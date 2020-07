Lasten tiedekysymykset

Evia Turunen, 4

Pierut syntyvät hajoavan ruuan ja pikkuisten bakteerien synnyttämistä kaasuista. Jos noita kaasuja muodostuu meissä paljon, vatsa voi turvota ja olla kipeä.

Äidin mahassa vauvan elimistö ei kuitenkaan muodosta pierukaasuja. Niitä ei synny, koska ennen syntymää vauvan sisällä suolistossa ei ole bakteereita.

Syntymän jälkeen vauvan suoleen menee bakteereita ruuan mukana. Paukuttelu alkaa yleensä jo ensimmäisenä päivänä.

Hannu Sariola

kehitysbiologian professori

Helsingin yliopisto

Sinisorsa voi pariutua muidenkin kuin sinisorsien kanssa.

Miten sorsa tunnistaa toiset sorsat?

Sini Mikkonen, 11

Lajin tunnistaminen on sorsalle tärkeää erityisesti silloin, kun ne valitsevat puolisoa.

Se käy omalle lajille tyypillisten piirteiden perusteella. Niitä ovat koko, ääni, höyhenpuvun väri ja soidin­eleet. Nämä tunnistuskeinot ovat geenien eli perintötekijöiden ansiota.

Sorsalinnut kuitenkin risteytyvät usein toisen sorsalajin yksilön kanssa. Sinisorsan on todettu pariutuneen muun muassa jouhisorsan, haapanan ja tavin kanssa. Lajintunnistus ei siis aina mene ihan oikein.

Pienet sorsauntuvikot leimautuvat helposti myös toisen sorsalajin emoon, jolloin ne luulevat sitä äidikseen.

Silloin ne tottuvat kyseisen lajin tuntomerkkeihin ja saattavat aikuisena pariutua tuon lajin yksilön kanssa.

Jos lajikumppaneita on vähän, sorsan voi olla vaikeaa löytää puoliso omasta lajista. Naarailla ei näyttäisi olevan tätä ongelmaa, sillä koirassorsia on yleensä enemmän kuin naaraita.

Koiraat sen sijaan joutuvat kilpailemaan. Siksi ne saattavat helpommin pariutua toisen lajin naaraan kanssa.

Hannu Pöysä

johtava tutkija

Luonnonvarakeskus

Korvameduusan silmät ovat ruumiin reunoissa.

Onko kaikilla eläimillä silmät ja suu päässä? Miksi ne ovat päässä, eivätkä esimerkiksi jaloissa?

Leona Rosenberg, 5

Useimmilla kaksikylkisiksi sanotuilla eläimillä on suu ja silmät etupäässä.

Kaksikylkisiä eläimiä ovat selkärankaiset eli kalat, sammakkoeläimet, matelijat, linnut ja nisäkkäät sekä niveljalkaiset eli äyriäiset ja hyönteiset.

Niillä silmät ovat päässä ja varmistavat menosuuntaa. Suun sijainti päässä on kätevintä ­ruoan­­sulatuksen kannalta. Edestä syödään ja taakse jätetään. Toisinpäin voisi olla aika ikävää!

Monilla muilla eläimillä silmät ja suu eivät ole päässä. Siitä on ollut niille todennäköisesti ajan saatossa hyötyä. Esimerkiksi laakamadolla eli lattanalla on silmät päässä mutta suu keskellä vatsaa. Korvameduusalla on taas suu keskellä pyö­reän eläimen alapuolta. Päätä sillä ei ole. Silmät meduusalla on kellomaisen ruumiinsa reunoissa.

Etanoilla silmät ovat kyllä etupäässä, mutta tuntosarvien kärjessä. Simpukoilla puolestaan on erikoinen suu. Se on sifoni eli eräänlainen tötterö, joka työntyy ulos kuoren välistä.

Jussi Viitala

tietokirjailija, biologian tutkija

Miten maapallon magnetismi syntyy?

Jehki Konttinen, 7

Magneettikentän syntymiselle on olennaista se, että maapallo on nestemäinen lähellä ydintään.

Maan sisin ydin 5 200–6 370 kilometrin syvyydessä on kiinteä. Sitä ympäröi sula ulkoydin. Se koostuu pääosin raudasta ja nikkelistä.

Nuo sulat aineet pääsevät ­virtaamaan Maan ulko­ytimessä 2 900–5 200 kilometrin syvyydessä. Niiden sähköisyys pääse valloilleen eli syntyy sähkövirtaa. Se saa aikaan magneettikentän yhdessä sen kanssa, että maapallo pyörii akselinsa ympäri.

Aurinkokuntamme muilla planeetoilla ei ole merkittävää omaa magneettikenttää. Merkuriuksella magneettisuus on hyvin heikko, sillä se pyörii hitaasti. Merkurius pyörähtää akselinsa ympäri noin 59 vuorokauden aikana, kun Maalta siihen menee vajaa vuorokausi.

Maan magneettikenttä on tärkeä elämälle. Se muun muassa suojaa avaruudesta tulevalta säteilyltä. 1500-luvulla elänyt englantilainen fyysikko ja lääkäri William Gilbert esitti ensimmäisenä, että maapallo on magneettinen.

Emilia Kilpua

alkeishiukkas- ja astrofysiikan apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Hiivoillakin on oma hajunsa tai tuoksunsa.

Miltä pöpöt haisevat?

Anni Myllyniemi, 6

Pöpöjen eri lajeja on miljardeja. On bakteereja, viruksia, ar­keoneja, hiivoja ja homeita.

Ei siksi ole yllättävää, että ne voivat haista hyvin erilaisilta. Virukset eivät kuitenkaan tuoksu, sillä ne eivät tuota ilmaan kaasuja. Sama pöpö voi haista hyvin erilaiselta riippuen siitä, mitä se on syönyt. Joidenkin pöpöjen tuottamat kaasut haisevat mädältä kananmunalta. Toiset taas tuoksuvat hyvältä, kuten banaanilta tai popkornilta.

Hiivat tuoksuvat enimmäkseen melko hyvältä ja homeet tunkkaiselta. Arkeonit eivät haise miltään tai haisevat mädäntyneeltä, jos niiden kaasut yhdistyvät bakteerien rikkivetyyn. Bakteerien tuoksu vaihtelee selvästi eniten.

Kokenut tutkija saattaa tunnistaa joitakin pöpöjä hajun perusteella. Jotkin syano- ja strepto­mykeettibakteerit tuottavat ilmaan geosmiinia, joka haisee maaperältä. Palovammapotilaan Pseudomonas aeruginosa -bakteeri haisee greippimehulta.

Pöpöjen hajuja on meissä ihmisissäkin. Ilman niitä pieru, hiki ja hengitys eivät haisisi. Pöpöjä tarvitaan yleensä miljoonia, että tunnistamme niiden tuoksun.

Per Saris

mikrobiologian professori

Helsingin yliopisto