Marsin kiviä palautetaan Marsiin – Yhdysvaltain uusi mönkijä lähtee kohta matkaan mukanaan erikoisia viemisiä

Marsiin kohoaa pian arvokkain lasti koskaan. Torstaina kello 14.50 Suomen aikaa Atlas V -kantoraketti saattaa Perseverance-mönkijän kohti Marsia. Lento lähtee Cape Canaveralista Floridan rannikolta.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on koonnut kulkijan, joka on täynnä tutkimuslaitteita. Kameroita esimerkiksi on 23.

Jos kaikki menee hyvin, katumaasturin kokoinen mönkijä laskeutuu 18. helmikuuta 2021 Jezeron kraatteriin, joka on Marsin päiväntasaajan pohjoispuolella.

Kantoraketin mukana on outoja kyytiläisiä, kuten lähes kämmenen kokoinen kivipala itse kohteesta eli Marsista. Se ei paina paljon.

Miksi palanen Marsia viedään takaisin? Se on osa meteoriitista, joka löytyi Omanista Arabian niemimaalta vuonna 1999.

”Kivi on ponnahtanut Marsista avaruuteen, joko asteroidin tai komeetan iskusta, ehkä 600 000–700 000 vuotta sitten. Kivi on sitten avaruudessa ajautunut Maan painovoimakenttään. Se iskeytyi Maahan ehkä tuhat vuotta sitten”, sanoo professori Caroline Smith BBC:n verkkosivuilla.

Se on yksi parista sadasta meteoriitista, joiden alkuperä on Mars.

”Ja nyt se palaa takaisin.”

Palanen Marsia on meteoriitista, joka putosi Omaniin.

Kivi kuuluu Lontoon luonnonhistorian museon kokoelmiin. Smith on kokoelmien johtajia.

Mukaan lähtee muitakin Marsin kiviä. Perseverancen niin sanotuille Supercam-laitteille on mukana oma kivenpala.

Kivet eivät suinkaan ole mikään muisto maapallolta, eikä tarkoitus ole vain palauttaa Marsin maata takaisin. Syy on se, että tutkijat tuntevat nämä kivet oikein hyvin. Niiden avulla voi vertailla niitä kiviä, joita mönkijä poraa tai kauhoo Marsissa. Mönkijä voi jopa löytää jotakin, joka viittaisi siihen, että elämää oli joskus punaisella planeetalla.

Mönkijän työmaa on Jezeron kraatterissa ja sen lähistöllä. Kraatterin läpimitta on noin 45 kilometriä.

Paikka on valittu Marsia kiertävien satelliittien kuvaamien tuhansien ehdokkaiden joukosta. Loppusuoralla paikkoja oli 60.

Kaikki kuvissa viittaa siihen, että Jezero oli noin 3,5 miljardia vuotta sitten vetinen alue. Siellä on muun muassa iso kuivunut jokisuisto. Jezeroa pidetään yhtenä parhaista paikoista Marsissa löytää merkkejä mikrobeista, jos niitä koskaan planeetalla oli.

Mönkijä taivaltaa näillä seuduilla ainakin yhden Marsin vuoden eli 687 päivää, jos kaikki menee hyvin. Matkaa kertynee ainakin 20 kilometriä.

Entä alussa mainittu kivi? Me­teoriitti tunnetaan nimellä Sayh al Uhaymir 008 tai SaU 008.

Se on pala basalttia, joka on yleinen vulkaaninen kivilaji maapallolla. Basaltti sisältää kivi­lajeista pyrokseenia, oliviinia, sarvivälkettä ja eri mineraaleja.

Marsin kivien basaltin kemia tiedetään hyvin. Se tekee kivestä hyödyllisen mönkijän löydöille.

Kivi on asetettu koteloon mönkijän etuosaan. Siellä on rivissä eri materiaaleja, ei pelkkiä kiviä. Mukana on kokeeksi aineita, joita ehkä tarvitaan, kun ihminen joskus menee Marsiin.

Mönkijä Perseverance skannaa kiviä laitteella, jonka nimi on Sherloc. Siinä on kaksi spektrometriä, jotka tutkivat laserin avulla Marsin geologiaa.

Maasta on mukana eri mate­riaaleja, joiden avulla halutaan välttää mahdolliset virhetulkinnat. Laite on vakaa, ja Marsin kiviä voi verrata laitteen sisältämiin tietoihin, sanoo Sherlocin päätutkija tohtori Luther Beegle Nasan Jet Propulsion -labo­rato­riosta BBC:lle.

Suunnitelmissa on tuoda Perseverancen näytteitä Maahan joskus 2020-luvun loppupuolella tai 2030-luvun alussa.

Mönkijä jättää huolella valitut ja sinetöidyt näytteet paikkaan, josta ne hakee uusi luotain ja pieni kantoraketti.

Perseverancessa ei ole omaa kantorakettia, joka voisi palauttaa näytteet Marsin kiertoradalle, saati Maahan. Noutava laite kohoaa suunnitelman mukaan Marsin kiertoradalle ja palaa lopulta Maahan.

Kun kivet ovat Maassa, saadaan ehkä lisää tietoa siitä, onko kivissä elämän merkkejä.

Jos kiviä tutkitaan vain Marsissa, jää aina mahdollisuuksia avoimille tulkinnoille, vaikka laitteet olisivat huippua.

Epäselvyyksiä ilmeni jo vuonna 1976, kun Nasan luotaimet Viking 1 ja Viking 2 selvittivät, mikä oli Marsin maaperästä kauhottujen näytteiden koostumus.

Näytteitä ja niiden kemiaa tutkittiin kolmeen kertaan luotainten tutkimuskam­mioissa.

Silloin ei saatu kuitenkaan varmuutta siitä, oliko näytteissä merkkejä elämästä.

Tutkijat riitelivät pitkään, oliko tässä kivessä merkkejä fossiileista vai ei. Nähtävästi ei.

Maan päällä myös on kinasteltu siitä, onko Marsin meteoriiteissa merkkejä elämästä vai ei.

Jo vuonna 1984 löytyi Etelämantereelta Marsista tullut meteoriitti ALH84001, jossa hetken aikaa luultiin olevan fossiileja.