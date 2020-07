Psykologia

Usein kysytään, mikä määrittää pahan ihmisen.

Näkemys pahuuden olemuksesta on yksilöllistä, mutta psykologian teoriassa tunnetaan persoonallisuuden piirteet, jotka liittyvät inhimilliseen pahuuteen.

Näitä persoonallisuuden piirteitä on kolme, narsismi, psykopatia ja machiavellismi.

Yhdessä näillä piirteillä on nimikin: pimeä kolminaisuus.

“Kylmäsydämisiä hyväksikäyttäjiä”, kuvailee tohtori Minna Lyons ihmisiä, joilla nämä persoonallisuuden piirteet ovat hallitsevia.

Lyons on tutkinut pimeää kolminaisuutta kymmenen vuotta Liverpoolin yliopistossa. Hän kirjoitti aiheesta vastikään kirjan The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy in Everyday Life­.

”Tein aikoinaan väitöskirjani ihmisten sankaruudesta ja epäitsekkyydestä. Sen jälkeen minua alkoivat kiinnostaa ihmismielen pimeät puolet”, Lyons sanoo HS:lle haastattelussa Helsingissä.

Kolme pimeää piirrettä on helppo ajatella kielteisiksi. Niistä voi kuitenkin olla paljonkin etua ihmiselle.

Katsotaan ensin, mitä ominaisuudet oikein ovat. Kaikkia yhdistää itsekäs oman hyödyn tavoittelu muista välittämättä.

Narsismi lienee tuttu käsite. Se kertoo täydellisestä itsekeskeisyydestä, jossa ihminen on kiinnostunut vain omasta itsestään. Narsisti ei välttämättä suunnittele hyväksikäyttävänsä muita, mutta elää itsekeskeisessä kuplassa ja ajattelee vain omaa etuaan.

Nimi tulee vanhasta Kreikan mytologian legendasta, jossa puolijumala Narkissos rakastuu omaan kuvajaiseensa niin, että kuolee nälkään mieluummin kuin lakkaa ihailemasta omia kasvojaan.

Moni ihminen, jolla pimeä kolminaisuus hallitsee persoonallisuutta, on sosiaalisesti etevä. He ovat usein hyviä tulkitsemaan muita.

”Kuitenkin narsistit ovat keskivertoa huonompia tunnistamaan ihmisten valheita. He ovat kenties niin kiinnostuneita itsestään, etteivät heitä kiinnosta edes muiden valheet”, Lyons avaa.

”Psykopaatit tavoittelevat maksimaalista hyötyä lyhytnäköisesti, toisista ihmisistä välittämättä.”

Psykopatia taas on kyvyttömyyttä tuntea empatiaa muita ihmisiä kohtaan.

Psykopaatti ei osaa kuvitella miltä toisesta tuntuu ja niinpä hän harvoin välittää muiden kohtalosta eikä koe syyllisyyttä.

Psykopaateilla on usein myös huono impulssikontrolli, mutta toisaalta he ovat rohkeita, sosiaalisesti hyvin hallitsevia ja monesti hurmaavia ensimmäisellä tapaamisella. Psykopaatit ovat myös yliedustettuina väkivaltarikollisten joukossa ja vankiloissa.

Psykopatiaa on kahta lajia, primääristä ja sekundääristä. Primääripsykopaatteja määrittää paljolti nimenomaan heidän katumuksen puutteensa. He voivat olla yhteiskunnassa hyvinkin menestyneitä ja kiinni vallankahvassa.

Primääriset psykopaatit ovat tutkimusten mukaan myös hyvin tarkkoja tunnistamaan muiden valheita.

Sekundäärinen psykopatia yhdistyy enemmän esimerkiksi riskien ottoon ja päihderiippuvuuteen.

”Psykopaatit tavoittelevat maksimaalista hyötyä lyhytnäköisesti, toisista ihmisistä välittämättä.”

Machiavellismi on saanut nimensä renesanssiajan filosofin ja valtiomiehen Niccoló Machiavellin mukaan. Hän tuli tunnetuksi hyvin laskelmoivista politiikan opeistaan.

Hänen nimestään on tullut juonittelun synonyymi.

Ihmiset, jotka saavat korkeita pisteitä machiavellismia mittaavissa testeissä, ovatkin erinomaisia toisten ihmisten manipuloijia. He pyrkivät saamaan pitkällä ajalla suurimman mahdollisen hyödyn juonittelustaan. He saattavat olla hyvin ystävällisiä, mutta heillä on aina oma tuleva hyöty mielessään.

Machiavellimäistä ihmistä voisi pitää osin vastakohtana lyhytaikaista hyötyä hakevalle psykopaatille, mutta ominaisuudet eivät sulje toisiaan pois vaan ihmisessä voi esiintyä vahvasti kumpiakin piirteitä.

”On myös psykologian tutkijoita, joiden mielestä ei ole pimeää kolminaisuutta vaan kaksinaisuus, jolloin psykopatia ja machiavellismi ovat sama asia. Machiavellismi kuitenkin minusta erottuu selvästi omana piirteenään tutkimuksissa”, Lyons sanoo.

Lähes meissä kaikissa siis pimeä kolminaisuus vaikuttaa personallisuuteen.

Kun puhutaan pimeästä kolminaisuudesta, on tärkeää ymmärtää, että ihminen harvoin on joko pimeän kolminaisuuden vallassa tai vapaa siitä.

Näitä persoonallisuuden piirteitä voisi kuvata kolmella janalla. Kaikki ihmiset ovat jossain kohdassa kutakin janaa. Lähes meissä kaikissa siis pimeä kolminaisuus vaikuttaa personallisuuteen, ainakin jollain tavalla.

”En yleensä edes sano, että joku on narsisti tai psykopaatti, vaan että he saavat paljon pisteitä testeissä, jotka mittaavat näitä piirteitä. En halua luokitella ihmisiä”, Lyons kertoo.

Ei ole myöskään väistämätöntä, että kaikki kolme pimeän kolminaisuuden piirrettä hallitsevat ihmistä. Ihminen voi olla hyvin narsistinen ja machiavellimainen tyystin ilman psykopaattisia piirteitä, tai toisinpäin.

Hyvin harva on kaikissa pimeän kolminaisuuden janoissa aivan pimeässä päässä.

”Vastavuoroisesti on myös pieni vähemmistö, jotka eivät saa tutkimuksissa näistä kolmesta piirteestä lainkaan pisteitä”, Lyons sanoo.

Joukossamme piileksii siis pyhimyksiä.

Mitenkään iso joukko ei ole sekään ryhmä, johon kuuluvat saavat paljon pisteitä pimeän kolminaisuuden testeissä. Joidenkin arvioiden mukaan esimerkiksi psykopaatteja on väestöstä alle prosentti.

”Monissa ammateissa on eduksi, jos ei tunne empatiaa.”

Heitä kuitenkin on, joten voisi ajatella, että ominaisuuksilla on hyötynsä. Moni joka saa korkeat pisteet, hakeutuu valtaan.

”Monissa ammateissa on eduksi, jos ei tunne empatiaa, esimerkiksi kirurgien joukossa psykopaatit ovat yliedustettuina. Jos väärä liike voi tappaa ihmisen, tunteiden puuttuminen voi tilanteessa auttaa”, Lyons selittää.

Myös primääripsykopaattien kyky tunnistaa valheita on selkeä etu.

Persoonallisuuden piirteet ovat joillakin tasoilla kiinni geeneissä. Mutta kuten psyko­logian tutkimuksessa aina, kiistellään paljon siitä, kuinka vahvasti geenit ja kuinka vahvasti ympäristö vaikuttavat.

On löydetty useampikin geeni, jotka saattavat vaikuttaa siihen, kehittyykö ihmiselle psykopaattisia piirteitä. Kuitenkin kasvuympäristö vaikuttaa merkittävästi. Hyvin turvaton lapsuus luo herkästi psykopaatteja.

Myös sosioekonominen tausta lapsuudessa, sen seuraukset ja miten taustansa koki vaikuttavat piirteiden kehitykseen.

Jos on kokenut lapsena epä­tasa-arvoa ja itsensä köyhäksi muihin verrattuna saa todennäköisemmin korkeita pisteitä primääripsykopatiaa mittaavissa testeissä. Tunnekylmyys ja hyväksikäyttäminen saattavat auttaa korkeamman elintason ja aseman saavuttamisessa.

Vastineeksi itsensä rikkaammiksi kokeneilla ihmisillä on todennäköisesti narsistisia piirteitä. Myös vaurastuminen myöhemmällä iällä on yhteydessä korkeampiin narsistisiin pisteisiin testeissä. Raha ikään kuin ruokkii ihmisessä narsistisia piirteitä.

“On selvää, ettei näissäkään piirteissä kyse ole vain geeneistä tai vain ympäristöstä.”

”Oman peilikuvan tuijottaminen lisää tilapäisesti narsistisia piirteitä.”

Liian vähän on Lyonsin mukaan tutkittu sitä, alkavatko pimeän kolminaisuuden piirteet hallita ihmistä ajan kanssa vai voiko ihminen muuttua epäitsekkäämmäksi, ja miten esimerkiksi elämäntilanteet vaikuttavat yksittäisten ihmisten testituloksiin.

”Jonkun verran on tutkittu, että oman peilikuvan tuijottaminen lisää tilapäisesti narsistisia piirteitä”, Lyons kertoo.

Pimeä kolminaisuus on todella ollut muodikas tutkimuskohde viime vuosina. Aiheesta on tehty tuhansia tutkimuksia. Vastapainoksi viime vuonna tutkija Scott Kaufmann ehdotti, että on myös valon kolminaisuus, kolme luonteenpiirrettä, jotka tekevät ihmisestä ”hyvän”.

Kuulostaako keinotekoiselta? Myös Lyons epäilee ajatusta.

”Se tuntuu vähän tekemällä tehdyltä jutulta, tyyliin että nyt tehdään vastaisku ja näitä piirteitä on pakko olla kolme.”

Lyons näkee vähän ongelmana sen, että pimeästä kolminaisuudesta on tullut tietyllä tavalla tutkimuksen lempilapsia. Tuhansien kirjavien tutkimusten koemenetelmätkin vaihtelevat.

”Seassa on tosi paljon myös vain huonoa tutkimusta.”

Lyons ei ota yksittäisiä tutkimuksia liian vakavasti, ennen kuin useampi tutkijaryhmä ja tutkimus vahvistaa tulokset. Moni tutkimuksista on korrelaatiotutkimuksia ja usein yhteydet asioiden välillä ovat pieniä.

”Yhdessä tutkimuksessa löysimme pienen korrelaation psykopaattien ja yöihmisten välillä. Ihmiset olivat sitten, että olen iltaihminen, olen psykopaatti. Saimme tutkimuksesta satiirisen Ig-nobelin. Kehystin todistuksen seinälle”, Lyons­ nauraa.