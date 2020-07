Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit lisääntyvät ja jatkavat yleistymistään, ellei ihminen järkevöitä toimintaansa, varoittavat asiantuntijat tuoreessa raportissa.

Tiedeyhteisö ja viranomaiset yrittävät keksiä keinoja, joilla ihmiskunta selviytyisi koronaviruspandemian synkentämästä kaoottisesta nykyhetkestä. Tuoreessa raportissa asiantuntijat palaavat koronaviruksen juurisyille, jotta seuraava vastaava pandemia voitaisiin välttää.

YK:n ympäristöohjelman ja hyötyeläinten tutkimukseen erikoistuneen International Livestock Research Instituten asiantuntijoiden raportti keskittyy zoonooseihin eli tartuntatauteihin, jotka voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin.

Asiantuntijoiden mukaan jopa 60 prosenttia ihmisten tartuntataudeista on zoonoottisia. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi ebola, salmonella ja rabies eli vesikauhu. Myös pandemiana jylläävä covid-19-koronavirus on zoonoosi. Tutkijat uskovat, että tauti on peräisin lepakoilta, joista se on tarttunut ihmiseen jonkin toistaiseksi tuntemattoman väli-isännän kautta.

”Viimeisen vuosisadan aikana olemme todistaneet ainakin kuusi suuren mittaluokan epidemiaa, joiden aiheuttajia ovat olleet uudet koronavirukset”, kertoo YK:n ympäristöohjelman johtaja Inger Andersen BBC:n mukaan.

”Tieteen näkökulmasta on selvää, että jos jatkamme luonnon hyväksikäyttöä ja ekosysteemiemme tuhoamista, voimme odottaa näiden tautien hyppäävän eläimistä ihmisiin tasaisena virtana tulevien vuosien aikana.”

Rabiesrokotteen pakkaamista Yisheng Biopharman kiinalaisessa laboratoriossa, jossa on kehitetty myös rokotetta myös uuteen koronavirukseen.

Raportin mukaan ihmiskuntaa uhkaavat vielä monet koronaviruksen kaltaiset vitsaukset, ellei suuntaan tule muutosta. Taudinaiheuttajat eivät nimittäin automaattisesti pompi eläimistä ihmisiin, vaan taustalla on ihmisen oma toiminta.

Asiantuntijat nimeävät kaikkiaan seitsemän syytä, jotka myötävaikuttavat zoonoosiepidemioiden puhkeamiseen.

Ensinnäkin eläinproteiinin kysyntä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana maailmanlaajuisesti, mikä johtaa useisiin muihin ongelmiin.

Lihantuotanto on lisääntynyt Andersenin mukaan 260 prosenttia vain 50 vuodessa, millä taas on vaikutusta listan seuraavaan epäkohtaan: kestämättömään maatalouden tehostamiseen. Geneettisesti samankaltaisten eläinten massatuontanto ja eläinten pitäminen tiiviisti lähellä toisiaan tekee niistä haavoittuvaisia taudinaiheuttajille.

Lihansyönnin kautta ihmiskunnan vastustuskyky törmää eläinperäisiin taudinaiheuttajiin, joita se ei muuten kohtaisi.

Kojumyyjä käsitteli porsaanlihaa Kiinan Wuhanissa kesäkuun lopulla.

Kolmas ongelma onkin villieläinten hyväksikäyttö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi riistan syömistä, villieläinten metsästystä huvin vuoksi, villieläinten myymistä lemmikeiksi sekä eläinten osien käyttöä koristeina, uskomushoidoissa ja kaupallisina tuotteina.

Villieläinten hyväksikäyttö on jo ollut laajalti puheenaiheena pandemian aikana. Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään viime vuoden lopulla Kiinan Wuhanissa sijaitsevalta ruokatorilta, jossa myytiin villieläimiä ihmisten ruuaksi. Sittemmin Kiina onkin ottanut ruokatorit tarkempaan syyniin ja yrittänyt saada villieläinten myynnin aisoihin.

Neljäs ongelma on raportin mukaan luonnonvarojen riisto, jota kaupungistuminen, maankäyttö ja teollisuus kiihdyttävät. Ihmisen nopeasti itselleen raivaamat elintilat yhdistettynä huonosti suunniteltuun infrastruktuuriin luovat uusia porsaanreikiä, joiden kautta taudinaiheuttajat voivat livahtaa eläinkunnasta ihmiskuntaan. Andersenin mukaan padoilla, kastelujärjestelmillä ja tehotuotantotiloilla on yhteys neljännekseen ihmisten tartuntataudeista.

Viidenneksi ihmiset ja tavarat liikkuvat paljon ja nopeasti. Matkailu ja tavaraliikenne mahdollistavat taudinaiheuttajien pääsyn nopeasti mantereelta toiselle, minkä globaaliksi äitynyt koronapandemia on todistanut.

Kuudes epäkohta piilee muutoksissa ihmisten ruokatuotannon ketjuissa. Ketjut ovat pidentyneet ja monilta osin myös hämärtyneet niin, että voi olla vaikeaa sanoa tarkasti ruuan alkuperää. Kun aukkoja on yhä enemmän, myös taudinaiheuttajat saavat lisää tilaisuuksia päästä ruokalautaselle.

Seitsemäs syy on listan asioista kenties hankalin korjata: ilmastonmuutos. Nykyistä lämpimämpi, kosteampi ja katastrofialttiimpi ilmasto voisi kiihdyttää taudinaiheuttajien leviämistä.

”Olemme tehostaneet maataloutta, laajentaneet infrastuktuuria ja kiskoneet resursseja luonnon kustannuksella”, Andersen summaa.

Asiantuntijat vaativatkin maiden hallituksia panostamaan julkiseen terveyteen, kestävään maatalouteen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, jotta seuraava koronapandemian kaltainen virusaalto voitaisiin estää.

Andersenin mukaan jopa kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain laiminlyötyjen zoonoositautien takia. Suuri osa kuolemista on kehitysmaissa.

”Nämä ovat usein sellaisia yhteisöjä, joissa on monitahoisia kehitysongelmia, suurta riippuvuutta karjasta ja läheinen yhteys villieläimiin.”

Koronaviruspandemia ei ole kuitenkaan iskenyt vain kehitysmaihin.

Tähän mennessä covid-19-virus on tartuttanut ainakin 11 miljoonaa ihmistä maailmassa, ja yli puoli miljoonaa on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Pandemian hintalapun arvioidaan kasvavan kahdessa vuodessa globaalisti 9 biljonaan dollariin eli vajaaseen 8 biljoonaan euroon.