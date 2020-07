Lasten tiedekysymykset

Vilja Kärnä, 9

Jo 1970-luvulla todettiin, että tietokoneiden käyttö voi koukuttaa. Sama havaittiin myöhemmin internetin käytöstä ja nykyisin älylaitteista.

Tutkimusten mukaan pojat koukuttuvat helpommin älylaitteilla pelattaviin peleihin ja tytöt keskusteluun ja kuvien jakamiseen. Monet aikuisetkin jäävät koukkuun ja kaivavat puhelimensa heti esiin, kun heille jää ylimääräistä aikaa.

Älylaitteille on tyypillistä, että ne terästävät hetkellisesti huomiokykyä ja lisäävät myönteistä jännityksen tunnetta. Ne antavat usein myös oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, joista ihmiset yleensä pitävät.

Ihmisen aivot reagoivat tällaisiin ärsykkeisiin helposti. Aivot arvioivat ne elintärkeiksi ja kaipaavat niitä lisää.

Samankaltaista mielihyvää aiheuttavat esimerkiksi syöminen ja hyvät ihmissuhteet. Myönteiset tunteet syntyvät suurin piirtein keskellä päätä mielihyväkeskuksessa.

Nuo aivorakenteet oppivat nopeasti, mistä löytyy lisää yllykkeitä. Niiden seuraaminen voi johtaa koukuttumiseen.

Joidenkin ihmisten mielihyväkeskus reagoi voimakkaammin kuin toisten. Aivot ovat kovin yksilöllinen ja monimutkainen elin, johon vaikuttavat sekä perimämme että elin­tapamme.

Laitteiden, ohjelmien ja sovellusten valmistajat pyrkivät myös tekemään niistä entistä koukuttavampia.

Joskus älylaitteita käytetään myös paljon enemmän, jos ihmisellä on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (adhd), masennusta tai taipumusta sosiaaliseen­ jännittämiseen.

Jyrki Korkeila

psykiatrian professori

Turun yliopisto

Laiskiainen liikkuu harkiten.

Eläisikö laiskiainen pitempään, jos se harrastaisi liikuntaa?

Keijo Tapio, 6

Laiskiainen kuuluu ihmisten tapaan nisäkkäisiin.

Kaikista maailman nisäkkäistä laiskiaisella on hitaimmat ruumiintoiminnot. Laiskiainen liikkuu hyvin verkkaisesti ja sen ruoansulatus on hidas.

Yleensä suuret ja hitaat eläimet elävät vanhoiksi, kuten norsut. Pienet ja nopeat eläimet kuolevat useimmiten paljon nuorempina.

Laiskiaiset eivät kuitenkaan ole hyvin suuria eivätkä pieniä. Kun kaikki niiden elimistössä tapahtuu kuitenkin säästöliekillä, ne elävät melko pitkään. Luonnossa laiskiaiset elävät yleensä noin 20-vuotiaiksi. Korkeasaaren sierainlaiskiainen on jo yli 40-vuotias.

Luonnossa laiskiainen voi elää koko elämänsä yhdessä valtavassa sademetsän puussa, jonka lehdistä se saa ravintonsa. Maahan se laskeutuu yleensä vain kerran viikossa tekemään tarpeensa.

Tarvittaessa laiskiaiset voivat kuitenkin ylittää puroja ja jokia, sillä ne uivat hyvin.

Lisääntynyt liikunta ei todennäköisesti juurikaan pidentäisi laiskiaisten elinikää, sillä niille on luontaista hidas elämäntapa.

Niiden elämän laatu voi kuitenkin olla parempi, jos ne verryttelevät jäseniään säännöllisesti. Liikkuminen luultavasti lisää niidenkin hyvinvointia ja kuntoa.

Kirsi Pynnönen-Oudman

tutkimuskoordinaattori

Korkeasaaren eläintarha

Kun hyppää veteen, pitää hallita kehon asento hyvin. Turvallisinta on hypätä tornista valvotuissa oloissa.

Kuinka korkealta voi hypätä veteen satuttamatta itseään? Miksi mahaplätsi sattuu?

Leo Honka, 10

Veteen on hypätty lähes 60 metrin korkeudesta. Näin kor­kealta hyppääminen vaatii erityisiä taitoja, joita täytyy harjoitella vuosia.

Tässä ennätyshypyssä pyrittiin pehmentämään vedenpintaa. Se tehtiin niin, että veteen päästettiin vedenpohjassa olleista säiliöistä kaasua, kuten hiilihappoa tai happea. Näin veden pintajännitys pieneni.

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei kuitenkaan ole. Siihen, miten korkealta ihminen voi hypätä veteen itseään satuttamatta, vaikuttaa moni tekijä. Asiasta ei ole myöskään tutkittua tietoa.

Yksi ratkaisevista seikoista on asento, jossa hyppääjä osuu veteen. Väärä asento voi satuttaa ihmistä jo muutamasta metristä hypättäessä.

Mahaplätsissä vatsan iho iskeytyy vedenpinnan kalvoa vasten ja aiheuttaa kipua. Koska mahalleen tai kyljelleen veteen tulo korkealta voi aiheuttaa sisäelinten vaurioita, on parempi hallita vartalo koko hypyn ajan ja tulla alas joko jalat edellä tai kädet pään yllä.

Tärkeintä on muistaa, ettei koskaan hyppää liian matalaan veteen. Jo vedenpinnan tasosta hypättäessä tulisi veden syvyys olla vähintään kaksi metriä. Korkeammalta hypättäessä veden pitää olla syvempää. Suositeltavaa on hypätä uimahyppyjä vain hyppytorneista, joita valvotaan.

Marko Neva

ortopedian ja traumatologian osastonylilääkäri

Tampereen yliopistollinen sairaala

Miksi korvavaikku maistuu kirpeältä?

Vili Widell, 4

Korvassa on rauhasiksi sanottuja elimiä, jotka erittävät korvaa suojaavaa vaikkua eli vahaa.

Yleensä vaha kulkeutuu korvakäytävästä ulos ja putoaa itsestään pois. Joskus se voi kuitenkin kertyä tuohon käytävään ja päätyä sormenpäähän, jos korvaa kaivelee.

Vaha koostuu korvakäytävän ihon rauhasten eritteistä ja pienenpienistä kuolleista ihosoluista. Siinä on myös bakteereita tappavaa ainetta, lysotsyymia.

Vaha voi maistua kirpeältä, koska se on hapanta samalla tavalla kuin esimerkiksi appelsiini. Vaikun happamuus on toisin sanoen sitä mittaavalla ph-asteikolla alle seitsemän. Ph-arvoa laskee juuri lysotsyymi. Vahan happamuus suojaa korvakäytävän tulehduksilta.

Korvan kaiveleminen ei ole hyväksi, sillä korvakäytävän iho saattaa mennä rikki ja tulehtua. Vaikkua ei kannata myöskään syödä, koska se ei ole hyvä tapa. Vaarallista se ei kuitenkaan ole.

Mari Hero

korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri

Mehiläinen

Miksi ihminen ajattelee koko ajan jotain?

Alma Straschnoy, 8

Kehittyneen ajattelunsa ansiosta ihmiset ovat tehneet hienoja keksintöjä, kuten keksineet kirjoitustaidon ja rakentaneet avaruusaluksia.

Kyky miettiä on välttämätöntä myös jokapäiväisen selviytymisen kannalta. Selviytymiseen liittyy myös se, että ajattelu ja muu valppaana olo on jatkuvaa. Se on suojannut meitä vaaroilta luonnossa. Nykyisin valppautta tarvitaan etenkin liikenteessä.

Ihmisen aivot eivät tosiaan koskaan sammu aivan kokonaan. Jopa unien tapahtumia voidaan oppia hallitsemaan jossain määrin. Se on merkki siitä, että jonkinlaista ajattelua on nukkuessakin.

Tällä tavoin ihmisaivojen toiminta eroaa tietokoneesta, joka voidaan sammuttaa milloin vain haluamme.

Ajattelu syntyy aivoissa, kun pienenpienet hermosolut viestittävät toisilleen. Nuo solut toimivat isoissa verkostoissa.

Hermosolujen on viestittävä jatkuvasti, koska solut kuolevat, jos ne lakkaavat saamasta viestejä. Ihmisen aivot ovat siis rakentuneet toimimaan jatkuvasti.

Teija Kujala

psykologian professori

Otto Lappi

kognitiotieteen dosentti

Helsingin yliopisto