyneen pandemian aikana.

Koronaviruspandemia on synnyttänyt poikkeusoloja ympäri maailmaa. Muuttunut tilanne on kiinnostanut muun muassa unitutkijoita, ja ympäri maailmaa on tehty jo lukuisia pieniä tutkimuksia pandemian ja yöunien suhteesta.

Sellainen oli muun muassa Helsingin Sanomien ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus, jonka tuloksista kerroimme toukokuussa.

Yksittäiset tutkimukset kaipasivat kuitenkin rinnalle suurempaa kuvaa, totesi unitutkija, professori Markku Partinen. Niinpä hän teki aloitteen uudesta, yhtenäisestä tutkimuksessa, jossa ihmiset vastaisivat samoihin kysymyksiin ympäri maailmaa.

Ideaan tarttui tutkijoita eri puolilta maailmaa muun muassa Kiinasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Hongkongista.

Icoss eli International Covid Sleep Study -tutkimuksessa kysytään muun muassa unettomuudesta, vuorokausirytmistä, väsymyksestä ja uupumuksesta sekä koronaviruksen aiheuttaman infektion ja eristäytymisen vaikutuksista.

Jo aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että poikkeusolot ovat vaikuttaneet nukkumiseen.

Suomessa unen määrä on näyttänyt hieman kasvaneen, kun on siirrytty etätöihin eikä iltaisin ole ollut menoja.

Toisaalta painajaisten määrän on havaittu lisääntyneen. Pistotutkimuksissa tarkasteltiin kuitenkin vain yhtä maata kerrallaan. Uusi tutkimus pyrkii hahmottamaan eri maiden eroja ja samankaltaisuuksia.

”Ajatuksenamme on muodostaa kuvaa siitä, ovatko poikkeusolosuhteet vaikuttaneet eri maissa eri tavoin. Kiinnostava verrokkipari on esimerkiksi Suomi ja Ruotsi, jotka ovat samankaltaisia maita mutta valinneet hyvin erilaiset covid-19-strategiat”, Partinen kertoo.

Tutkijat tavoittelevat vähintään tuhatta vastausta jokaisessa tutkimukseen osallistuvassa maassa, jotta tutkimuksesta saataisiin mahdollisimman edustava.

Voit käydä vastaamassa tutkimukseen täällä. Vastaaminen kestää arviolta noin 15–25 minuuttia. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun.

Helsigin Sanomat kertoo tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua.