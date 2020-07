Uudenlainen kamera painaa vain 250 milligrammaa. Se on kymmenesosa siitä, minkä painoinen on yksi tavallinen pelikortti.

Tällainen kamera sopii virtalähteineen kovakuoriaisen selkään. Se nappaa sekunnissa viisi kuvaa, joiden tarkkuus on 160 x 120 kuvapistettä eli pikseliä. Kuvat ovat mustavalkoisia, mutta niitä voi välittää älykännykkään sadankin metrin päähän.

Kameran kehittivät Washingtonin yliopiston robotiikan tutkijat Yhdysvalloissa. Yliopiston verkkosivulla väitetään, että kamera on maailman pienin itsenäinen robotti, joka välittää kuvaa langattomasti.

Kokeessa ei vahingoitettu kovakuoriaisia. Ne elivät ainakin vuoden sen jälkeen, kun koe oli jo päättynyt.

Kamera on mekaanisen varren päässä. Sen avulla kamera voi kuvata kovakuoriaisen selässä oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Kamera voi siis tarkkailla ympäristöä.

Ylhäältä otetussa kuvassa kamera kovakuoriaisen selässä kuvaa lavastettua ympäristöä, vasemmalla lähellä Rubikin kuutiota. Oikealla ylhäällä on kuvaa siitä, mitä kamera näki seinällä vasemmalla.

Kamera ottaa valokuvia vain silloin, kun kovakuoriaisen liikkuu. Näin pienen pariston virtaa säästyy. Kamera voi toimia kuusi tuntia täydellä latauksella.

Liikettä tunnistaa kameraan liitetty kiihtyvyysanturi.

”Näkeminen on hyvin tärkeää robottien viestinnässä ja navigoinnissa. On haastavaa tehdä robotille näköä pieneen kokoon”, kuvaili haastetta robottien suunnittelija Shyam Gollakota. Hän on apulaisprofessori Washingtonin yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja insinööritieteiden osastolla.

Älypuhelimissa pienet kamerat käyttävät paljon akun virtaa laajakulmaisin kuviin, joissa on tarkka resoluutio. Se ei toimi hyönteisen mittakaavassa.

Kameraa paristoineen asennetaan kovakuoriaisen selkään.

Jos kameran haluaa saada hyönteisen kyytiin, on sen oltava kevyt, samoin akkujen tai paristojen.

Kokeessa käytetyt kovakuoriaiset ovat kantaneet yli puoli grammaa painavia kuormia, tutkijat kertovat. Kamerat laitteineen painoivat paljon alle sen.

Kärpäset esimerkiksi käyttävät tutkijoiden mukaan 10–20 prosenttia lepoenergiastaan aivojensa ylläpitoon. Ja kärpäsen aivoista suuri osa on omistettu visuaaliseen käsittelyyn.

Joillakin kärpäsillä on pieni hyvin tarkan näön alue niiden verkkosilmässä. Näin se säästävät näkemiseen kuluvaa energiaa.

Tällainen kärpänen kääntää päätään kohteeseen, jonka se haluaa nähdä hyvin selvästi, esimerkiksi saalista jahdatessaan. Silloin tarkin katse kohdentuu sinne minne pitääkin.

Samaa periaatetta on sovellettu robottikamerassa.

Kamerarobottien kehittäjät esittelivät myös robotin, joka liikkuu värisyttämällä itseään.

Samat tutkijat Washingtonissa ovat kehittäneet myös sormenpään kokoisen kamerarobotin. Robotti ei liiku pyörillä, vaan värähtelemällä. Se värisee eteenpäin noin kolme senttimetriä sekunnissa.

Gollakota myöntää, että hyvin pienet kamerarobotit tuovat mukanaan ongelmia, jotka liittyvät ihmisten valvontaan ja yksityisyyteen. Pieniä kameroita on helppo piilottaa ja kuljettaa paikkoihin, joihin ei muuten pääsisi.

”Tutkijoina meille on tärkeää tuoda näitä keksintöjä julkisuuteen, jotta ihmiset ovat tietoisia niiden tuomista riskeistä”, Gollakota sanoo yliopiston verkkosivuilla.

Kamera tuo uhkia, mutta sillä on myös hyödyllisiä sovelluksia, myös biologiassa. Sillä pääsee vaikeisiin paikkoihin.

Nyt ryhmä yrittää puristaa koko pakettia vielä pienempään kokoon. Kamera voisi ehkä saada virtaa myös aurinkokennoista.

Kameraan liittyvää tutkimustyötä esitteli tiedelehti Science Robotics, ja siitä kertoi myös BBC.