Eksoplaneetat

Fakta Maan serkku haussa

■ Eksoplaneetta kiertää jotain muuta tähteä kuin Aurinkoamme.

■ Ensimmäinen eksoplaneetta löytyi tavallisen tähden läheltä 1995. Se sai nimen Dimidium. Neutronitähden läheltä löytyi ekso­planeettoja jo 1992.

■ Niitä on löytynyt monella menetelmällä sekä Maasta käsin että avaruuskaukoputkien avulla. Avaruuskaukoputki Kepler löysi vuosina 2009–2018 yli tuhat eksoplaneettaa. Ehdokkaita eli havaintojen perusteella mahdollisia eksoplaneettoja on tuhansia.

■ Vahvistettuja eksoplaneettoja oli 21. heinäkuuta Yhdysvaltain avaruushallinnon mukaan 4 183. Ehdokkaita oli 5 405. Luvut vaihtelevat eri lähteiden mukaan.

■ Aluksi löytyi etenkin isoja kaasuplaneettoja. Tutkijat etsivät maapallon kaltaista planeettaa, joka sijaitsee asuttavalla vyöhykkeellä emotähteensä nähden. Asuttavalla vyöhykkeellä ei ole liian kylmä tai kuuma.

■ Joitakin supermaapalloja eli Maata isompia kiviplaneettoja on löytynyt. Joillakin eksoplaneetoilla on kaasukehä, mutta niiden koostumusta on hankala todentaa. Tämä korjaantuu 2020-luvun aikana, kun yhä tarkempia kaukoputkia valmistuu.