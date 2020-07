Näky on varmaankin ollut omituinen. Pari vuotta sitten brasilialaisen pikkukylän liepeillä pörräsi aamuvarhain mustanpuhuva nelimoottorinen lennokki. Se avasi luukun ja vapautti ilmaan 50 000 keltakuumehyttystä. Sitten se lensi pois.

Lennokki oli osa kansainvälisen tutkijaryhmän koetta, jonka tulokset julkaistiin äskettäin Science Robotics -tiedelehdessä.

Lennokista ei vapautettu verenimijöitä ihmisen kiusaksi. Lastina oli koiraspuolisia hyttysiä, jotka eivät ime verta eivätkä levitä sairauksia.

Muille hyttysille ne sen sijaan ovat harmillisia. Nämä hyttyset oli nimittäin steriloitu säteilyttämällä. Siitä huolimatta ne pyrkivät lisääntymään, mutta tuloksena on vain hedelmättömiä munia.

Hedelmättömät casanovat voisivat romahduttaa kokonaisia hyttyspopulaatioita.

Kun nämä kyvyttömät hyttyset parittelevat naaraiden kanssa, jälkeläisiä ei siis synnykään ja hyttyspopulaatio romahtaa.

Hyttyslennokin on kehittänyt WeRobotics-yritys. Kuva on Jeremy Bouyerin johtamasta tutkimuksesta, joka julkaistiin Science Robotics -tiedelehdessä.

Tällaisen steriilin hyttysarmeijan tarkoitus on taistella zikavirusta, denguekuumetta ja muita hyttysten levittämiä vaarallisia sairauksia vastaan. Hyttyslennokin on kehittänyt WeRobotics-yritys, ja hanketta johtaa kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.

Brasiliassa tehty koe oli menestys. Hyttyset saatiin lennokin avulla tehokkaasti levitettyä 20 hehtaarin alueelle, ja ne näyttivät hurmaavan naaraita yhtä hyvällä menestyksellä kuin villit lajitoverinsa.

Nämä hedelmättömät casanovat voisivat siis romahduttaa kokonaisia hyttyspopulaatioita, kun niitä vapautettaisiin luontoon tarpeeksi.

”Tämä on läpimurto sterilointitekniikoiden hyödyntämisessä hyttysiä vastaan”, iloitsee tutkimuksen päätekijä Jeremy Bouyer atomienergiajärjestön tiedotteessa.

Bouyer tutkii hyttysiä ja niiden levittämiä sairauksia ranskalaisessa Montpellierin yliopistossa.

Hyönteisten sterilointi haitallisten populaatioiden tuhoamiseksi on vanha konsti. Sitä on käytetty jo 60 vuotta. Sen avulla on nujerrettu esimerkiksi karjaa piinanneita raatokärpäsiä eri puolilla maailmaa.

Hyttysiä pitää kasvattaa laboratoriossa valtavia määriä.

Trooppisia sairauksia levittävien hyttysten torjunnassa tekniikka on vielä kehitysvaiheessa.

Yksi hidaste on ollut, että hyttysiä pitää kasvattaa laboratoriossa valtavia määriä ja niitä on perinteisesti vapautettu maasta käsin, mikä on varsin hidasta.

Lisäksi hyttysten kuljettaminen autokyydillä vaikeakulkuisille seuduille on hankalaa ja tehotonta. Hyttysiä myös helposti kuolee kuljetuksen aikana.

Tutkijoiden lennokki teki nyt hyttysten levityksen kymmenessä minuutissa. Maasta tehtynä se olisi vienyt kaksi tuntia ja kaksinkertaisen määrän ihmisiä, Bouyer sanoo.

Lennokit eli nelimoottoriset dronet ovat nykyään halpoja ja ne pystyvät lentämään pitkiä matkoja vaikeakulkuisilla seuduilla. Niillä voidaan vapauttaa hyttysiä tarkasti sinne, missä niiden lajitoverit elelevät.

Hyttysten vaurioituminen kuljetuksessa on kuitenkin ollut ongelma. Erityisesti inisijöiden hennot jalat ovat vaarassa katketa, kun hyttysiä pakataan pieneen tilaan kymmeniätuhansia.

Tutkijat onnistuivat nyt kehittämään lennokkiin sellaisen mekanismin, joka ei näytä vahingoittavan hyönteisiä.

Hyttyset pakataan pienehköön laatikkoon, jonka alapuolella on eräänlainen annostelija. Se vapauttaa hyttysiä tasaisesti, kun lennokki pörrää kohdealueen päällä.

Vaikka keltakuumehyttyset levittävät vaarallisia tauteja, niiden hävittäminen voi kuulostaa hurjalta. Eikö niilläkin ole paikkansa luonnossa?

”Minusta tässä ei ole ongelmaa, koska keltakuumehyttyset ja aasiantiikerihyttyset ovat levinneet ympäri tropiikkia ja subtropiikkia ihmisen mukana ja ne ovat useimmissa maissa vieraslajeja”, arvioi sääskitutkija Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseon amanuenssi.

Salmelan mukaan steriilien hyttysten levittäminen on suositeltava keino. Näin torjunnassa ei käytetä myrkkyjä, jotka vaikuttaisivat ravintoketjussa.

”Varmaan kallista puuhaa, mutta ehkä soveltuu alueille, joissa on paljon ihmisiä.”

Hyttysen toukat steriloidaan erittäin vahvalla säteilyannoksella.

Toukat lisääntyvät helposti slummeissa, joissa on autonrenkaita ja muoviroskaa, johon sadevettä pääsee kertymään.

Brasiliassa tehtyä koetta varten tutkijat kasvattivat ja steriloivat laboratoriossa peräti 700 000 keltakuumehyttystä.

Toukista pitää tarkasti erotella pois naaraat, sillä niitä ei saa vapautua luontoon. Verta imevien naaraiden vapauttaminen voisi vain pahentaa tautiongelmaa, vaikka naaraita olisi vain murto-osa lastista.

Hyttysen toukat steriloidaan jysäyttämällä niitä erittäin vahvalla säteilyannoksella. Tämäkin on tarkkaa puuhaa. Säteilyä pitää olla juuri tarpeeksi, että hyttynen steriloituu, muttei liikaa, jottei hyttynen muilta osin vaurioidu.

Hyttysten pitää säilyä elinkelpoisina ja houkuttelevina parittelukumppaneina. Kokeiden perusteella tämä näyttää onnistuneen.

Tutkijoiden mukaan maailmalla on vireillä 35 vastaavaa hanketta. Menetelmää aiotaan kokeilla myös malariaa levittäviin horkkahyttysiin.

Toinen tapa torjua hyttysiä on geenimuuntelu. Englannissa perustettu Oxitec-yritys on kymmenen vuotta kehittänyt muokattuja keltakuumehyttysiä, jotka kantavat niiden jälkeläisille periytyvää, tappavaa geeniä.

Parittelusta syntyy elinkelvottomia jälkeläisiä, jotka kuolevat ennen kuin ehtivät lisääntyä.

Lopulta naaraita ei ole enää lainkaan ja koko populaatio tuhoutuu.

Oxitec on kokeillut tätä menetelmää Cayman-saarilla ja Brasiliassa. Muunnellut hyttyskoiraat ovat onnistuneet kokeissa romahduttamaan paikalliset hyttyspopulaatiot jopa 90-prosenttisesti.

Oxitec on sittemmin kehittänyt tätä niin sanottua geeniajuria vielä eteenpäin niin, että vain naarastoukat kuolevat, mutta koiraat kehittyvät ja pääsevät levittämään tappavaa geeniä eteenpäin.

Kun nämä koiraat sukupolvi toisensa jälkeen parittelevat paikallisten naaraiden kanssa, lopulta naaraita ei ole enää lainkaan ja koko populaatio tuhoutuu.

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen on arvioinut menetelmän olevan turvallinen. Yritys aikoo vapauttaa näitä muuntogeenisiä hyttysiä Florida Keys -saarille lähiaikoina. Brasiliassa menetelmä on jo käytössä.