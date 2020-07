Heinäkuussa täyteen pakatut autot taas suuntaavat sankoin joukoin lomanviettoon eri puolille Suomea.

Kesällä teiden varsille ilmestyy myös paljon eläimiä, kun keväällä syntyneet poikaset itsenäistyvät ja lähtevät liikkeelle. Tällöin lisääntyvät liikenteen eläinuhrit.

Kesäkuun alussa julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin, että Euroopan liikenteessä voi kuolla vuodessa lähes 30 miljoonaa nisäkästä ja jopa yli 190 miljoonaa lintua. Arvio julkaistiin Frontiers in Ecology and the Environment -tiedelehdessä.

Tutkijat kokosivat tapaustutkimuksia eri puolilta Eurooppaa ja mallinsivat niiden pohjalta lajien riskiä jäädä autojen alle.

Euroopan teillä kuolevien lintujen määriä on laskettu jo 2000-luvun alussa kokoomatutkimuksessa. Myös silloin tutkijat arvioivat, että liikenteen uhreiksi vuosittain jäävät linnut lasketaan miljoonissa.

Määrien tarkka arviointi on vaikeaa- Tutkimuksia on tehty eri puolilla Eurooppaa ympäristöissä, joissa elää eri lajeja. Suuntaa arviot silti antavat.

Huuhkaja päätyi liikennevalvontakameran eteen Tampereella kaksi vuotta sitten. Tieliikennekeskuksen päivystäjät jakoivat videon.

Vähän yllättäen juuri lintuja näyttäisi kuolevan liikenteessä erityisen paljon.

Yhdysvalloissa on arvioitu, että siellä kuolee vuosittain satoja miljoonia lintuja, kun ne törmäävät autoihin tai rakennuksiin. Luku on huomattavasti suurempi kuin tuulivoimaloihin tai sähkölinjoihin törmäämällä kuolleiden lintujen määrä.

Suomessa Tiehallinto on selvittänyt 2000-luvun alkupuolella pienten ja keskisuurten selkärankaisten eläinten kuolemia liikenteessä.

Tuolloin arvioitiin, että Suomessa liikenteen uhreiksi joutuu 3–7 miljoonaa pientä tai keskisuurta selkärankaista vuodessa. Suurin lajiryhmä olivat linnut, joita oli 65 prosenttia kuolleista, kaksi kolmesta siis.

Nisäkkäistä eniten kuoli myyriä, seuraavaksi eniten päästäisiä ja lepakoita. Matelijoiden kärjessä olivat kyyt ja rantakäärmeet.

Kuolleisuus oli runsainta keväästä syksyyn, ja kuolleisuuden huippu sijoittui siihen hetkeen, kun poikaset lähtevät liikkeelle.

Lintuja kuoli liikenteessä eniten kesä-heinäkuussa ja keskikokoisia nisäkkäitä elo-syyskuussa.

Sammakkoeläimillä riski oli suurin syksyllä, jolloin ne lähtevät sankoin joukoin etsimään talvehtimispaikkoja.

Yleisimpiä lajeja on liikenteen uhreissa luonnollisesti eniten.

Kun suhteutetaan liikenteen tappamien yksilöiden määrä kunkin lajin runsauteen, löytyy yllätyksiä. Joidenkin lajien yksilöistä kuolee autojen alle huomattavasti useampi kuin toisten.

Tuoretta tietoa Suomen liikenteen uhreista on vain vähän. Lintujen kuolleisuudesta saa aavistuksen rengastustilastoista. Jos löydetyn rengastetun linnun kuolinsyy on pääteltävissä, tieto kirjataan rengastustietokantaan.

Rengastusaineistosta nousee esiin yksi liikenteessä kärsinyt lajiryhmä: pöllöt.

Aineiston perusteella liikenne tappaa etenkin lehtopöllöjä, viirupöllöjä ja huuhkajia. Liikenteessä kuolleiden osuus kaikista rengastetuista pöllöistä on yllättävän suuri. Jostain syystä suurten pöllöjen elämä päättyy autojen alle useammin kuin monien muiden lintulajien.

Erityisen surkeita ovat huuhkajan lukemat.

Suomen Rengastusatlas listaa rengastettujen huuhkajien suurimmaksi tapaturmaiseksi kuolinsyyksi voimajohdot. Niihin on päätynyt 39 prosenttia kuolleina löydetyistä rengastetuista huuhkajista. Seuraavana on liikenne 27 prosentin osuudella.

Rengas­tusaineiston perusteella liikenne on 2010-luvulla tappanut liki viisi prosenttia Suomen huuhkajista.

Rengastustoimiston johtaja Jari Valkama kertoo, että osa huuhkajista saalistaa mielellään teiden varsilla. Niitä näkee sähkö- ja valotolppien päissä tähystämässä. Ne voivat syödä liikenteen tappamia eläimiä.

”Todennäköisin syy on se, että ne ylittävät tien matalalta. Jos auto sattuu paikalle samaan aikaan, huonosti käy. Vaarallisimpia paikkoja lienevät peltoaukeat, joita tie halkoo ympäristöään korkeammalla”, Valkama sanoo.

"En usko olevan liioittelua sanoa, että 50–100 huuhkajaa jää joka vuosi auton alle.”

Pöllöjen tiedetään jäävän helposti autojen alle muuallakin. Tornipöllöt ovat yleisiä liikenteen uhreja Keski-Euroopassa ja muuallakin maailmalla.

Elintavoilla ja lentotyylillä on osuutensa asiaan. Pöllöt liikkuvat hämärissä, jolloin ne on vaikea havaita ajoissa. Ne liitävät usein matalalla ja saattavat ylittää teitä lähes pintaa pitkin.

Monet pöllölajit etsivät ruokaa teiden laidoilta, pelloilta ja pientareilta. Etenkin pikkujyrsijöitä ruohomailta saalistavat pöllöyksilöt ovat vaarassa, koska sopivia metsästysmaita löytyy usein teiden lähettyviltä.

Miksi jotkin eläimet jäävät helpommin liikenteen uhreiksi kuin toiset?

Riski liittyy niin lajien elin­tapoihin, elinpaikkoihin kuin tieverkostoonkin.

Asiaa on tutkittu monilla lajeilla eri puolilla maailmaa. Vaarassa elävät lajit, jotka hakeutuvat pientareille syömään raatoja tai saalistamaan pikkujyrsijöitä.

Toisaalta varislintuja tutkittaessa on huomattu, että ruokaillessaan pientareilla ne oppivat väistelemään autoja.

Lintujen alle jäämisen todennäköisyyteen vaikuttavat ruuanhankinnan keinojen lisäksi myös lentokorkeus ja se, millaisissa paikoissa laji elää.

Usein eläimet kulkevat maastossa samoja reittejä ja suosivat tiettyjä ympäristöjä. Tieosuuksilla, jotka ovat näiden kulkureittien tai paikkojen lähellä, sattuu myös paljon yliajoja.

Tiet kosteikoiden lähellä voivat etenkin olla vaarallisia. Kanadassa on havaittu, että näissä kohdissa autojen alle jää keskimääräistä enemmän eläimiä.

Suomessa Tiehallinnon selvitys totesi, että eläinten kuolleisuus on suurta niin sanotuilla luonnollisilla käytävillä, kuten purojen ja jokien kohdilla.

Liikenteen määräkin vaikuttaa. Portugalissa kettuja ja kaniineja jää autojen alle eniten, kun liikennemäärät ovat keskimääräisiä. Siilejä ja tornipöllöjä kuolee runsaammin taas silloin, kun liikennettä on paljon.

Tiheä tieverkosto pilkkoo elinympäristöjä sirpaleisiin ja vaikeuttaa liikkumista alueelta toiselle. Siksi teiden linjauksia suosituimpien kulkureittien ja kosteikoiden, purojen tai jokien liepeillä tulisi harkita. Ylityspaikoille tarvitaan yli- ja alikulkuja.

Paras tapa ehkäistä lintujen liikennekuolemia tietyillä tienpätkillä olisi ohjata linnut lentämään riittävän korkealla. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi piennarkasvillisuuden avulla.

Tiehallinnon selvitys esittää, että sammakkoeläinten kuolleisuutta voisi pienentää sulkemalla joitain tie­osuuksia syksyn vilkkaimman vaelluksen aikaan.

Myös nopeusrajoituksilla voi olla merkitystä. Amerikantornipöllöjä tutkittaessa on havaittu, että korkeat nopeusrajoitukset lisäsivät pöllöjen kuolleisuutta. Pöllöjen suosimilla alueilla olisi syytä pitää kaasujalka kevyenä.