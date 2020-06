Viidesosa maapallon merenpohjista on nyt kartoitettu.

Vain kolme vuotta sitten eli 2017 niinkin vähän kuin kuusi prosenttia valtamerten pohjista tunnettiin hyvin.

Viime vuonna kartoituksessa päästiin 15 prosenttiin. Nyt jo 19 prosenttia mertenpohjista on kartoitettu siten, että aluetta on kaikuluodattu vähintään sadan metrin välein.

Merenpohjien kartoitus on kiihtynyt, kun japanilaisen Nippon-säätiön ja Gebcon merenpohja 2030 -hanke saivat mukaan eri kartoittajia.

Gebco on YK:n alainen hanke, joka alkoi vuonna 2017 ja tähtää kattavaan karttaan merenpohjista. Gebco syötti verkkoon viime vuonna tietoja syvyyksistä ja pohjien muodoista noin 14,5 miljoonan neliökilometrin alueelta. Pinta-alaltaan se vastaa kahta Australian mannerta.

Osapuolet kertoivat välietapista lehdistötiedotteessaan.

Pohjan mittapisteet muodostavat verkoston, joka kuvaa kohtalaisen tarkasti merten pohjanmuotoja.

Satelliiteilla on jo aiemmin saatu karkea kuva merenpohjista. Tieto perustuu siihen, että merenpinta ei suinkaan ole samalla tasolla kaikkialla, vaan sen taso vaihtelee pohjan painovoimakenttien mukaan.

Myös merivirrat heijastelevat pohjan muotoja.

Karttojen tarkkuus ilman kaikuluotausta on kuitenkin vajavaista. Tutkijat puhuivat aiemmin kilometrien mittatarkkuudesta, kun luotauksella päästään sataan metriin.

”Jäljellä on vielä 81 prosenttia. Se on pinta-alaltaan yli kaksi kertaa planeetta Marsin pinta-ala”, vertaa työmäärää hankkeen johtaja Jamie McMichael-Phillips BBC:n verkkouutisille.

Tavoite on, että maapallon kaikki merenpohjat olisi kartoitettu vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tieto merenpohjista on tulossa yhä tärkeämmäksi.

Laivat tarvitsevat perustietoja syvyyden vaihteluista. Meriin lasketaan yhä enemmän tietoliikennekaapeleita ja putkistoja. Ne on paras laskea syvyyksiin niin, että ne kestävät vuosia tai vuosikymmeniä. Korjaus on kallista.

Aiemmissa kartoituksissa on löytynyt tuhansia merenalaisia vuoria, joiden paikat ja muodot kannattaa tuntea, kun laskee kalliita kaapeleita pohjaan.

Satelliittikuvat erottavat karkeasti valtamerien pohjanmuotoja, koska merenpinnan taso vaihtelee painovoiman mukaan ja pohja ohjaa merivirtojen kulkua.

Myös kalastajat ja kalakantojen tutkijat tarvitsevat tietoja pohjan muodoista. Monet kalakannat keskittyvät merenalaisten vuorten ympärille.

Merenpohjan muodot vaikuttavat lisäksi ilmastoon. Pohjan vuorijonot ja rotkot ohjaavat merivirtojen reittejä ja sekoittavat vettä eri tavalla eri paikoissa. Näitä tietoja tarvitaan ilmastomalleissa.

Valtamerten pohjat vaikuttuvat siihen, miten lämmintä tai kylmää vettä siirtyy planeetan eri puolille. Tämän esimerkiksi Skandinavian asukkaat tuntevat nahoissaan. Golfvirta tuo Pohjolaan lämmintä vettä Atlantin keskileveyksiltä.

Musta kuvaa mertenpohjia, joita ei ole vielä kartoitettu.

Merenpohjien kartat auttavat myös hahmottamaan, kuinka paljon merenpinta kohoaa eri paikoissa, kun ilmastonmuutos etenee.

Kartoista on apua myös, kun tutkijat ennustavat tsunamiaaltojen leviämistä, vuorovesiä, pohjan sedimenttien kulkeutumisia ja sitä, miten pohjalla elävät merieläimet leviävät. Tuulipuistojen suunnittelijat haluavat myös tietoja pohjasta.

Kartoitus on vauhdittunut, kun mukaan on tullut yhä enemmän kaikuluotaavia laivoja ja eri yhteisöjä. Hankkeessa on nyt 133 virallista kumppania, avustajaa ja tukijaa. Sitä tukee sata kansainvälistä organisaatiota.

Britannia ja Yhdysvallat rakentavat myös robottilaivoja, joita ohjataan kartoittamaan mertenpohjia syrjäisille vesille.

Uutinen kartoituksen etenemisestä julkistettiin Maailman hydrografian päivänä eli 20. kesäkuuta. Hydrografia tutkii vesistöjä ja jäätikköjä ja kartoittaa niitä.