Maankamara jalan alla tuntuu lujalta ja kiinteältä, mutta todellisuudessa se värähtelee. Väreilyä eivät aiheuta vain maanjäristykset ja muut geologiset tapahtumat vaan myös sääilmiöt ja meren aallot sekä ihmistoiminta, kuten liikenne, rakentaminen ja teollisuus.

Ihmistoiminnasta koituu niin sanottua seismistä taustakohinaa, joka näkyy seismologien mittareissa. Koronapandemian sulkutoimet kuitenkin hiljensivät alituista mekkalaa pitäviä kaupunkeja, seisauttivat matkustajakoneet kentille ja pysäyttivät kaikenlaista taloudellista toimintaa.

Pakotettu tauko ihmistoiminnassa näkyy sekin seismologien mittareissa. Koskaan mittaushistorian aikana ei ole ollut niin hiljaista kuin tänä vuonna, raportoi suuri kansainvälinen tutkijajoukko arvostetussa Science-tiedelehdessä.

Ihmistoiminnalle tyypillinen korkeataajuuksinen kohina vaimeni puoleen tavallisesta kuukausien ajaksi.

”Sulkujen aikana havaitun taustakohinan taso kesti kauemmin ja oli usein hiljaisempaa kuin jouluna tai uudenvuoden tienoilla”, tutkijat kirjoittavat.

Hiljentyminen tuntui selvimmin tiheään asuttujen kaupunkien maanpinnan läheisissä mittareissa, mutta vaikutus ulottui kilometrien säteelle mittauspaikoista ja satojen metrien syvyyteen.

Maankamaran vaimeneminen seurasi tiiviisti pandemian ja sulkutoimien siirtymistä Kiinasta Eurooppaan ja muualle maailmaan.

Myös Helsingin yliopiston Seismologisen instituutin tutkijat osallistuivat maailmanlaajuiseen tutkimukseen havainnoillaan pääkaupungin mittausasemilta.

Tavallisesti Suomen maaperän seismisiä mittauksia tehdään rauhallisemmilla paikoilla kuin Helsingissä. St1:n maalämpökaivojen porausten takia seismologinen instituutti on perustanut tilapäisen viiden mittausaseman verkon pääkaupunkiseudulle. Niiden tuloksia voitiin käyttää uudessa tutkimuksessa.

Pääkaupunkiseudullakin taustakohina vaimeni sulkutoimia myötäillen.

Sininen käyrä kuvaa seismisiä mittaustuloksia Espoon Lintuvaarassa maalis-huhtikuussa. Sulkutoimia tarkoittavat punaiset pystyviivat vasemmalta lukien: suurten yleisötilaisuuksien kielto, yli kymmenen hengen kokoontumisten kielto, koulujen ja yliopistojen sulku, suositus sulkea baarit ja ravintolat, Uudenmaan raja kiinni, baarit ja ravintolat kiinni.

”Tutkimuksen tärkein havainto oli, että rajoitustoimet todella vähensivät ihmisten aktiivisuutta. Todennäköisesti suurin tekijä oli se, että liikennemäärät vähenivät globaalisti”, tutkimuksen tekoon osallistunut seismologi Tommi Vuorinen sanoo.

Matalamman taustakohinan aikana voidaan havaita pienempiä maanjäristyksiä ja muita ilmiöitä, jotka muuten jäisivät taustakohinan alle.

”Tietääkseni ei ole vielä tehty mittavia analyysejä. Se on ainakin yksi tutkimussuunta, josta voi jatkaa ja havaita matalamman kynnyksen seismisiä ilmiöitä”, kertoo tutkimukseen myös osallistunut tohtorikoulutettava Annukka Rintamäki.

Suomessa tehdyt havainnot erosivat muualla maailmassa tehdyistä siinä, että vaimeneminen tapahtui huomattavasti korkeammilla taajuusalueilla.

”Tämä on spekulaation paikka. Voisiko se johtua siitä, että täällä on joko jatkettu tai lopetettu toimia, joita muualla ei ole. Mitä nämä toimet ovat mahdollisesti olleet, on vielä avoinna, mutta siitä tehtäneen paikallista jatkotutkimusta”, Vuorinen sanoo.

Suomen poikkeavia havaintoja voi selittää myös erilainen kallioperä.

”Olemme kilpialueella, eikä meillä ole sedimenttikiveä, joka yleensä vaimentaa seismistä signaalia. Siksi meillä oli ehkä seismisen signaalin vaimeneminen vähäisempää”, Rintamäki sanoo.

Luonnossa seismistä taustakohinaa aiheuttavat myös Suomessa eniten valtameret. Myös myrskyt näkyvät seismometreissä, mutta ei niinkään suoraan tuuli vaan sen nostattamat aallot ja vääntämät puut.

Ihmisten aiheuttama seisminen kohina, esimerkiksi moottoritietä ajavan auton aikaansaama tärinä, on paljon korkeammalla taajuudella kuin luonnosta lähtevä.

Matkustusrajoitukset vähensivät myös lentoja dramaattisesti. Silti tutkijat uskovat, että vaimeneminen johtui etupäässä maaliikenteen vähenemisestä.

”Esimerkiksi rekasta tulevat tärinä välittyy suoraan maahan, kun taas lentokoneesta se joutuu menemään ilman läpi ja kytkentä maahan on aika heikko”, Vuorinen selittää.

Helsinkiläisryhmää johti seismologian apulaisprofessori Gregor Hillers.