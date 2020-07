Kuusimetsää kaatuu nyt Keski-Euroopassa, kun metsänomistajat yrittävät hallita kaarna­kuoriaisten tuhoja.

Metsistä poistetaan kaarnakuoriaisten valtaamia puita, minkä lisäksi metsiä hakataan estämään kaarnakuoriaisten leviäminen. Tämä on toistunut viime vuosina yhä säännöllisemmin.

Kaarnakuoriaiset tuhosivat vuonna 2018 Keski-Euroopassa arviolta 40 miljoonaa kuutiometriä metsää. Tänä vuonna tuhoiksi arvioidaan pelkästään Tšekissä 20–30 miljoonaa kuu­tiometriä. Tuhot ovat pahoja myös Itävallassa ja Slovakiassa.

Monissa Keski-Euroopan maissa hallitukset ovat miltei hätä­tilassa kaarnakuoriaisten takia. Saksassa tuhoalueiden uudistamiseen on luvattu lähes puoli miljardia euroa.

Kuoriaiset tappoivat Sierra Nevadassa noin kolmekymmentä mammuttipetäjää.

Kaarnakuoriaisten massa­esiintymiset ovat maailmanlaajuisia. Euroopassa pahin tuholainen on kirjanpainaja Ips typo­graphus, joka elää kuusella.

Kirjanpainaja on vaatimattoman näköinen kuoriainen, mutta se aiheuttaa isoja vahinkoka. Kuva on Tšekistä.

Pohjois-Amerikassa pahimmat tuhot taas on aiheuttanut vuoristoniluri, joka on männyn seuralainen. Se on tappanut Kalliovuorilla valtavia metsäalueita, pelkästään Coloradon osavaltiossa lähes puolitoista miljoonaa hehtaaria.

Kaliforniassa kolmas kaarnakuoriaisten laji, Phloesinus punctatus, teki jotakin, mitä Yhdysvalloissa ei ole aiemmin havaittu. Kuoriaiset tappoivat Sierra Nevadassa noin kolmekymmentä mammuttipetäjää. Mammuttipetäjää oli pidetty käytännössä immuunina hyönteistuhoille.

Terve puu taistelee kaarnakuoriaisia vastaan erittämällä niiden käytävät täyteen pihkaa.

Suomessa kirjanpainajan tuhot olivat aiemmin hyvin pieniä ja paikallisia.

”Yksittäisiä kuolleita kuusia hakkuuaukion reunassa”, sanoo tutkija Juha Siitonen Luonnonvarakeskuksesta.

Tuhot ovat 2000-luvun alun jälkeen selvästi lisääntyneet. Ne ovat enemmän tai vähemmän selvästi yhteydessä hellekesiin. Pääsyyllisiä ovat kuumuus ja kuivuus, mutta myös myrskytuhot ovat auttaneet.

Myrskytuhot luovat hyvät olot kaarnakuoriaisten lisääntymiselle. Jos kuivuus kiusaa puita ympärillä, kaarnakuoriaiset leviävät niihin.

Terve puu taistelee kaarnakuoriaisia vastaan erittämällä kuoriaisten käytävät täyteen pihkaa. Kuivuuden vaivaama puu ei tähän pysty, ja on siksi altis kuoriaisten tuhoille.

Kuoriaisen toukat tekevät puusta purua.

Kirjanpainajien aiheuttamat tuhot ovat Keski-Euroopassa pahempia kuin Suomessa. Se selittyy Siitosen mukaan ilmastolla ja kuusen leviämisen historialla.

Keski-Euroopassa kuusi on vuoristopuu. Ilman ihmistä se ei olisi koskaan levinnyt alaville maille.

”Jokin ekologinen syy siihen täytyy olla, ettei kuusi tule siellä toimeen vuoristojen ulkopuolella”, hän sanoo. Ehkä syy on juuri se, ettei kuusi kestä pitkiä kuivuusjaksoja.

Keskieurooppalainen metsänhoito on kuitenkin keskittynyt kuuseen. Se saattaa nyt sikäläiset metsänomistajat hankalaan asemaan.

Tšekissä on arvioitu, että 80 prosenttia maan metsistä on haavoittuvaisia kaarnakuoriaisten tuhoille. Jos kuiva kesä seuraa toistaan, kirjanpainajan massaesiintymisiä on mahdotonta estää. Se pakottaa Keski-Euroopan miettimään uudelleen, mitä metsiä istutetaan.

”Sekapuusto olisi vastustus­kykyisempi kirjanpainajatuhoja vastaan”, sanoo Siitonen.

Tuhon taustalla oli poikkeuksellinen kuivuus.

Suomessa kirjanpainajan tuhot ovat vielä pienehköjä. Siitonen arvioi, että 2010-luvun alkuvuosina kuoriaiset olisivat tappaneet puustoa Uudellamaalla joitakin satojatuhansia kuutiometrejä.

Laajat tuhot Euroopan havumetsävyöhykkeellä eivät kuitenkaan ole ennenkuulumattomia. Tähän tulokseen tulivat Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat, jotka etsivät merkkejä metsäkuolemista puiden vuosilustoista.

Tutkimusalue oli luontaisessa tilassa oleva taiga Arkangelin lähellä Vienanmeren alueella. He havaitsivat, että alueella oli ollut laajoja tuhoja harvakseltaan viimeisen 200 vuoden aikana.

Viimeisin eli 2000-luvun alun laaja metsätuho, osoittautui kirjanpainajan aiheuttamaksi. Tuhon taustalla oli poikkeuksellinen kuivuus.

”On mahdollista, että kuivuuden koettelemat puut kuolisivat joka tapauksessa. Kaarnakuo­riaiset vain jouduttavat tuhoa”, pohtii tutkimuksessa mukana ollut Tuomas Aakala Helsingin yliopistosta. Jos kirjanpainajaa ei olisi, puiden tuhon voisi sinetöidä jokin toinen tuholainen.

Kaarnakuoriaisten pelko on alkanut vaikuttaa metsäpolitiikkaan Euroopan laajuisesti.

Vuonna 2016 Puolassa, Bialowiezan kansallispuistossa, aloitettiin hakkuut nimenomaisesti kirjanpainajatuhojen estämiseksi. Aktivistit ja tutkijat pitivät tätä vain verukkeena päästä hakkaamaan kansallispuistoa. Asiasta syntyi konflikti Puolan ja EU:n välillä. Vuonna 2018 EU:n tuomioistuin julisti hakkuut laittomiksi, mutta ainakin 10 000 puuta ehdittiin kaataa.

Keski-Euroopassa pohditaan niin ikään, ovatko ehkäisevät hakkuut tehokkaita.

Hakkuiden takia markkinat ovat täynnä kuusipuuta. Se heijastuu puun hintaan täälläkin.

”Jos kirjanpainajien massa­esiintymä on päässyt syntymään, vaikea sitä on hakkuilla pysäyttää”, sanoo Siitonen.

Massaesiintymä kestää usein 4–5 vuotta. Sitten kuoriaisia vähentävät sopivien isäntäpuiden puute, kannan liiallinen tiheys sekä luontaiset viholliset.

Metsäkeskus tiedottaa kirjanpainajan esiintymisestä, jotta metsänomistajat voivat varautua. Myös Helsingin kaupunki on selvittänyt kirjanpainajan esiintymistä metsissään, joissa suurimmat tuhot ovat Maunulassa ja Paloheinässä.

Jos puut kaadetaan heti ja poistetaan metsästä heinäkuun puoliväliin mennessä, vahinko voidaan estää.

Metsänomistajan kannalta tilanne on hankala, etenkin jos omistajalla on päätehakkuuseen kypsää kuusimetsää, mutta hän ei haluaisi hakata sitä.

Pitäisikö silti kaataa metsä, etteivät kaarnakuoriaiset ehdi ensin? Jotkut metsänomistajat ovat kokeneet, että heitä on painostettu kaatamaan metsäänsä kirjanpainajan pelossa.

Siitonen sanoo, että metsää ei tarvitse hakata varmuuden vuoksi, vaan kirjanpainajien esiintymistä voi seurata. Tuholaisen havaitsee siitä, että kesäkuun lopulla puiden tyville ilmestyy ruskeaa purua, kuin kahvinporoa.

Siinä vaiheessa on Siitosen mukaan kyse vain yksittäisistä puista.

Jos puut kaadetaan heti ja poistetaan metsästä heinäkuun puoliväliin mennessä, vahinko voidaan estää. Kaadetut puut voidaan kuoria maastossa, jolloin toukat kuolevat.

”Jos uudet aikuiset kirjanpainajat ehtivät poistua puista, ollaan vaikeuksissa. Niiden määrä on silloin voinut kasvaa 20–30-kertaiseksi.”

Kuolleita puita ei tarvitse poistaa.

Keski-Euroopan tuhoja selittää sekin, että siellä kirjanpainaja ehtii tehdä kolmekin sukupolvea kesässä. Suomessa sukupolvia on tavallisesti yksi, mutta hellekesinä ehtii syntyä ehkä kaksi.

Voivatko kuumien ja kuivien kesien koettelemat puut tehdä muistakin kaarnakuoriaisista tuholaisia? Mitään erityisen huolestuttavia merkkejä tällaisesta ei Siitosen mukaan ole.

Okakaarnakuoriainen aiheuttaa männyn kuoleman latvasta alkaen.

Poikkeus on männyllä elävä kirjanpainajan sukulainen, okakaarnakuoriainen. Kuoriaisen historia Suomessa on mysteeri, sillä vielä 1970­-luvulla sitä esiintyi yleisesti isossa osassa maata.

Seuraavina vuosikymmeninä okakaarnakuoriainen harvinaistui Etelä-Suomessa, mutta syytä ei tiedetä.

Nyt se on palannut ja aiheuttanut lukuisia mänty­kuolemia Uudellamaalla, jossa sitä ei näkynyt pitkiin aikoihin.

”Joko se on esiintynyt täällä koko ajan, mutta emme vain ole huomanneet”, sanoo Siitonen.

Tai se on jostain syystä alkanut lisääntyä tehokkaammin ja levitä uusille alueille.

Okakaarnakuoriainen aiheuttaa männyn kuoleman latvasta alkaen. Sen lisääntyminen voi liittyä 2000-luvun kuumiin ja kuiviin kesiin.

Tähän viittaa se, että okakaarnakuoriaisen tuhoja raportoitiin runsaasti Keski-Euroopan vuoristosta kuumien kesien jälkeen. Okakaarnakuoriaista pidetään siellä pahana tuholaisena.