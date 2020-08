Lääketiede

Miehen sperman siittiöiden uintityyli on tunnettu yli 300 vuotta. Niin tutkijat luulivat. Vasta nyt on tajuttu 3d-kuvauksen avulla, että se on ymmärretty väärin.

Tavallisissa mikroskoopeissa siittiön siiman liike näyttää siltä, että siittiöt liikuttavat siemennesteessä siimaansa sivulta sivulle.

Yhdestä vinkkelistä katsottuna liike on symmetrinen, samanlainen eri suuntiin. Samaan tapaan liikkuvat kalat.

Siittiöiden liikkeen havaitsi ensi kertaa hollantilainen Anton van Leeuwenhoek jo vuonna 1677. Hän kuvaili siittiöiden uintia spermassa kuin anke­riaan uinniksi vedessä.

Siittiösolut olivat ensimmäisiä soluja, joita ihminen näki mikroskoopissa.

Leeuwenhoekin tutkimat solut olivat hänen omasta siemennesteestään, josta hän otti näytteen ja laittoi sen kehittämänsä mikroskoopin linssin alle – rakasteltuaan ensin vaimonsa kanssa.

Siittiöiden liike on tulkittu nyt eri tavalla.

Matemaattisen insinööri­tieteen laboratorion johtaja Hermes Gadêlha tutki ryhmänsä siittiöiden liikkeitä 3d-kameran avulla Bristolin yliopistossa Britanniassa.

Kamera pystyi ottamaan kohteesta 55 000 kuvaa sekunnissa. Kuvatessa mikroskooppi myös liikuttaa näytettä ylös ja alas hyvin nopeasti. Näin siiman liike näkyy eri puolilta.

Siittiön siima liikkuu pyörii ja liikkuu hyvin nopeasti. Se ei heilu sivulta sivulle, niin kuin pitkään luultiin. Mallinnus on tutkijoiden videolta.

”Siiman epäsymmetrinen liike yhdistettynä siittiön kiertoon vie niitä eteenpäin, päättelee Gadêlha Bristolin yliopiston verkkosivuilla.

”Kuvittele, että pystyisit uimaan vain yhdellä jalalla – uisit siksi ympyrää”, Gadêlha sanoo.

”Jos vartalosi kuitenkin kiertyy sivulta toiselle uidessasi, tasapainottaisi se uintiliikkeitäsi symmetrisiksi”, Gadêlha vertaa New Scientist -lehdessä.

Siittiöt pyörivät siemennesteen kolmiulotteisessa tilassa. Ne liikkuvat siinä epäsymmetrisesti vain yhdelle puolelle. Mutta se vie eteenpäin, kohti munasolua.

”Siittiöt ovat kuin saukkoja. Ne uivat korkkiruuvimaisella liikkeellä.”

Tasaista liikettä oli epäilty vääräksi jo pitkään siiman molekyylien rakenteen perusteella. Se ei nimittäin ollut symmetrinen.

Siittiösolun päätä sanotaan akronomiksi. Se pyörii myös. Meno vie siittiötä eteenpäin.

Kun siittiön uintitekniikka nyt tunnetaan, voi tiedosta olla hyvinkin hyötyä, kun miesten hedelmättömyyttä selvitellään.

Siittiöiden uinnista kertoi heinäkuun lopussa tiedelehti Science Advances.