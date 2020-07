Vuosi 2020 jää avaruuslentojen historiaan. Se on selvää jo nyt.

Yksityinen avaruusyhtiö SpaceX­ ehti jo lennättää kaksi astronauttia Falcon 9 -kantoraketilla avaruuteen 30. toukokuuta.

Yhtiön miehistökapseli Crew Dragon Endeavour telakoi onnistuneesti ISS-avaruusasemaan 31. toukokuuta.

Lennon astronautit Bob Behnken ja Doug Hurley ovat testanneet kahdeksanmetrisen Crew Dragonin laitteita kaksi kuukautta. Samalla he ovat osallistuneet avaruusaseman väen kanssa arkisiin rutiineihin, jos avaruus­kävelyjä voi arkisena pitää.

Nasan astronautit Bob Behnken (vas) ja Doug Hurley viettivät kaksi kuukautta avaruusasemalla.

Paluu kotiin koittaa ehkä pian. Jos sää sallii, miehistökapseli Dragon irtautuu ISS-avaruus­asemasta lauantaina Suomen aikaa. Se alkaa lähestyä maata noin 400 kilometrin korkeudesta. Paluu voi kestää kuudesta tunnista 30 tuntiin sään mukaan. Paluuta kuvaillaan muun muassa Nasan, Business Insiderin ja Vergen verkkosivuilla.

Miehistöalus Dragon pudottaa alaosansa pois ennen kuin se kohtaa ilmakehän. Taiteilijan näkemys.

Ennen ilmakehää Crew Dragon irrottaa alaosansa, jossa ovat muun muassa polttoainesäiliöt ja aurinkopaneelit. Lopulta alaosa palaa ilmakehässä.

Koko lennon nimi oli Demo-2.

Nimi viittaa koelentoon, joka päättyy vasta, kun astronautit ja kapseli saadaan hengissä ja ehjinä takaisin Maahan.

Ratkaiseva päivä on sunnuntaina 2. elokuuta.

Jos paluu epäonnistuu, jää tämä kesä 2020 avaruuslentojen historiaan epäonnisena. Yksityinen avaruusyhtiö ei onnistunut, ja sen pitäisi siis yhä kehittää laitteitaan ja varmistaa lennon turvallisuus.

Paluu avaruudesta on toki vaarallista, koska kapselin pitää osua Maan ilmakehään oikeassa kulmassa. Se myös lämpenee kunnolla, koska kitka Maan ilmakehän kanssa kuumentaa erityisesti aluksen pohjaa.

Avaruuslentojen historiassa on kuollut kapselissa laskeuduttaessa yhteensä neljä venäläistä kosmonauttia vuosina 1967 ja 1971. Sen jälkeen alas on kapseleilla tultu turvallisesti.

Crew Dragon on nyt ollut telakoituneena ISS-avaruusasemaan noin kaksi kuukautta, lähes 60 päivää. Se olisi voinut jäädä asemalle jopa 110 päiväksi. Sitten aluksen aurinkopaneelit olisivat alkaneet rapistua.

Nopea paluu kielii siitä, että lennon tilaaja Nasa haluaa saada yhdysvaltalaiset laitteet kulkemaan avaruusasemalle ja takaisin.

SpaceX:n miehittämätön Crew Dragon polskahtaa mereen Demo-1 -lennon jälkeen Floridan lähellä maaliskuussa 2019.

Vuodesta 2011 Yhdysvaltain astronautit kulkivat tähän asti asemalle vuokralaisina, venäläisten Sojuz-kantoraketin kyydissä. Sitä on pidetty nöyryyttävänä avaruuden supervallalle.

Ehkä jo syyskuun puolivälissä seuraava astronauttien miehistö lähtee avaruusasemalle. Silloin Crew Dragonissa lentäisi neljä astronauttia.

Crew Dragonin rinnalle on tulossa toinenkin oman maan miehistöalus, ilmailu- ja avaruusyhtiö Boeingin Starliner. Sen ensilento avaruusasemalle on ehkä 2021. Välissä on vielä koelento.

Jotkut puhuvat jopa siitä, että avaruuden taksiliikenne alkaa pian. Silloin avaruuteen mentäisiin ja sieltä tultaisiin lähes tauotta.

Molemmilla avaruusyhtiöillä on isot ja mukavat kapselit, joihin molempiin sopii seitsemän astronauttia. Alussa liikenne alkanee korkeintaan neljän avaruuslentäjän voimin.

Nasalle on sopimus SpaceX:n­ kanssa ainakin kuudesta lennosta 2020-luvun puoliväliin asti.

Paikka oman maan yksityisellä puolella on halvempi kuin paikka Sojuzissa, josta yhdysvaltalaiset joutuivat pulittamaan paikasta jopa 86 miljoonaa dollaria eli noin 73 miljoonaa euroa.

Demo-1 -lento tehtiin miehittämättömällä Dragonilla maaliskuussa 2019. Alus telakoitui silloin automaattisesti avaruusasemaan.

Dragon 2 oli myös täysin automaattinen. Astronautit kuitenkin kokeilivat laitetta ja ohjasivat sitä lennon aikana 30. toukokuuta.

Kaikki sujui hyvin, ja avaruuslentojen konkarit Hurley ja Behnken olivat laitteeseen tyytyväisiä. Behnken kuvaili nousua tasaiseksi, ja g-voimat riepottelivat miehiä vähemmän kuin avaruussukkulan lähdössä.

Toivottavasti paluukyyti on yhtä lempeä.

Yhdysvaltalainen astronautti on viimeksi palannut avaruudesta mereen ja lähelle oman maan rannikkoa joulukuussa 1972. Silloin kolmikko Eugene Cernan, Harrison Schmitt ja Ronald Evans palasi kapselissa Kuusta Apollo-17 -lennolla.

Tässä välivuosien aikana ehdittiin lentää 135 sukkulalentoa. Ne palasivat liidellen avaruudesta Maan pinnalle kiitoradoille. Kaksi sukkulaa räjähti, toinen eli Columbia palatessaan ilmakehään helmikuussa 2003.