Koirilla näyttää olevan taito käyttää maapallon magneettikenttää hyväkseen.

Koirien omistajat ovat aina tienneet, että heidän lemmikeillään on hyvä suuntavaisto. Täysin vieraassakin paikassa koira voi löytää oikotien ja lyhyen reitin.

Nyt tšekkiläiset tutkijat ovat ensi kertaa löytäneet todisteita siitä, että koirat aistivat ja suunnistavat myös käyttämällä hyväkseen maapallon magneettikenttää.

Tutkimuksen koirien magneettiaistista on julkaissut tiedelehti eLife.

Metsästyksen aikana jotkin koirat seuraavat omien askeliensa hajupolkuja, kun ne palaavat paikkaan, josta aloittivat jahdin.

Muutama vuosi sitten tšekkiläiset eläintutkijat havaitsivat, että koirilla on taipumus virtsata pohjoisen ja etelän väliselle akselille. Ilmiön löysi tšekkiläinen ekologi Hynek Burda.

Havainto viittasi siihen, että koirat kykenevät tunnistamaan Maan magneettikentän. Nyt Burda ryhmineen on löytänyt todisteita siitä, että myös koiran paluu lähtöpaikkaansa voi perustua siihen, että se aistii maapallon magneettisuuden.

Kokeessa tutkijat seurasivat, kun 27 metsästyskoiraa kymmenestä eri rodusta etsiytyivät takaisin lähtöpaikkaansa metsäisessä maastossa. Paikkoja oli valittu kaikkiaan 62.

Koirat paikannettiin metsässä kaulapantojen gps-laitteiden avulla. Lisäksi koirien liikkeitä seurattiin videotallenteiden avulla. Kamerat oli kiinnitetty koiriin niin, etteivät ne haitanneet liikkumista jahdissa.

Koirat kulkivat yli 600 reittiä metsissä vuosina 2014–2017. Metsästysjahti alkoi ihmisen luota ja päättyi sinne.

Burdan oppilas Kateřina Benediktová kirjasi koejärjestelyt. Kun hän näytti jahtitietoja Burdalle, he huomasivat kiinnostavan seikan.

Koira pysähtyi kesken jahdin. Ensin se juoksi noin 20 metriä magneettista pohjois-etelä-akselia pitkin. Vasta sitten se alkoi suunnistaa kohti lähtöpaikkaa.

Gps-paikannin oli kaulapannassa ja videokamera kyljessä. Alakuvassa näkyy koiran kaulaa ja ympäristö, jossa se liikkui jahdin aikana.

Tutkijat saivat kerättyä tietoja 223 suorituksesta, joissa koirat juoksivat keskimäärin 1,1 kilometriä. Näistä 170 tapauksessa koirat asettuivat jahdin aikana maapallon magneettikentän suuntaisesti, ja juoksivat sillä linjalla noin 20 metriä.

Koirat palasivat lähtöpaikkaansa suorempaa reittiä tämän tempun avulla, sanovat tutkijat. Ne asettuivat linjalle riippumatta siitä, missä tai miten kaukana heidän omistajansa seisoi.

Tutkijat sanovat tätä juoksua kompassiajoksi. He uskovat, että se on koirien keino kokeilla magneettista aistiaan paikassa, jota ne eivät tunne kunnolla.

Tutkijat yrittivät poistaa muita tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa koiran suunnistukseen.

Kokeissa ympäröivä metsä oli koirille tuntematon. Siten ne eivät saaneet avukseen tuttuja hajuja, joilla ne pystyisivät jäljittämään lähtöpaikkansa.

Tuuli ei myöskään vienyt hajuja ihmisestä koirille. Puiden tiheät lehvästöt peittivät paikoin paitsi lähtöpaikan auringonpaisteen myös niitä polkuja, jotka johtivat lähtöpaikalle, kertovat Science Alertin verkkosivut.

Maapallon magneettikenttä vaikutti kuitenkin samaan aikaan kaikissa metsäympäristöissä niin kuin aina. Se oli yleinen viitekehys, joka ei kokeissa muuttunut.

Kun kaikki muuttujat otetaan huomioon, tutkijat väittävät, että metsästyskoirat todella käyttävät magneettiaistia, kun ne palaavat jahdista ja etsivät omistajaansa.

Tämä suunnistustaito on ehkä välttämätön, jos koira suunnistaa kaukana lähtöpaikasta.

Magneettiaisti on mahdollisesti tärkeä osanen eläinten avaruudellisessa hahmotuksessa ja alueellisen tiedon käsittelyssä. Sitä ei vieläkään ymmärretä kunnolla.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka paljon koira magneettiaistiin luottaa ja se, käyttääkö se aistia aina vai silloin tällöin. Kokeiden perusteella voidaan kuitenkin pitää varmana sitä, että koirilla on magneettiaisti.

Aiemmin on luultu, että magneettiaisti on ominaista vain linnuille. Puhutaan niin sanotusta kuudennesta aistista. Sama aisti on sittemmin löydetty monilta muiltakin eläimiltä, kuten sammakoilta, merikilpikonnilta, ankeriailta ja salamantereilta.

Se voi olla yleinen kaikilla eläimillä, jotka kulkevat pitkiä matkoja. Ehkä se on myös osa ihmisen aisteja. Tästä saatiin viitteitä kokeessa, joka järjestettiin hiljattain ihmisille suljetussa tilassa.

Seuraavaksi Burda ja Benediktová aikovat laittaa magneetit koirien kaulapantoihin. Niiden uskotaan häiritsevän koiran magneetista aistia. Näin selviäisi, miten ne osaavat suunnistaa ilman maapallon magneettikentän apua.

”Olen todella vaikuttunut datasta, jota tutkijat ovat saaneet”, sanoo biologi Catherine Lohmann tiedelehti Sciencelle. Hän on biologian professori Pohjois-Carolinan yliopistossa.

Lohmann ei ollut mukana tšekkien tutkimuksessa. Hän selvittää itse tutkijana lintujen ja kilpikonnien magneettisia aistimuksia.