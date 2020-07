1970 heinäkuussa: Ruotsalainen dosentti Dag Hamberg lyhensi Karoliinisessa sairaalassa Tukholmassa liikalihavuudesta kärsivän 40-vuotiaan Tauno Backmanin ohutsuolta viisi metriä.

Tämän viime lokakuussa tapahtuneen leikkauksen tuloksena Backmanin paino on pudonnut kokonaista 60 kg.

Ennen leikkausta, jossa hänen ohutsuolensa lyhennettiin vain 75 cm:n pituiseksi Backman painoi 169 kiloa ja hänen elämänsä oli jotensakin sietämätöntä.

Backman on ensimmäinen ruotsalainen, jolle tällainen leikkaus on tehty. Kaikkiaan leikkauksia, jotka ollessaan esillä juuri Kööpenhaminassa pidetyssä sisatautilääkärikongressissa ovat herättäneet suurta huomiota, on läntisessä naapurissamme tehty kymmenkunta. Yhdysvalloissa niitä kerrotaan suoritetun jo 80.

Dosentti Hallberg toteaa eräissä Tukholman lehdissä, ettei leikkaus sinänsä ole merkillinen, joskin se saattaa potilaalle olla varsin vaivalloinen. Vaaraton ei leikkaus myöskään ole, koska se koettelee erittäin suuresti niin sydämen kuin keuhkojen toimintaa, eikä siihen ryhdytä, jos joitakin muita keinoja on käytettävissä potilaan painon vähentämiseksi.

Backmania ei ennen leikkausta ja nyt otetuissa kuvissa tuntisi samaksi henkilöksi, niin paljon hän on muuttunut edukseen.

Ennen leikkausta hänen paldankauluksensa numero oli 63 ja pukunsa hänen oli kaikki teetettävä räätälillä. Kuusi vuotta sitten hänen oli pakko lakata käyttämästä bussia tai maanalaista matkoillaan, koska hän ei kestänyt ympäristössään herättämäänsä ja erittäin kiusalliseksi kokemaansa huomiota. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana hän lihoi vuosi vuodelta ja hänen oli vaihdettava autonsa istuinta joka toinen kuukausi.