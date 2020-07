Laborantti pitelee israelilaisessa laboratoriossa putkiloa, jossa on näyte koronaviruksen vasta-ainetestiä varten.

Virukset muuttuvat jatkuvasti hieman perimältään, ja niin tekee myös uusi koronavirus. Pitkään on näyttänyt siltä, että muutoksilla ei ole ollut kuitenkaan vaikutusta viruksen käyttäytymiseen eli sen tarttuvuuteen tai vaarallisuuteen.

Sittemmin tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että tietty geneettinen muutos näyttäisi johtaneen herkemmin tarttuvaan virukseen. Kyseessä on muutos, joka vaikuttaa koronaviruksen pinnasta sojottavan piikin proteiiniin.

Piikkiproteiini on tärkeä kohta, koska virus käyttää sitä kuin avainta tunkeutuessaan ihmisen soluihin. On luontevaa olettaa, että muutokset piikkiproteiinissa voisivat vaikuttaa viruksen kykyyn tartuttaa soluja.

Tartuntaa ilmeisesti edistävä muutos on tapahtunut piikkiproteiinin kohdassa 614. Paikassa yksi aminohappo on vaihtunut toiseksi, aspartaatti D glysiiniksi eli lyhennettynä G:ksi.

Alkuun Kiinan Wuhanissa ihmisiä sairastuttivat virukset, joiden piikeissä oli tässä kohtaa aspartaatti, eli ne olivat muotoa D614. Helmikuussa pandemian siirtyessä Eurooppaan alaa valtasi virusmuoto G614.

Vaihdoksen osoittivat hiljattain Cell-tiedelehdessä Los Alamosin kansallisessa laboratoriossa Yhdysvalloissa työskentelevä Bette Korber ja hänen työtoverinsa. Uusi muoto syrjäytti ympäri maailmaa lähes kokonaan aiemman.

”Näin näyttäisi käyneen Suomessakin. Epidemian edettyä pidemmälle glysiinimuoto on vallannut alaa”, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoo.

Periaatteessa on mahdollista, että virusmuoto olisi yleistynyt sattumalta niin sanotun perustajavaikutuksen ansiosta ilman, että sillä olisi mitään tekemistä paremman tartuttamiskyvyn kanssa. Siinä tapauksessa jossain epidemian vaiheessa olisi päässyt leviämään pelkästään uusi muunnos, ja vanha olisi poistunut näyttämöltä, koska ei ollut löytänyt enää uusia isäntiä.

Todennäköisempää kuitenkin on, että muunnos on yleistynyt, koska virus on saanut siitä hyötyä leviämiselleen.

”Tästä mutaatiosta alkaa kertyä tietoa, että se pystyy tarttumaan tehokkaammin”, Vapalahti sanoo.

Lisääntymisetuun viittaavat sekä laboratorioissa tehdyt solukokeet että tutkimukset ihmisiltä otetuista näytteistä.

Parempaan leviämiskykyyn viittaa ensinnäkin se, että ihmisiltä, joilla on tämän muunnoksen tartunta, löytyy enemmän virusta. Se siis näyttäisi pystyvän kopioitumaan paremmin elimistössä.

Soluviljelmissä tehdyt kokeet antavat tälle tukea.

Tuorein löydös on viime viikolla Cell-tiedelehdessä julkaistu tutkimus, joka tarkasteli yli sataa geneettistä muutosta koronaviruksen perimässä ja niiden vaikutusta tarttumiseen ja kykyyn vastustaa vasta-aineita.

Kokeissaan tutkijat vaihtoivat niin sanottuihin pseudoviruksiin oman pintaproteiinin tilalle uuden koronaviruksen pintaproteiinin eri versioita. Sitten he katsoivat, miten virus leviää soluviljelmässä. Piikkimuoto G614 tehosti lisääntymistä.

Aiemmin toinen ryhmä järjesti suoranaisen kahdenkeskisen mittelön D- ja G-muotojen välillä niin ikään keinotekoisella viruksella. G voitti silloinkin tartuttamiskisan. Asiaa saattoi auttaa se, että muunnoksessa piikkiproteiini on vakaammin paikoillaan.

Massachusettsin yliopiston virustukijat Jeremy Luban on huomannut, että glysiinimuunnoksessa piikkiproteiinin rakenne hieman muuttuu niin, että viruksen tunkeutuminen soluun helpottuu.

”Aineistomme osoittaa, että se on kolmesta kymmeneen kertaan tarttuvampi. Se on melkoisen valtava vaikutus”, Luban kertoo Science-tiedelehden artikkelissa.

Laboratoriokokeet on tehty keinotekoisella viruksenkaltaisilla partikkeleilla eivätkä ne Vapalahden mukaan välttämättä käy täysin yksiin sen kanssa, miten virus toimii eläimessä tai ihmisessä.

”Ei ole kiveen hakattu, että mutaatiolla piikkiproteiinissa olisi selvää merkitystä epidemiassa.”

Pientä viitettä vauhdikkaammasta leviämisestä on saatu Britanniassa.

Sikäläisten tutkijoiden Covid-19 Genomics Consortium on selvittänyt perimän 30 000 virusnäytteestä ja arvioinut sitä, miten kaksi eri virusmuunnosta, aiempi D- ja yleistynyt G-muunnos, ovat edenneet väestössä.

Tutkimuskonsortion raportin mukaan G-muoto olisi levinnyt 1,22 kertaa niin nopeasti kuin D-muoto.

Vapalahden mukaan on odotettavaakin, että virusta hyödyttäviä mutaatiota kuukausia kestäneen epidemian aikana ilmaantuu.

Piikkiproteiinin G614 on toistaiseksi tutkituin muunnos, jonka on havaittu vaikuttavan viruksen toimintaan.

Viime viikolla julkaistussa tutkimuksessa keinotekoisilla viruspartikkeleilla paljastui muitakin kiinnostavia muutoskohtia kuin piikkiproteiini. Jotkin viruksen muihin kohtiin vaikuttavat mutaatiot edistivät nekin viruksen tartuttamiskykyä yhdessä G-muodon piikin kanssa.

Oli myös joitain mutaatiota, joiden ansiosta vasta-aineet tehosivat huonommin virukseen. Voi kuulostaa pelottavalta, että virukseen on kehittynyt tällaista kykyä väistää elimistön puolustuskeinoja, mutta sekin kuuluu viruksen evoluutioon.

”Sitä virukset tekevät. Epidemian tässä vaiheessa hankittua immuniteettia ei juuri ole väestössä, joten vasta-aineiden välttämisellä ei ole juuri merkitystä”, Vapalahti sanoo.

Vapalahti uskoo, että ajan kanssa löydetään vielä muitakin merkityksellisiä mutaatioita viruksen eri proteiineissa.

”On ihan odotettua, että pikku hiljaa voi tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi luontaisen immuniteetin vasteisiin”, Vapalahti sanoo.

Hän ei kuitenkaan näet mitään ajuria, joka pakottaisi viruksen muuntumaan vaarallisempaan suuntaan.

”Pikemminkin päinvastoin. Viruksen etu on, että sitä levittävät ihmiset ovat tarpeeksi hyvässä kunnossa ja kävelevät muiden joukossa tartuttamassa näitä.”

Lievät oireet, kuten aivastelu ja yskiminen edesauttavat leviämistä. Vakavat oireet eivät Vapalahden mukaan todennäköisesti haittaa mutteivät hyödytäkään virusta, jos se ei leviä merkittävästi esimerkiksi sairaalassa.