”Mikä ihme tuo oli?”

Kysymys nousi esiin, kun itseoppinut meriharrastaja Ari Heinilä kävi läpi viime vuoden heinäkuussa kuvaamaansa aineistoa Hangon länsipuolen syvänteestä.

Heinilällä oli käytössään sukellusrobotti rov (remotedly operated vehicle), eräänlainen pinnalta ohjattava vedenalainen dronekamera. Sen hän laski syvänteen pohjalle, 78 metrin syvyyteen.

Siellä näytti asuvan jotain odottamatonta.

Itämeren syvissä kohdissa vesi vaihtuu harvoin ja happea on niukasti jos lainkaan. Kokonaan elotonta pohjassa ei silti ole. Heinilän videolla näkyy muun muassa pieni raadonsyöjä-äyriäinen, kilkki, ryömimässä pitkin pohjaa.

Kiinnostavin löytö olivat kuitenkin haamumaiset, pohjassa olevia puolipalloja muistuttavat muodostelmat. Niitä näkyy yllä olevalla videolla muun muassa kohdissa 3.06 ja 3.34. Heinilän arvion mukaan muodostelmat olivat enimmillään yli 80 senttimetriä korkeita.

Löydös oli niin yllättävä, että kameraa ohjatessaan Heinilä erehtyi luulemaan hahmoja kiviksi tai merenpohjaan uponneeksi romuksi. Hän yrittää väistää pelätessään rovin jäävän kiviin kiinni ja nosti kameran pian ylös.

Videon myöhempi tarkastelu osoitti kuitenkin, ettei kyse ollut kivistä. Hahmot vaikuttavat enintään puolikiinteiltä. Kohdassa 3.50 rovi vaikuttaa kulkevan ongelmitta suoraan hahmon läpi.

”En todellakaan odottanut löytäväni mitään sellaista”, Heinilä kertoo. ”En edes tiennyt, mistä ne voisivat olla.”

Hän risti hahmot möröiksi meressä.

Oudot hahmot näyttivät ensin kiviltä, mutta olivat selvästi vähemmän kiinteitä. Kuvakaappaus videosta.

Hahmot tuottavat päänvaivaa myös tutkijoille. Heinilä lähetti videonsa Suomen ympäristökeskuksen meritutkijoille, mutta hekään eivät osanneet sanoa muodoista mitään varmaa.

Teorioita oli kuitenkin useampia. Kaikkein arkisin selitys olisi, että muodot olivat vain rovin vesisuihkujen liikkeelle nostamaa pohjamutaa. Toiset tutkijat kuitenkin kumosivat ajatuksen.

Toisen teorian mukaan kyseessä olivat jonkinlaiset laajat bakteerien tai sienieläinten yhdyskunnat. Merenpohjan vähähappisissa olosuhteissa anaerobiset eli ilman happea toimeentulevat bakteerit voisivat hyvin lisääntyä runsaastikin. Tosin ihan tuon kaltaisia muodostelmia ei tunneta aiemmin.

Kolmantena teoriana esitettiin, että kyseessä voisivat olla meduusat, mahdollisesti hiusmeduusat. Meduusoilta kohteet näyttävät etenkin kohdassa 3.34.

Hiusmeduusoja ei kuitenkaan esiinny Itämerellä kuin ainoastaan Tanskan salmien kautta kulkeutuneiden suolapulssien jälkeen.

Tutkijat jäivätkin pohtimaan, olisiko syvänteeseen voinut jäädä kuolleita tai henkitoreissaan kituuttavia meduusoja aiempien suolapulssien jäljiltä.

Myös kemiallista saostumaa ehdotettiin. Varmoja johtopäätöksiä eivät tutkijat uskaltaneet videon pohjalta julistaa.

Yksi ”mörköä” pohtineista oli tutkimusalus Arandan kehittämispäällikkö Juha Flinkman. Hän ei uskaltanut veikata, mitä kuvissa näkyy.

”Video on aika lyhyt ja kaoottinen. Pitäisi tietää esimerkiksi mittakaava. Nyt videosta on hyvin vaikea tulkita, kuinka laajoista rakenteista todellisuudessa on kyse.”

Flinkman toteaa kuitenkin, etteivät pohjan oudot muodostelmat sinänsä yllättäneet häntä.

”Olen sukeltanut Itämeressä paljon ja tiedän, että vastaan voi tulla kaikenlaista erikoista. Esimerkiksi merenpohjaan päätyneet hylyt voivat muuttaa virtauksia niin, että pohjan saveen kovettuu hyvinkin dramaattisia rakenteita”, Flinkman kertoo.

”Veden ominaisuudet, kuten lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelu, taas voivat luoda syvyyksiin eräänlaisia pilvikerroksia. Kun sellaiseen sukeltaa, näkyvyys voi tippua nollaan, mutta sitten pilven alla onkin ihan kirkasta.”

Yli 95 metrin syvyydestä löytyneet muodostelmat olivat arviolta jopa 80 cm korkeita. Kuvakaappaus videosta.

Kertooko löytö jotain Itämeren pohjan tilasta? Ainakaan pohjalla ei näyttänyt olevan täysin kuollutta.

”Itse asiassa viime talvi, kun meri ei jäätynyt, mutta myrskysi, teki mittausten mukaan merelle hyvää. Vedet sekoittuivat syvemmissäkin kohdissa, mikä toi niihin happea. Kevään ja kesän mittaan happitilanne on kuitenkin huonontunut uudestaan.”

Heinilä kuvasi videonsa jo vuosi sitten, ennen viime talven myrskyjä. Videolla näkyvä kilkki kertoo kuitenkin siitä, että happea on ainakin vähän.

Muun elämän kannalta ikävintä olisi, jos kyseessä olisi anaerobisten bakteerien yhdyskunta. Hapettomat bakteerit tuottavat aineenvaihduntatuotteena rikkivetyä, joka on happea tarvitsevalle elämälle myrkyllistä.

Videon kuvannut Heinilä arvelee itse, että kyseessä on juurikin bakteeriyhdyskunta.

”Toisaalta joissain kohdissa olin erottavinani ehkä jotain polttiaisrihmoja. En myöskään hylkäisi meduusojen jäännöksiä vaihtoehtona.”

Heinilä ei kuitenkaan ole varsinainen tutkija, vaan itämerestä kiinnostunut toimittaja ja dokumentaristi.

Video, jolle mörkö tallentui, on osa Heinilän Minun mereni -verkkosivustoa, jolle hän tuottaa videoita ja muuta materiaalia Itämerestä. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja innostaa ihmisiä itsenäisen meren tutkimisen pariin.