Tunnettu tartuntaryväs ravintolassa Kiinassa havainnollistaa sitä, miten huono ilmanvaihto voi levittää koronavirustartuntoja.

Ilmastointilaite puhalsi ilman kiertämään kolmen vierekkäisen pöydän välillä. Tilannetta analysoineet tutkijat uskovat, että keskimmäisessä pöydässä istuneelta viruksen kantajalta tartunta levisi puheesta ja hengityksestä syntyvien pikkupisaroiden mukana oman pöytäkunnan lisäksi kahteen naapuripöytään.

Pöydissä yhteensä yhdeksän asiakasta sai tartunnan, muualla ravintolassa ei kukaan.

Tällaisia yksinkertaisia seinälle asennettuja ilmastointilaitteita on maailmalla paljon käytössä. Niistä puhaltava ilmavirta on omiaan levittämään virusta kantavia hiukkasia ilman mukana.

Tapaustutkimusta kommentoineet ilmastointitekniikan asiantuntijat ehdottavat yhtenä suhteellisen edullisena korjauskeinona nostaa puhuri ylemmäs. Katonrajaan asennettuina laitteet puhaltaisivat ilmaa asiakkaiden yläpuolella eivätkä suoraan näitä kohti.

Ravintolatapaus osoittaa ilmavirran huonon puolen. Ilma kykenee kuljettamaan taudinaiheuttajia matkan päähän aivan niin kuin ulkona tuuli voikukansiemeniä.

Myös toimistossa hyrisevä tuuletin voi kuljettaa viruksia ihmiseltä toiselle.

Osaksi tuulettimien piikkiin on pistetty tartuntaryväs israelilaisessa koulussa, jota käyvät yläkoulu- ja lukioikäiset. Peräti 153 oppilasta ja 23 opettajaa sai siellä tartunnan toukokuussa, kun koulut oli avattu uudelleen.

Kouluissa piti käyttää maskia, mutta äärimmäisen helleaallon takia määräyksestä joustettiin. Lämpötila nousi tuolloin Jerusalemissa jopa 40 asteeseen.

Kaupungissa sijaitsevan koulun luokkahuoneet olivat tupaten täysiä, sillä kussakin oli oppilaita 35–38. Kuumuuden vuoksi luokkakohtaiset ilmastointilaitteet olivat jatkuvasti päällä, mikä edisti tutkijoiden mukaan tartuntoja.

Jos kuitenkin ilmanvaihto on hyvä, se estää tartuntoja. Se osaltaan takaa turvallisen paluun työpaikoille kesälomilta ja etätöistä.

Suomessa rakennusten ilmanvaihto toimii maailman mittakaavassa hyvin.

”Rakennuksissa on pääsääntöisesti hyvä ilmanvaihtojärjestelmä, jolla voidaan riittävästi ilmaa vaihtaa”, kertoo lvi-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen.

Seppänen toimii lvi-alan yhdistyksen Finvacin puheenjohtajana. Hän on seurannut tiiviisti koronaviruspandemiaa ja kirjoittanut siihen liittyviä blogikirjoituksia.

Ilmavaihtojärjestelmän tarkoitus on sananmukaisesti vaihtaa ilma huoneistossa. Huoneistosta poistetaan puhaltimella ilmaa, ja se korvautuu sisään tulevalla ulkoilmalla.

Ilman pitää säännösten mukaan kaikissa rakennuksissa vaihtua vähintään kuusi litraa sekunnissa henkeä kohden. Esimerkiksi luokkahuoneessa paikalla on paljon oppilaita, mikä merkitsee, että sen koko ilman tulisi vaihtua kolmesta neljään kertaa tunnissa.

Kotona tapahtuvissa tartunnoissa ilmanvaihto ei Seppäsen mukaan ole kovin merkittävä tekijä. Perheenjäsenillä on muutenkin niin paljon kontakteja toisiinsa, että virus saa lukuisia tilaisuuksia tarttua ilmanvaihdosta huolimatta.

Tilanne on toinen työpaikoilla ja muissa julkisissa tiloissa, joihin kokoontuu paljon ihmisiä yhteen. Tehokas ilmanvaihto voi niissä hälventää viruksia mahdollisesti kuljettavia hiukkaspilviä.

”Keskeistä on, että vältetään lähikontakti, jolloin infektoituneen henkilön erittämien virushiukkasten pitoisuus laskee etäisyyden kasvaessa. Pitoisuuden laskua voidaan tehostaa suurentamalla ilmanvaihtoa. Mitä suurempi ilmanvaihto, sitä vähemmän sisäilmassa on erilaisia epäpuhtauksia altistamassa muita ihmisiä”, Seppänen sanoo.

Nopeampaan ilmanvaihtoon kehottaa myös Aalto-yliopiston virtausfysiikan apulaisprofessori Ville Vuorinen. Hän on työtovereineen mallintanut tutkimuksessaan sitä, mitkä seikat vaikuttavat virusaltistukseen sisätiloissa.

Ratkaisevaa tartuntariskille on viruksia mahdollisesti kuljettavien aerosolien eli pienhiukkasten pitoisuudet ilmassa. Mitä sakeampana ilma on viruspitoisista aerosoleista, sitä todennäköisemmin saa infektioon johtavan virusannoksen.

Korvausilma laimentaa näitä pitoisuuksia.

”Jos ilma vaihtuu kahden sijasta neljä kertaa tunnissa, ilman keskimääräiset aerosolipitoisuudet puolittuvat vastaavasti. Asialla on merkitystä kaikille, myös kauempana samassa huoneessa istuville”, Vuorinen sanoo.

Keskimääräisen aerosolipitoisuuden lisäksi käytännön tilanteissa ratkaisee vaikkapa se, puhuvatko ihmiset kasvotusten. Tällaiseen suoraan altistumiseen lähietäisyydeltä ilmanvaihdon vaikutus on vähäisempi.

Vuorinen vertaa aerosolialtistusta tupakansavuun. Kyse on hyvin samanlaisesta ilmiöstä sillä erotuksella, että viruksia kantavia aerosoleja emme näe emmekä haista.

”Suora altistus on kuin joku puhaltaisi savua suoraan sinua päin. Jos taas joku tupakoi huoneessa, se alkaa täyttyä savusta mutta pitoisuus on matalampaa huoneessa keskimäärin. Kyllä sen silti joka paikkaan haistaa.”

Altistumisriski pienenee merkittävästi, kun ihmisten välinen fyysinen etäisyys kasvaa. Toisaalta mitä pidempään oleskellaan samassa sisätilassa, pidemmätkin etäisyydet muodostavat mahdollisen altistumisriskin.

Molempien asiantuntijoiden mukaan erityisesti kouluissa pitäisi muistaa kääntää ilmanvaihto täydelle teholle.

”Ilmanvaihto pitäisi käynnistää pari tuntia ennen koulun alkamista ja jatkaa sitä pari tuntia päättymisen jälkeen. Sitten vasta olisi siirrettävä se yöteholle”, Seppänen sanoo.

Lvi-alan eurooppalainen järjestö Rehva on laatinut ohjeet kouluille siitä, miten kannattaa toimia tartuntariskin pienentämiseksi. Järjestö kehottaa niin ikään käyttämään ilmanvaihtoa maksimiteholla.

Myös ikkunoita kannattaa pitää auki niin paljon kuin mahdollista koulupäivän aikana.

Neuvo sopii Seppäsen mukaan työpaikoille, kun esimerkiksi pidetään kokousta ahtaassa neuvotteluhuoneessa.

”Neuvotteluhuoneeseen ei pitäisi mennä niin paljon ihmisiä kuin siellä on tuoleja, ja on katsottava, että ilmanvaihto on jatkuvasti maksimiteholla. Jos koneellinen ilmanvaihto ei riitä, mikään ei estä avaamasta ikkunoita. Silloin ilmanvaihto yleensä tehostuu entisestään.”

Rehva-järjestö suosittelee myös hiilidioksidimittareiden käyttöä kouluissa ainakin luokissa, joissa käytetään pelkkää ikkunatuuletusta. Tällaisia kouluja on Etelä- ja Keski-Euroopassa, mutta Suomessa on käytännössä kaikkialla ilmanvaihto.

Hiilidioksidin mittaaminen on Vuorisen mukaan hyvä keino osoittaa, onko ilmanvaihdossa puutteita ja miten uloshengitysilman pienhiukkaset liikkuvat huoneessa.

”Jos on puutteellinen ilmanvaihto, hiilidioksidipitoisuudet alkavat kasvaa. Se miten uloshengitysilman hiilidioksidi liikkuu huoneessa, korreloi täysin hengityksen pienten aerosolihiukkasten kanssa. Jos saamme hiilidioksiditasot selville jossain kohdassa luokkaa tai työhuonetta, voimme myös päätellä, miten paljon tilassa on aerosoleja”, Vuorinen sanoo.

Hän veikkaakin, että hiilidioksidimittareiden kysyntä tulee kasvamaan reippaasti koronaviruspandemian takia.

Siirrettäviä huonekohtaisia ilmanpuhdistimia on Seppäsen mukaan myös mahdollista käyttää.

”Jos puhdistin on tehokas, se kyllä poistaa hiukkasia, mutta sen pitää olla riittävän suuri. Läpi kulkevan ilmavirran pitäisi olla pari huonetilavuutta tunnissa. Se on aika kova vaatimus.”

Ongelmana on Seppäsen mukaan se, että kuluttajille myydään aivan liian pieniä tai jopa vaarallisia laitteita. Jos hankkii huoneilman puhdistimen, kannattaakin tarkistaa, että se täyttää Allergia-, iho- ja astmaliiton vaatimukset.