Pelkästään omassa galaksissamme on miljardeja Auringon kaltaisia tähtiä ja Maan kaltaisia planeettoja. On useita selityksiä, miksi tähystelemme taivaalle vieläkin turhaan.

Miksi me olemme yksin maailmankaikkeudessa? Missä ovat muukalaiset?

Tämä on suurimpia mysteerejä, joka ihmiskunnalla on ratkaistavana. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että omalla Linnunradallamme on muutakin elämää kuin sitä, jota maapallolta löytyy. Muista galakseista puhumattakaan.

Miksi emme siis ole kuulleet muukalaisista?

Kysymys tunnetaan Fermin paradoksina.