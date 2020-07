Monet virukset voivat siirtyä odottavalta äidiltä sikiöön. Uudesta koronaviruksesta tällaisia tapauksia on kuitenkin raportoitu vähän.

Koronavirus voi tarttua odottavalta äidiltä syntymättömälle lapselle. Tällaisen tartuntatien vahvistaa nyt ensimmäistä kertaa todistetusti tapaustutkimus Ranskasta.

Jo aiemminkin on ollut tapauksia, joissa infektoituneen äidin vastasyntyneeltä lapselta on löydetty virusta. Näillä kerroilla ei ole kuitenkaan voitu sulkea pois mahdollisuutta, että tartunta on tapahtunut synnytyksen jälkeen eikä raskauden kuluessa.

Heinäkuun alussa julkaistu katsausartikkeli kävi läpi parikymmentä tutkimusta odotusaikana koronavirustartunnan saaneista äideistä ja heidän lapsistaan. Mukana oli kaikkiaan 157 äitiä, joiden tartunta oli todettu testein tai sitä pidettiin muuten hyvin todennäköisenä.

Vastasyntyneitä oli tutkimuksissa yhteensä 160. Virustesti oli tehty 81 lapselle, joista viideltä löytyi virusta.

Positiivisen testituloksen saaneiden joukko kutistui kuitenkin seurantatesteissä yhteen. Tosin kyseiseltä vauvalta ei ollut aiemmassa testissä löydetty virusta, mikä viittaa siihen, että hän oli saanut tartunnan sairaalaympäristössä eikä kohdussa.

Katsauksen tekijät päättelevät, että heidän analysoimissaan tapauksissa lapset eivät ole saaneet tartuntaa kohdussa. Ryhmä tosin huomauttaa, että vastasyntyneitä ei ollut testattu heti synnytyksen jälkeen vaan aikaisintaan 16 tunnin kuluttua.

Nyt Pariisissa sijaitsevan Antoine Béclère -sairaalan lastenlääketieteen ja lasten tehohoidon osaston johtaja Daniele De Luca ja kumppanit ovat tehneet aiempaa perusteellisempaa työtä. Heidän tapaustutkimuksensa julkaisi tiedelehti Nature Communications.

Maaliskuussa synnyttänyt 23-vuotias nainen oli tullut sairaalaan kuumeisena ja yskivänä. Testeissä häneltä löytyi koronavirusta verestä, nenänielusta ja emättimestä otetuista näytteistä.

Nainen synnytti hätäsektiolla ennenaikaisesti, kun lapsen sydänkäyrä oli viitannut ongelmiin. Keisarileikkaus tehtiin raskausviikolla 35.

Tunnin kuluttua synnytyksestä lapselta otettiin koronavirusnäytteet. Virusta löytyi sekä nenänielusta että peräaukosta otetuista näytteistä ja verestä. Tulos oli sama, kun testit toistettiin kolmen ja kahdeksantoista päivän päästä.

Myös istukasta ja lapsivedestä löytyi virusta. Istukassa viruksia oli erityisen runsaasti, ja se oli myös selvästi tulehtunut.

Tutkijat uskovat, että virus pystyy lisääntymään istukan soluissa, joissa on kohtalaisen paljon ace-2-reseptoreita. Näiden kautta virus tunkeutuu soluihin.

Juuri istukan välityksellä lapsikin oli saanut tartunnan, tutkijat päättelevät.

”Lääkäreiden täytyy olla tietoisia, että näin voi tapahtua. Se ei varmasti ole tavallista, mutta niin voi käydä ja se pitää ottaa huomioon hoitotyössä”, De Luca kertoi sanomalehti The Guardianissa.

Lapsi näytti siis saaneen tartunnan äidin veren mukana istukan kautta. Tämä voi osaltaan selittää, miksi tällaiset kohdussa saatuja tartuntoja on raportoitu vähän.

Koronavirus nimittäin tunkeutuu verenkiertoon verrattain harvoin.

”Jo alkuvaiheessa Kiinassa raportoitiin, että yksittäisillä potilailla löytyi verenkierrosta virusta seerumista. Ajoittain virus matkustaa verenkierrossa, mutta veren kautta ei ole tartuntoja todettu”, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Virus voi hänen mukaansa päästä verenkiertoon infektoimalla etenkin keuhkoissa verisuonten pintasoluja. Lisäksi on mahdollista, että virus pääsee nenästä hajuepiteelin kautta hajuaistimusta välittävän hajukäämin verisuoniin.

Kolme päivää synnytyksestä ranskalaistutkimuksen poikavauva rupesi oireilemaan. Hän oli ärtynyt ja söi huonosti. Lisäksi hänellä oli lihaskouristuksia, jotka viittasivat neurologisiin ongelmiin.

Magneettikuvien perusteella aivojen valkeassa aineessa oli vaurioita.

Tutkijat arvelevat, että neurologiset häiriöt johtuivat aivojen verisuonten tulehduksesta, jonka koronavirustartunta oli aiheuttanut.

Lapsi kuitenkin toipui vähitellen. Nyt hän on jo ”lähes normaali”, De Luca kertoi The Guardianille.

Odottavalta äidiltä lapselle siirtyneet tartunnat voivat vaikuttaa harvinaisilta myös siinä tapauksessa, että lapset jäävät vähäoireisiksi eikä lapsen tartuntaa vain huomata.

”Ei ole tutkittu, miten yleistä on, että koronavirus siirtyy äidistä lapseen. Tämän tutkimuksen perusteella ei pysty päättelemään, onko se harvinaista vai yleistä”, huomauttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

Hänen mukaansa tunnetaan useita viruksia, jotka voivat siirtyä äidiltä lapselle odotusaikana.

”Odottavan äidin immuunijärjestelmä ei toimi ihan samalla tavalla kuin silloin, kun hän ei ole raskaana. Siksi raskaus on erilaisille tulehdussairauksille altistava tila. Siihen varmaan liittyy se, että virukset pääsevät leviämään systeemisesti verenkiertoon ja istukkaan ja voivat infektoida sikiön.”

Koronavirustaudissa raskaana olevat eivät kuulu riskiryhmään, toisin kuin esimerkiksi influenssassa.

Koska tieto on vielä puutteellista, raskaana olevien kanssa on toimittu Sarvikiven mukaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon työpaikoissa on ohjeistettu, että raskaana olevat työntekijät eivät hoitaisi koronaviruspotilaita ja heidän suojaamiseensa kiinnitetään huomiota.

Sarvikiven mukaan ranskalaisten tapaustutkimus ei anna aihetta muuttaa toimintasuosituksia, koska on muutenkin jo toimittu varovammin.

”Mitään paniikkia ei ole syytä lietsoa. Varsinaista mullistavaa tutkimuksessa ei ole. Täytyy olla enemmän tutkimustietoa, että voi tehdä isompia johtopäätöksiä.”

Vastasyntyneitä on joka tapauksessa syytä suojata tartunnoilta.

Lapset yleensä selviävät koronavirustartunnasta valtaosin lieväoireisina. On kuitenkin huomattu, että aivan pienimmillä riski saada taudin vakavampi muoto on suurempi kuin vaikkapa kouluikäisillä.

”Yleisesti ottaen vastasyntyneet ovat heikommalla immuniteettinsa puolesta kuin isommat lapset ja terveet aikuiset. Tämä voi selittää sitä, että he ovat saaneet vaikeampia tautimuotoja. Näitä tapauksia ei silti näytä olevan kovinkaan paljon”, Sarvikivi sanoo.

Joillakin koronavirustartunnan saaneilla lapsilla on tavattu myös vakavaoireista mis-c-tulehdussairautta, joka puhkeaa vasta kun tartunnasta on kulunut 2–4 viikkoa. Tämä jälkitauti on hyvin harvinainen.