Timantti on kovaa, mutta saa nyt kilpailijan, pentatimantin. Senkin perusta on hiilessä.

Timantti on kovimpia tunnettuja aineita. Nyt se on saamassa yhtä kovan tai kovemman kilpailijan. Se on alkuperältään myös samaa ainetta kuin timantti eli hiiltä.

Japanilaiset tutkijat selvittivät tietokoneen mallinnuksilla, että keinotekoisesti puristettu pentatimantti olisi yhtä kova kuin kuuluisa jalokivi, mutta samalla yhtä kevyt kuin grafiitti. Siis aine, jota on tavallisissa lyijykynissä.

Pentatimanttia voitaisiin käyttää tutkijoiden mukaan esimerkiksi valon ohjailuun tietokoneissa, joissa dataa liikkuu valon muodossa. Tällaisia optisia tietokoneita kehitellään jo.

Pentatimantin atomirakenne sopisi myös esimerkiksi kaasujen varastointiin.

Tsukuban yliopistossa Japanissa materiaalien tutkijat käyttivät tietokoneohjelmaa, joka mallinsi molekyylejä ja niiden ominaisuuksia.

Tutkija Susumu Okada löysi hiilen uuden kidemuodon. Hän sanoo, että se voidaan valmistaa helposti laboratoriossa.

Tavallisissa timanteissa jokainen hiiliatomi muodostaa sidoksen neljän naapuriatomin kanssa. Nanoputken hiiliatomeissa sidoksia naapureihin on kolme.

Tskuban yliopistolla kokeiltiin, millainen hiiliyhdiste syntyy, jos atomit järjestetään näiden yhdistelmänä, kertoo tutkija Yasumaru Fujii yliopiston tutkimustiedotteessa.

Uusi rakenne nimettiin pentatimantiksi. Nimi tulee siitä, että sen hiiliatomit koostuvat viisikulmaisista rengasmaisista hiiliatomeista.

Penta on kantasana, joka tarkoittaa viittä. Rengasmaiset hiiliatomit ovat yhdistyneet kolmeen tai neljään muuhun hiiliatomiin.

Pentatimantista kertoo tiedelehti Physical Review Letters.

Hiiltä esiintyy luonnossa eri muodoissa, joita kutsutaan allotroopeiksi. Ratkaisevaa on, kuinka atomit sitoutuvat toisiinsa ja millaisen kiderakenteen ne muodostavat.

Tunnetuimpia hiilen allotrooppeja ovat varmaankin juuri timantti ja grafiitti. Mutta monia muita hiilen tyyppejä osataan valmistaa keinotekoisesti. Hiilestä on tehty myös grafeeneja, fullereeneja ja hiilinanoputkia.

Grafeenia on pidetty ihmeaineena, joka on kevyttä ja kestävää. Sitä on yhä hankala valmistaa, koska sen rakenne on hyvin ohutta.

Fullereeni puolestaan aiheutti tiedepiireissä paljon kohua, kun se löydettiin vuonna 1985. Tutkijat löysivät pallomaisen hiilimolekyylin, joka koostui 60 hiiliatomista. Se toi keksijöilleen kemian Nobelin vuonna 1996.

Pentatimantti on nyt yksi lisä näihin muotoihin. Nyt sitä pitäisi tuottaa kovassa paineessa.

Okadan ryhmä on laskenut, että pentatimantti olisi hiukan jäykempi kuin tuntemamme timantti. Se kestäisi yhtä korkeita paineita, nähtävästi sen rakenteen viisikulmaisten renkaiden takia.

Pentatimantti sietäisi melkein 4 000 asteen lämpötiloja hajoamatta. Okadan mukaan tällainen kevyt materiaali sopii myös esimerkiksi kilpa-autojen runkoon.

Pentatimantin mallinnus. Yhtään ei ole vielä tehty.

Yksi lupaava pentatimantin mahdollisuus on optoelektroniikassa. Timantti johtaa sähköä hyvin. Ei ole kuitenkaan varmaa, onko se parempi materiaali kuin nykyiset, joita jo käytetään optoelektroniikan kehittelyssä, sanoo tutkija Nicola Manini New Scientist-lehden mukaan. Manini tutkii optoelektroniikkaa Milanon yliopistossa Italiassa.

Allotrooppien valmistus hiiliatomista tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Ne voivat johtaa uusiin rakenteisiin, joilla on haluttuja ominaisuuksia. Hiilien atomit ovat tässä kuin legopalikoita, Okada sanoo.

”Pelkästä tavallisesta hiilestä voi valmistaa täysin uusia aineita, joilla on uusia ominaisuuksia. Tämä työ näyttää taas toteen sen”, kommentoi New Scientistissa Leo Gross IBM:n tutkimuslaitoksesta Zürichissä Sveitsissä.