Aurinkoa voidaan nyt tutkia entistä tarkemmin, kun helmikuussa Floridasta Yhdysvalloista matkaan lähetetty Solar Orbiter -avaruusluotain (Solo) on välittänyt kuvia sen pinnalta lähempää kuin koskaan aiemmin.

Euroopan avaruusjärjestön Esan ja Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan yhteishankkeessa on tarkoitus luotaimen avulla selvittää Auringon vielä paljolti tuntematonta käyttäytymistä, joka vaikuttaa suuresti muun muassa satelliittien toimivuuteen.

Nyt julkaistut kuvat on otettu 77 miljoonan kilometrin päästä Auringosta eli noin puolimatkassa Maan ja Auringon välillä.

”Emme ole koskaan kuvanneet näin lähellä Aurinkoa, ja tämä on vasta alkua Solar Orbiterin pitkälle ja eeppiselle matkalle”, totesi torstaina projektiin osallistuva Esan tutkija Daniel Müller uutistoimisto Reutersin mukaan.

Müller kertoo ensimmäisten Solar Orbiterin lähettämien kuvien ylittäneen odotukset.

Tuoreissa kuvissa on Auringon pinnalla leiskuvia pieniä ”leirinuotioita”. Vasemmalla alhaalla oleva rengas näyttää vertailuksi Maan koon.

Tuoreet kuvat ovat paljastaneet tähden pinnalla olevan useita pieniä ”leirinuotioita”. Ne ovat kooltaan vain miljoonasosia suurista roihupurkauksista, joita Aurinko syöksee avaruuteen. Toistaiseksi pienin tutkijoiden havaitsema roihu oli leveydeltään 400 kilometriä.

Tutkijat arvelevat, että näillä aiemmin huomaamatta jääneillä pienillä purkauksilla on osansa siihen, että Auringon kaasukehän uloin kerros eli korona on paljon tähden pintaa kuumempi. Toistaiseksi tähän ilmiöön ei ole löydetty selitystä, vaikka tähteä seurataan jatkuvasti myös tarkkoihin lähikuviin pystyvillä teleskoopeilla.

Tiedon kartuttamiselle on suuri tarve, sillä koronasta lähtevät, sähköisesti varautuneita hiukkasia sisältävät aurinkotuulet vaikuttavat maanpäällisen elämän lisäksi suuresti myös sähköiseen tiedonvälitykseen, kuten satelliitteihin, tutkiin ja radiolähetyksiin.

”Nykyinen koronavirustilanne on osoittanut, kuinka tärkeää on yhteydenpito, josta satelliitit ovat osa”, sanoo Britannian avaruushallinnon avaruustutkimuksen johtaja Caroline Harper maan yleisradioyhtiölle BBC:lle.

”Siksi on todella tärkeää, että opimme enemmän Auringosta, jotta voimme ennustaa sen avaruussäätä samalla tavoin kuin olemme oppineet tekemään täällä Maan päällä.”

Solar Orbiterin on määrä tehdä useita kierroksia Auringon ympäri samalla sitä lähestyen, kunnes etäisyyttä tähteen on enää alle 43 miljoonaa kilometriä. Tuolloin luotain on samalla kiertoradalla Merkurius-planeetan kanssa.

”Solar Orbiter ei lähesty Aurinkoa vain saadakseen tarkempia kuvia, vaan se menee lähemmäs aurinkotuulen vähemmän turbulenttia osaa, jossa se tutkii hiukkasia ja magneettikenttää. Samalla se saa tietoa Auringon pinnasta ja sen välittömästä läheisyydestä. Mikään muu avaruuslento tai teleskooppi ei pysty siihen”, kertoo Esan asiantuntija Mark McCaughrean BBC:lle.

Luotaimessa on tekniikkaa myös plasmanäytteiden ottamiseksi, Reuters kertoo. Plasma koostuu sähköisesti varautuneista hiukkasista.

Luotaimen yksi keskeinen tehtävä ennennäkemättömällä matkallaan on kerätä tietoa myös tähden vielä tutkimattomista napa-alueista, joiden toivotaan antavan vastauksia Auringon magneettikentän syntymiseen liittyviin kysymyksiin.

”Tiedämme kaiken Auringon tuottaman aktiviteetin johtuvan magneettikentästä, mutta emme sen sijaan tiedä, miten itse magneettikenttä muodostuu”, toteaa BBC:lle Max Planck -instituutin aurinkokuntatutkimusta johtava Sami Solanki.

Hänen mukaansa napa-alueilla on keskeinen osa magneettikentän muodostumisessa.

Solar Orbiterin tehtävän on määrä jatkua yhdeksän vuoden ajan. Sen kustannukset ovat uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,5 miljardia euroa.