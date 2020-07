Arkeologia

Englannin Wiltshiressä sijaitsevan Stonehengen jättimäisten kivipaasien eli megaliittien alkuperä on ratkennut, kertovat brittitutkijat. Suurin osa suurista sarseenikivistä vaikuttaa olevan lähtöisin 25 kilometrin päästä West Woodsista. Tutkimus julkaistiin keskiviikkona Science Advances -tiedelehdessä.

Suurin megaliiteistä on 9,1 metriä korkea ja painavin painaa noin 30 tuhatta kiloa. Kivien kuljetustapa on vielä epäselvä, eivätkä tutkijat osaa sanoa varmaksi, onko megaliitit kuljetettu esimerkiksi raahaamalla tai pyörittämällä.

Tuoreet löydökset tukevat teoriaa, jonka mukaan megaliitit tuotiin Stonehengeen samoihin aikoihin, noin vuonna 2 500 ennen ajanlaskun alkua. Löydökset eivät sen sijaan tue väitettä, jonka mukaan yksi kivistä, kantakivi (Heel Stone), olisi lähtöisin monumentin välittömästä läheisyydestä tai että se olisi pystytetty kauan ennen muita.

Tutkimuksen johtaja David Nash kertoi uutistoimisto AFP:lle, että suurten kivien analysoimiseen tarvittava teknologia on varsin tuoretta, mikä selittää löydösten myöhäisyyttä. Laitteiden avulla tutkijat onnistuivat tarkastelemaan röntgensäteillä kivien koostumusta ja vertailemaan koostumusta 20 mahdollisen alueen kiviin. Lähimmät vastaavankaltaiset kivityypit löytyivät West Woodsista.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Stonehengen pienemmät sinikivipaasit ovat tulleet 200–250 kilometrin päästä Walesista. Sinikivipaasit ja suuret sarseenikivet on pystytetty samoihin aikoihin.

Nyt, kun kivien alkuperä on selvitetty, tutkijat aikovat yrittää selvittää muun muassa sen, mitä reittiä kivet ovat tulleet nykyiselle paikalleen.

Myös Stonehengen tarkka käyttötarkoitus on vielä selvittämättä. Stonehenge on sijoitettu suhteessa päivänseisauksiin, ja sillä on arveltu olevan kytköksiä vuodenaikojen ja ajankulun mittaamiseen.