Ylinopeuksia jäljittää tutka. Sakkolappuja saaneet autoilijat tietävät hyvin sen tarkkuuden.

Poliisin tutkassa on tärkeä osa yleensä niin sanottu dopplertutka. Se lähettää mikroaaltojen pulsseja ja vastaanottaa niitä.

Aallot heijastavat signaalia eri pinnoista, kuten liikkuvasta autosta. Paluusignaalin taajuuseron avulla voi laskea kohteen nopeuden.

Samantapainen tutka pystyy muuhunkin. Sen avulla voi myös ennakoida, mikä liikenneväline tai tavallinen jalankulkija uhkaa tulla suoraan auton eteen kulman takaa, tai katveesta.

Tämä onnistuu heijastavien pintojen avulla, joista signaali ponnahtaa. Kun signaali osuu pintaan, sen heijastus etenee kuin biljardipöydän pallo biljardipöydän sisäseinämistä.

Signaali voi jatkaa kulkuaan esimerkiksi rakennuksen kulman takana. Siellä se voi törmätä esineisiin tai ihmisiin, joita autoa ajava ei voi ennalta nähdä, mutta jotka hän haluaa ennakoida.

Nyt Princetonin yliopistossa on kehitetty yhä tarkemmaksi tällaista tutkaa. Se osaa poimia osan tutkan heijastuneista signaalista takaisin ilmaisimiin, jotka on asennettu autoon.

Sen avulla ajaja tai auton varoittimet voivat tunnistaa esineitä ja ihmisiä kulman takana. Tutka näkee, liikkuvatko ne ja mihin suuntaan vai pysyvätkö paikallaan.

Tutka pystyy erottamaan autot, pyöräilijät ja jalankulkijat toisistaan. Se voi seurata niiden liikesuuntia ja nopeuksia, jolla ne lähestyvät tutkan lähdettä eli yleensä autoa. Toimintaa esitellään tällä videolla.

Nykyiset autojen anturit perustuvat joko lidariin eli valotutkiin tai kameroihin, joissa käytetään näkyvää tai infrapunavaloa. Tällaisia törmäyksiä estävät anturit ovat nykyään autoissa yleisiä. Lidarit mittaavat ympäristöä lasersäteiden avulla.

Itsenäisesti ajavat autot mittaavat valon avulla ympäristöä. Ne eivät pysty näkemään risteyksissä kulman taakse, sanoo Princetonin yliopiston tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori Felix Heide.

Aiemmin myös Heidenin ryhmä yritti käyttää valoa nähdäkseen kulman takana olevia esineitä. Sitten he siirtyivät kokeilemaan radioaaltoja.

”Tutkamme anturit ovat myös suhteellisen halpoja erityisesti verrattuna lidar-antureihin, ja niitä on helppo valmistaa suuria määriä”. Heide sanoo tutkimuksen tiedotteessa.

Heide esitteli tutkaa kesäkuussa cvpr-virtuaalikonferenssissa. Se käsitteli tietokonenäköä ja kuvioiden tunnistamista.

Haaste on, että tutkan erottelukyky on silti vielä alhainen. Tutkijat uskovat kuitenkin, että he voivat luoda oppivan tekoälyn avulla algoritmeja, jotka tulkitsevat yhä paremmin tutkan välittämän dataa.

Tutkan signaali heijastuu kulman taakse ja takaa yleensä rakennusten seinistä.

Tavalliset tutkat pitävät taustakohinaa hälynä eikä hyödyllisenä datana. Princetonin tutkijat ottivat taustakohinan osaksi algoritmia.

Tietokoneen on opittava tunnistamaan pyöräilijät ja jalankulkijat hyvin vähäisen datan perusteella, kertoo tietojenkäsittelytieteen jatko-opiskelija Fangyin Wei Pricentonin yliopiston tiedotteessa.

”Meidän on ensin selvitettävä, onko siellä jotain. Jos siellä on jotain, onko se tärkeää? Onko se pyöräilijä vai jalankulkija? Sitten meidän on löydettävä se.”

Weinin mukaan kokeissa keskityttiin siihen, että tutka havaitsisi ensiksi jalankulkijat ja pyöräilijät.

Tutkan kehittäjät pitivät niitä haasteina enemmän kuin autoa. Ne ovat liikenteessä pienempiä, eikä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkeitä voi ennustaa yhtä hyvin kuin autojen.

Wei sanoo, että tutka voidaan toki säätää myös erityisesti isojen ajoneuvojen havaitsemiseen. Hän uskoo, että uusi tutka tulee autoihin melko pian, sillä lähes kaikki tekniset ongelmat on ratkaistu.