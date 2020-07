Ikivanhoissa fossiileissa ei ole yleensä värejä. Väripigmentit ovat ajan saatossa kadonneet, vaikka fossiili muuten olisi säilynyt hyvin, kuten esimerkiksi meripihkassa.

Niinpä jos fossiileissa on värejä, on yleensä taiteilija ja hänen mielikuvituksensa ja taitonsa värjännyt ne. Poikkeuksiakin on.

Kiinan tiedeakatemian geologian ja paleontologian instituutin (Nigpas) tutkimusryhmä Nanjingissa löysi ja sai selville ikivanhojen hyönteisten todellisen värityksen. Ikää fossiileilla on peräti 99 miljoonaa vuotta.

Tutkijat löysivät fossiilit meripihkojen kaivuualueelta pohjoisessa Myanmarissa. He saivat käsiinsä 35 meripihkan kappaletta, joissa oli hienosti säilyneitä hyönteisiä, kuten pistiäisiä.

Värit tarjoavat uuden näkökulman hyönteisiin, jotka elivät dinosaurusten aikana. Tutkimuksen julkaisi Royal Societyn tutkimussarja B.

Värit antavat monia vinkkejä muinaisten eläinten käyttäytymisestä ja ekologiasta. Värit naamioivat ja suojaavat pedoilta. Värit pitävät eläimen myös ehkä oikeassa lämpötilassa. Ne ovat myös houkutin pariutumiseen.

Eläinten väritys voi auttaa ymmärtämään, minkälaisia ekosysteemit olivat hyvin kaukana geologisessa menneisyydessä, tässä tapauksessa liitukaudella noin 144–66 miljoonaa vuotta sitten.

Kiinalaiset löysivät pihkasta kultapistiäisiä, joita tunnetaan yli 3 000 lajia. Niille on tyypillistä kirkas ja metallinhohtoinen väritys.

Ne käyttävät värejään nykyäänkin esimerkiksi naamioitumiseen, kun ne loisivat esimerkiksi erakkoampiaisen tai mehiläisen pesään.

Kellertävää pihkaa tuottivat muinoin trooppisten sademetsien muinaiset havupuut. Hyönteiset jäivät loukkuun tähän paksuun pihkaan, selittää tutkimustiedotteessa fossiilin syntyä tutkimusta johtanut Nigpasin apulaisprofessori Cai Chenyang.

Pistiäisistä jotkut ovat säilyneet harvinaisen hyvin. Fossiileissa on pistiäisiä, joiden päässä, rintakehässä, vatsassa ja jaloissa on monia värejä: sinertävän- ja kellertävänvihreää, violetin ja sinisen yhdistelmää ja vihreää väriä.

Pistiäisissä on samoja metallinhohtoisia värejä nykyäänkin.

Tutkijat löysivät pihkasta myös sinisiä ja violetteja kovakuoriaisia. Tummanvihreä kärpänen löytyi myös.

Tutkijat löysivät kaivoksilta Myanmarissa meripihkan palasia, joissa on hyönteisiä väreissään 99 miljoonan vuoden takaa.

”Olen nähnyt tuhansia meripihkan fossiileja. Näin hyvin säilyneet värit ovat hyvin poikkeuksellisia”, professori Huang Diying sanoo tutkimustiedotteessa. Hän on yksi tutkimuksen kirjoittajia.

Kiinalaiset tutkijat leikkasivat tarkkojen timanttiterien avulla meripihkan pistiäisten ulkoista tukirankaa eli eksoskeletonia. Elektronimikroskoopin avulla he osoittivat, että meripihkan fossiileilla on hyvin säilynyt eksoskeletonin pieniosainen rakenne eli nanorakenne. Juuri se sirottaa valoa ja luo värit.

”Solujen mikroskooppinen rakenne eläimen pinnalla synnyttää meripihkan fossiilien värit. Rakenne hajottaa tiettyjen aallonpituuksien valon ja tuottaa samalla tosilla aallonpituuksilla erittäin vahvoja värejä”, selittää fossiilien värejä tunteva professori Pan Yanhong.

Fossiileissa on yleensä paljon enemmän ruskeaa tai tummaa. Niissä alkuperäinen väri ei ole säilynyt. Eläimen pintakerroksen rakenteet ovat vaurioituneet pahasti.