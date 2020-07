Lasten tiedekysymykset

Joillakin ihmisillä on herkempi makuaisti kuin toisilla.

Maria Räsänen, 8

Ei maistu. Ihmiset ovat kyllä siinä mielessä samanlaisia, että voimme maistaa makean, suolaisen, happaman, karvaan ja umamin. Ruoissa on valtavasti erilaisia maistuvia ainesosia.

Yleensä jo pienet määrät maistuvat. Etenkin karvas maistetaan hyvin pienestä määrästä.

Maistamiseen tarvitaan kielessä olevia pienen pieniä maku­reseptorisoluja. Ne ovat ikään kuin lukkoja, joita maut avaavat. Niissä syntyvä makuviesti kulkee hermoja pitkin aivoihin.

Osa meistä kuitenkin maistaa herkemmin kuin toiset. Tutkimusten mukaan maistamisen tarkkuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi sukupuoli, ikä, paino, perintötekijät ja sylki.

Tämä ei tarkoita sitä, että vaikkapa tytöt ja pojat tai aikuiset ja lapset olisivat automaattisesti hyvin erilaisia maistajia. Sen sijaan ihmiset ovat yksilöitä ja maistavat eri tavoin.

Ihmiset ovat keskimäärin herkempiä maistajia kuin monet muut eläimet, kuten kissa tai koira. Kissa ei tutkimusten mukaan maista varsinkaan makeaa juuri lainkaan.

Mari Sandell

ruoan aistittavan laatututkimuksen professori

Helsingin yliopisto

aistinvaraisen havaitsemisen professori

Turun yliopisto

Salama välähtää näyttävästi.

Mistä salama syntyy?

Etna Leivo, 7

Ukkospilven syntyyn tarvitaan kolme asiaa. Ensinnäkin tarvitaan suuri pystysuuntainen lämpötilaero. Siis lämmintä ilmaa alhaalla ilmakehässä ja kylmää ylhäällä.

Toiseksi pitää olla riittävästi kosteutta. Kolmanneksi tarvitaan jokin laukaiseva tekijä, joka saa lämpimän ja kostean ilman nousemaan. Tämä tekijä voi olla esimerkiksi auringonpaiste, vuoristo tai säärintama eli kahden erilaisen ilman rajavyöhyke.

Kun ukkospilvi syntyy, se kasvaa Suomessa yleensä kymmenen kilometrin korkeuteen.

Pilven sisällä on voimakas nousuliike, jossa pilvihiukkaset eli jääkiteet ja lumi­rakeet törmäilevät toisiinsa, jolloin ne sähköistyvät. Ukkospilvi on siis kuin suuri paristo ja salamat purkavat sen sähkövarausta.

Kun salama iskee pilven eri osien välillä, sitä kutsutaan pilvisalamaksi. Maasalamaksi taas kutsutaan salamaa, joka iskee pilven ja maan välillä.

Suomessa pilvisalamoita on noin kaksinkertainen määrä maasalamoihin verrattuna.

Terhi Laurila

ukkostutkija

Ilmatieteen laitos

Voikukka kukkii varhain kesällä.

Miksi voikukka kasvaa niin nopeasti?

Jami Tanskanen, 11

Ensin voikukan varren tyveen kasvaa ruusuke. Se on tiivis lehti­rykelmä.

Lehtien täyteen mittaan kasvamiseen kuluu jokunen viikko riippuen maaperästä ja säistä. Se on melko normaali vauhti verrattuna muihin kasveihin.

Kun ruusuke on kehittynyt, voikukan varren päähän kasvaa kirkkaankeltainen kukinto nopeammin kuin useilla muilla kasveilla. Siihen menee nopeimmillaan pari päivää.

Kehitys kukista siemeniksi eli valkoiseksi haivenpalloksi on voikukalla hyvin nopsa verrattuna muihin kasveihin. Siihen kuluu arviolta noin kaksi viikkoa.

Kun voikukan kukinta on jo varhain kesän kynnyksellä, muu kasvillisuus on vielä aluillaan. Tämä auttaa voikukkaa lisääntymään, sillä siemenet leviävät silloin tehokkaasti tuulen mukana uusille kasvupaikoille. Voikukan kannattaa olla nopea, jotta jälkeläisillä on hyvä tulevaisuus.

Voikukka on luonteeltaan hyvin elinvoimainen kasvi. Yhdellä paikalla voi parhaimmillaan olla tuhansia kukkivia yksilöitä.

Voikukan melko sutjakka kasvu on mahdollista juuren runsaiden ravinteiden avulla. Tärkeimpiä niistä ovat typpi, fosfori ja kalium. Voikukalla on usein peräti 10–15-senttinen ja joskus jopa 20-senttinen juuri. Juuri on myös melko paksu.

Henry Väre

yli-intendentti

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Mehiläinenkin päästää kaasua.

Osaavatko mehiläiset pieraista?

Väinö Ylärinne, 4

Mehiläiset syövät kukkien mettä ja siitepölyä. Tuo ruoka kulkeutuu suusta mehiläisen mahaan ja sen jälkeen suolistoon ruoan­sulatukseen.

Sulamaton aines siirtyy lopulta peräsuoleen ja tulee ulosteena peräaukosta. Ulosteen mukana poistuu myös kaasua, kuten hiilidioksidia.

Hiilidioksidi syntyy, kun pienen pienet mikrobit hajottavat ruokaa suolistossa. Tätä kaasua voi ainakin leikillisesti sanoa pieruksi.

Toisin kuin ihmisillä ja muilla nisäkkäillä, mehiläisten pieru ei kuitenkaan sisällä metaania eikä pahanhajuisia rikkikaasuja. Mehiläisten kaasupäästöt ovat myös hyvin pieniä. Ihminen ei pysty haistamaan niitä.

Ennen kuin mehiläiset kehittyvät aikuisiksi, ne ovat toukkia. Siinä vaiheessa ne pieraisevat ja ulostavat vain kerran. Toukkien peräsuoli aukeaa nimittäin vasta niiden viimeisen aterian jälkeen.

Juho Paukkunen

museomestari

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Virofaagit sairastuttavat viruksia.

Voivatko virukset sairastua?

Silvia von Matt, 7

Kyllä voivat.

Lisääntyessään virukset tuottavat hieman erilaisia kopioita itsestään. Tämä auttaa niitä kehittymään ja sopeutumaan, kun elinolot muuttuvat.

Näistä jälkeläisistä useammat aiheuttavat kuitenkin tartuntoja heikommin kuin alkuperäinen virus. Voidaan siis sanoa, että ne ovat huonokuntoisia tai sairaita eri tavoin.

Joskus virusten jälkeläisiin kasaantuu liikaa haitallisia perinnöllisiä muutoksia. Koko virusten joukko voi silloin menettää elinvoimansa.

Jotkin viruslääkkeet, kuten ribaviriini, toimivat siten, että ne edistävät tällaista virusten joukkosairastumista.

Yli kymmenen vuotta sitten löydettiin myös sellaisia viruksia, jotka sairastuttavat muita viruksia. Niitä sanotaan virofaageiksi.

Ne pystyvät takertumaan kohdevirukseensa ja pääsemään yhdessä sen kanssa eliön soluun. Sitten ne häiritsevät uhriksi joutuneen viruksen monistumista, kun ne kaappaavat sen voima­varat käyttöönsä.

Terveysongelmia riittää siis viruksillakin.

Kalle Saksela

virologian professori

Helsingin yliopisto