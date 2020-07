Marjasato mätänee metsiin. Väite on klassikko, mutta erityisen ajankohtaiselta se kuulostaa tänä vuonna, kun ulkomaalaisia poimijoita vasta odotellaan maahan. Suomalaisten oma into poimia marjoja teollisuuden tarpeisiin on koettu ja nähty vähäiseksi.

Ongelmaan haetaan ratkaisuja. Luonnontuotealan järjestö Arktiset Aromit ja Keksintösäätiö avasivat viime viikolla avoimen kilpailun, jossa haetaan uusia ideoita ja keksintöjä marjojen poiminnan tehostamiseen. Pääpalkinnot ovat 1 000 ja 4 000 euroa.

Marjat siis halutaan ihmisille, mutta olisiko metsien tyhjentämisestä haittaa ekosysteemille?

Marjoilla luulisi nimittäin olevan muutakin merkitystä kuin päätyä ihmisten ravinnoksi.

Metsissä liikkuu muitakin marjoilla herkuttelevia. Kanalinnut, kuten metsot, teerit ja riekot, syövät paljon marjoja. Varsinaisia suursyömäreitä ovat karhut. Yksi karhu voi syödä marjoja yli 30 kiloa päivässä, kesän aikana jopa 2 000 kiloa.

Eivätkä ruokailijat tähän lopu. Muuttolinnut, jyrsijät ja pienet pedot täydentävät ruokavaliotaan myös marjoilla.

Nekään eivät jaksa syödä kaikkea. Mutta sen, mikä jää isommilta eläimiltä syömättä, hyödyntävät hyönteiset ja muut pieneliöt. Syötäviksihän marjat on tarkoitettu.

Marjat, kuten hedelmätkin, ovat kasveille tapa levittää siemeniään uusiin kasvupaikkoihin. Siemen kulkee marjassa elimistön läpi ja päätyy kasvualustaksi soveltuvaan lantaan.

Niinpä kasvin kannattaa tehdä marjoistaan maukkaita ja hyvin erottuvia, jotta ne varmasti löytävät tiensä eläinten suihin.

Eläimillä onkin suosikkejaan. Esimerkiksi karhu syö ensin mustikat. Puolukat kelpaavat vasta mustikan ja variksen­marjan loputtua.

Ihmisen poimima marja on kasvin näkökulmasta hukkaan heitetty.­

Usein marjat pakastetaan, mikä voi tehdä siemenet elottomiksi. Ne kuljetetaan kauas kasvupaikoilta. Elimistön läpi kuljet­tuaan ne päätyvät mättäiden sijasta jätevesiin.

Ihmisen myötä häviää siis metsästä ruokaa ja kasvumahdollisuuksia. Olisiko marjat siis parempi jättää metsään?

”Ei, niitä kannattaa poimia niin paljon kuin vain jaksaa”, vastaa Luonnonvara­keskuksen marjatutkija Rainer Peltola.

Peltola vastaa puhelimeen lakkasuolta Kittilästä. Sieltä hän vahvistaa kansanedustaja Juha Sipilänkin tekemän havainnon: suomuuraimia on tänä vuonna paljon.

”Tänne vaan poimimaan”, Peltola yllyttää.

Ja kyllähän marjoja poimitaankin. Koko metsämarja­sadoksi on arvioitu tyypillisinä vuosina 500–-1 000 miljoonaa kiloa.

Valtavan määrän ymmärtää kun tietää, että kaikkiaan suomen metsissä kasvaa noin 50 luonnonvaraista marjaa, joista 37 on syötäviä.

Eniten poimitaan puolukkaa ja mustikkaa. Kolmas kaupallisesti tärkeä marja on lakka. Poimitut määrät ovat kuitenkin pieniä koko satoon verrattuina.

”Etelä-Suomessa poimitaan mustikkaa ehkä neljännes hyödynnettävästä sadosta. Pohjoisessa osuus on kymmenyksen luokkaa”, Peltola kuvaa.

Hyödynnettävä sato on vain osa biologisesta sadosta, johon lasketaan nekin marjat, jotka kasvavat liian vaikeissa paikoissa tai harvakseltaan järkevän poiminnan näkökulmasta.

Hyödynnettävien marjojen osuus arvioidaan 30–40 prosentiksi, riippuen marjan kilohinnasta.

Mustikan ja puolukan bio­logisesta sadosta poimitaan siis selvästi alle kymmenen prosenttia. Hankalissa paikoissa kasvavan lakan hyödynnettävän sadon osuus on pienempi, mutta siitä poimitaan talteen sentään noin 20 prosenttia.

”Loppujen lopuksi Suomessa on aika vähän ihmisiä verrattuna metsän määrään.”

Jo pelkät erot hyvien ja huonojen marjavuosien välillä ovat suurempia kuin poimijoiden vaikutus.

Satojen eroja selittää ennen muuta pölytyksen onnistuminen. Siinäkin on monta osatekijää, kuten kukintojen määrä ja kesto sekä hyönteisten määrä.

Eikö marjojen leviämistä hankaloita sitten se, että siemenet viedään pois metsistä?

”Itse asiassa siementen merkitys varpukasvien leviämisessä on pientä”, Peltola kertoo.

Kasvit leviävät tehokkaasti maavarsiensa kautta suvuttomasti, itseään kloonaten. Metsästä löytyvä marja-apaja saattaakin olla yksi valtava yksilö, joka on levinnyt mättäältä toiselle maanalaisten varsiensa avulla.

Marjojen tuottaminen vie kasveilta kuitenkin valtavasti resursseja. Miksi se tuottaa marjoja, ellei se tarvitse niitä?

”Sepä onkin hyvä kysymys, jota tutkijatkaan eivät oikein ymmärrä. Voisi ehkä sanoa, että mustikka on vähän tyhmä kasvi,” Peltola vastaa.

Suvullisessa lisääntymisessä on myös se etu, että se mahdollistaa muuntelun. Pelkkiin klooneihin perustuva kasvu on herkkä esimerkiksi taudeille. Mutta kokonaiskuvan kannalta marjojen viemisellä pois metsästä ei siis juuri ole merkitystä.

Edes ravinteita ei marjojen mukana juuri häviä. Esimerkiksi typpeä, josta metsän ekosysteemistä on jatkuva pula, kasvit säilövät vain vihreisiin osiinsa, jotta ne eivät menetä tärkeää ravinnetta marjojen mukana.

Huoli marjasadoista tuntuukin turhalta, koska marjakasveilla menee hyvin, Peltola kertoo.

Takavuosina uutisoitiin siitä, että mustikan peittävyys pienenee, ja näin todella kävi 1980-luvulle asti. Tärkeimpänä syynä olivat avohakkuut. Aurinkoisella ja kuivalla aukealla mustikka pärjää huonosti.

Mustikan ahdinko on sittemmin helpottunut, kun hakkuukäytännöt nykyaikaistuivat.

Lakan tilanne on hankalampi, koska soiden kuivaaminen on vienyt siltä elinympäristöjä.

Myös ahomansikan elinpiirit ovat kutistuneet, koska metsälaitumet ovat kadonneet. Ahomansikka on kulttuuriympäristöjen kasvi. Tästä kertoo sanontakin. Oma maa mansikka tarkoittaa tietysti kaskettua peltoa tai laidunta, muu maa mustikka viittaa metsittyneeseen alueeseen, joka ennen isojakoa oli lähes aina yhteisomaisuutta.

Metsässä ahomansikka ei pärjää varpukasveille.

Samantyylisiä ongelmia on mesimarjalla, joka kasvaa vanhoissa kulttuurimaisemissa, kuten suoniityillä, avo-ojien pientareilla ja rantalaitumilla.

Mesimarjalikööriä valmistavasta Lignell & Piispaselta ar­vioidaan, että sato on vakiintunut. Yhtiö saa mesimarjoja Oulun seudulta, eikä isoja muutoksia sadoissa ole havaittu.

Viime vuosina mesimarjasta ovat kiinnostuneet myös kotimaisiin luonnontuotteisiin keskittyneet ravintolat.

Pidemmällä ajalla Suomen marjoille voivat aiheuttaa ongelmia ilmastonmuutos ja hyönteiskato, jotka mullistavat ekosysteemiä.

Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan vielä havaitse. Yhdenkään kotimaisen marjan levinneisyys­alue ei ole muuttunut lämpenemisen takia. Kovin herkästi ei niin käykään, sillä käytännössä kaikki marjamme kasvavat sopivissa oloissa Uudeltamaalta Lappiin.

Sen sijaan hyönteisen väheneminen voisi hyvinkin romauttaa marjasadon. Marjakasvimme tarvitsevat pölyttäjiä siemeniä kehittääkseen. Ilman hyönteisiä ei siis tulisi marjojakaan.

”Toistaiseksi emme ole nähneet merkkejä luonnonmarjoja pölyttävien hyönteisten kadosta. Seuraamme silti tilannetta”, Peltola kertoo.

Ihmisen marjoille aiheuttamat uhat ovat epäsuoria. Poiminnasta ei nykyisillä määrillä ole metsien ekosysteemille mitään haittaa, Peltola vakuuttaa.

Jopa poimijoiden työkalut eli poimurit saavat Peltolalta synninpäästön.

”Varpukasveissa maanalaiset ovat huomattavasti suuremmat kuin maanpäälliset. Jos maanalaista osaa ei vahingoiteta, ei kasvilla ole hätää.”

Itse poimitut marjat ovat myös turvallista ruokaa. Vaikka pakastemarjoista saadaan vuosittain ruokamyrkytyksiä, johtuvat ne lähes poikkeuksetta viljelmän likaisesta kasteluvedestä tai poimitun marjan virheellisestä käsittelystä. Itse marja ei pöpöjä sisällä.

Mutta entä jos kolmen keskeisimmän marjan sato saataisiin vaikka mullistavan keksinnön avulla kerätyksi viimeiseen marjaan? Tämä olisi jo ongelma, Peltola myöntää.

Ajatusleikissä mustikkaa tulisi noin 180 miljoonaa kiloa, puolukkaa 260 miljoonaa kiloa ja hillaa 25 miljoonaa kiloa. Jokaiselle suomalaiselle marjaa riittäisi siis liki 500 kiloa.

Ravitsemissuositusten mukaan marjoja ja hedelmiä tulisi syödä noin 250 grammaa päivässä. Määrä kuittaisi suosituksen viisinkertaisesti. Näin maahan ei tarvitsisi tuoda ulkomailta eikä marjoja eikä hedelmiä.

Jos koko sato myytäisiin ulkomaille, saataisiin siitä viime vuoden kilohinnoilla noin miljardi euroa. Suomen kokonaisvientiä marjat kasvattaisivat puolisentoista prosenttia.

Ilo olisi lyhytaikainen, sillä seuraukset metsien eläimille olisivat karut. Metsäkanalinnut katoaisivat muualle ruoan perässä tai nääntyisivät nälkään, samoin niitä pyydystävät pedot.

Karhut heräisivät nälkäänsä kesken talvea ja alkaisivat hakea ruokaa sieltä, mistä sitä ikinä löytäisivät.