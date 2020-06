Maaliskuussa koronapandemia kylvi kuolemaa Pohjois-Italiassa. Nyt tauti on laantunut.

Koronavirusepidemiat ovat laantuneet monin paikoin Euroopassa, vaikka tauti leviää entistä hurjemmin Etelä-Amerikassa ja Intiassa.

Kesän korvalla italialaiset professorit Arnaldo Caruso, Alberto Zangrillo ja Matteo Bassetti innostuivat jo ilmoittamaan, että heidän nähdäkseen virus on menettänyt virulenssiaan eli taudinaiheuttamiskykyään. Potilaita on entistä vähemmän, heidän taudinkuvansa on lievempi ja viruskuorma näytteissä vähäisempi kuin kevättalvella, professorit väittivät.