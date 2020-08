1970 elokuussa: Kemiallisten aineiden kotikäytön lisääntyessä ovat myrkytystapaturmatkin lisääntyneet.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan on kodissa keskimäärin 40 ainetta, jotka väärin käytettyinä voivat aiheuttaa lapselle myrkytyksen. Esimerkiksi yksi ainoa savuke syötynä voi surmata lapsen.

Arviolta noin 5 000–10 000 lasta nielee jotain sopimatonta vuosittain. Myrkytyksiin nähden 2–3-vuotiaat ovat kaikkein suurimmassa vaarassa. – –

Suomessa 1950-luvulla tehdyissä tutkimuksissa kävi ilmi, että maassamme kuoli myrkytystapaturmiin huomattavasti enemmän pikkulapsia kuin esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa tai USA:ssa.

Vuosina 1958—1965 myrkytystapaturmat johtivat 130 alle 5-vuotiaan lapsen kuolemaan. Tämän johdosta pidettiin tärkeänä, että Suomen Myrkytyskeskus saattoi aloittaa toimintansa vuonna 1961. – –

Aspiriini voi olla lapselle myrkkyä. Kaikista myrkytystapaturmista Suomessa aiheuttavat lääkkeet 50 prosenttia, teknokemialliset aineet 38 prosenttia, tupakka 5 prosenttia ja myrkylliset kasvit 5 prosenttia.

Eniten vakavia lasten lääkemyrkytyksiä aiheuttavat digitalis ja aspiriini. – –Digitaliksen aiheuttama myrkytys on hankala varsinkin pikkulapsilla, sillä lapsi saattaa olla digitalista syötyään pitkään oireeton.

Aspiriini aiheuttaa lukuisia myrkytystapaturmia vuosittain. Sitä käytetään yleisesti ja valitettavasti hyvin usein liian suurina annoksina. Eräs 3-vuotias kuoli aspiriinimyrkytykseen, kun vanhemmat olivat kahden viikon ajan hoitaneet kuumeista lastaan liian suurilla annoksilla aspiriinia. – –

Suomessa on useita luonnonvaraisia ja viljeltyjä myrkyllisiä kasveja. Myrkyllisimpiä ovat esimerkiksi suokorte, kielo, leinikit, näsiä, musta- ja punakoiso. Myrkyllisiä sieniä ovat valkoinen ja punainen kärpässieni, sappitatti ja torajyvasieni. – –

Myrkyllisiä aineita sisältäviin pakkauksiin on saatava suomenkieliset värinkäytöstä varoittavat tavaraselosteet. On kehitettävä suojapakkauksia, joita lasten on vaikea avata. Merkittävä tapaturmien estäjä on turvallisuuskorkki, jota meidänkin maassamme käytetään laakepulloissa ja jota pikkulapset eivät saa auki.