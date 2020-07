Ilmastonmuutos

Metaanivuodon merenpohjassa paljastaa vaalea mikrobikasvusto. Kuvapari on tutkimuksesta.

Etelämantereen merenpohjasta on löydetty metaanivuoto. Vuoto on syntynyt melko tuoreeltaan, eivätkä tutkijat tiedä, miksi esiintymästä nyt vuotaa metaania mereen.

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Sitä arvioidaan olevan varastoituneena Etelämannerta ympäröivän meren pohjasedimenttiin jopa satoja miljardeja tonneja.

Jos nämä metaanivarannot alkaisivat ilmaston lämmetessä vuotaa hallitsemattomasti ilmakehään, sillä voisi olla katastrofaaliset seuraukset.

Tutkijat raportoivat uudesta metaanivuodosta Proceedings of the Royal Society B -tiedejulkaisussa. Tutkimus on vapaasti luettavissa täällä. Siinä tarkastellaan metaaniesiintymän syntyä ja kartoitetaan esiintymässä eläviä mikrobilajeja.

Vuoto sijaitsee Rossinmeren pohjassa matalikossa, vain kymmenen metrin syvyydessä. Paikalla on sukellettu 1960-luvulta lähtien. Juuri sukeltajat havaitsivat vuodon alkaneen joitakin vuosia sitten.

Vuotokohtaa peittää valkea mikrobimatto 70 metrin pituudelta. Mikroskooppiset arkeonit käyttävät metaania ravinnokseen ja normaalioloissa estävät suurinta osaa metaanista vuotamasta ilmakehään.

Mikrobikasvuston kehittymiseen näyttää uuden vuodon tapauksessa kuluneen peräti viisi vuotta. Sinä aikana metaania on vuotanut ilmaan ja vuotaa todennäköisesti yhä.

Yksittäisestä metaanivuodosta ei tarvitse huolestua. Ongelma on kuitenkin suurempi.

Aikaisemmin ei ole ajateltu, että metaania hajottavien mikrobien ilmaantuminen kestäisi näin kauan, eikä tätä ole tutkijoiden mukaan huomioitu ilmastomalleissa.

Jos uusia vuotoja ilmestyy ympäri merta, ne ehtivät vuotaa metaania melko tovin ennen kuin niiden ympärille kehittyy vuotoa tasoittava ekosysteemi. Tämäkin vuoto löydettiin nyt aivan sattumalta.

Tutkijat ovat huolissaan siitä, ettei metaanin kiertokulkua ja syitä sen merenpohjasta vapautumiseen vielä tunneta tarpeeksi hyvin.

”Viive metaanin hajottajien ilmestymisessä paikalle on tutkimuksemme tärkein löydös. Se ei ole hyvä juttu”, kertoo tutkimusta johtanut mikrobiologian apulaisprofessori Andrew Thurber The Guardian -sanomalehdessä.

”Metaanin kiertokulku on asia, johon meidän tulee yhteiskuntana kiinnittää huomiota. Se on äärimmäisen huolestuttavaa”.

Thurber työskentelee Oregonin osavaltionyliopistossa ja on tutkinut Etelämerta ja metaaniesiintymiä vuosikausia. Nyt löydetty vuoto on ensimmäinen Etelämantereen liepeiltä tavattu.

Tutkijat eivät tiedä, mikä vuodon on laukaissut. Ilmastonmuutoksesta vuoto tuskin johtuu, sillä Rossinmeri ei vielä ole lämmennyt merkittävästi.

Yksi selitys vuodolle voisi olla läheisen tulivuoren toiminta, mutta tutkijat eivät pidä sitäkään todennäköisenä.

Vuodon löytyminen oli onnekas sattuma, sillä tutkijoilla on nyt mahdollisuus seurata metaanivuodon ja sen ympärillä kasvavan ekosysteemin anatomiaa Etelämantereella.

Vuotoa on tarkkailtu nyt vasta viisi vuotta, ja voi olla, että kymmenen vuoden aikajaksolla paikalle ilmestyy enemmän mikrobeita.

”On hyvä seurata, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Löydös panee myös miettimään, olisiko tällaisia metaaniesiintymiä Etelämantereella enemmänkin, niitä ei vain ole löydetty”, kommentoi metaania ja jäätiköiden biogeokemiaa tutkiva professori Jemma Wadham Bristolin yliopistosta Guardianille. Hän ei ollut mukana tutkimuksessa.

Metaania lienee miljardeja tonnia Etelämantereen jään alla ja merenpohjassa.

Etelämantereen jään alla ja merenpohjassa arvellaan olevan vähintään 80 miljardia tonnia metaania.

Enimmillään sitä voi olla jopa 400 miljardia tonnia. Ihmisen toimista aiheutuvat metaanipäästöt ovat kertaluokkaa pienemmät, joitakin satoja miljoonia tonneja vuodessa.