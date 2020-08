Lasten tiedekysymykset

Eero Halme, 8

Todennäköisesti avaruudesta ensimmäisinä löydetyt oliot olisivat Marsin tai Jupiterin Europa-kuun mikrobeja tai muita pikkuriikkisiä eliöitä. Niiden koko olisi luultavasti maapallon bakteerien luokkaa. Sellaisten löytäminen on täysin mahdollista.

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n suosituksen mukaan eliöt otettaisiin talteen. Ne joutuisivat Maassa tiukkaan karanteeniin ja ehkä syväjäädytettäisiin.

Olisi ensisijaisen tärkeää, etteivät ne pääsisi vaikuttamaan maapallon oloihin emmekä me niiden perimään. Sitten isot tutkijaryhmät pääsisivät selvittämään, minkälaisia nuo eliöt kaikkinensa ovat.

Jos avaruusoliot olisivat matkanneet itse aurinkokuntaamme toisesta planeettakunnasta jollakin ihmeellisellä tavalla, olisi todennäköistä, että niiden tietotaito olisi huikeasti meitä edellä.

Esimerkiksi Maan ydinaseet olisivat niille kuin jousipyssyjä. Meidän olisikin silloin tärkeää luoda mahdollisimman hyvät suhteet kyseisiin olioihin.

Olisi myös ilmeistä, että tuollainen tuhansia tai miljoonia vuosia avaruudessa liikkunut sivilisaatio olisi melko rauhaa rakastava. Riitelevä ja anarkistinen planeetta ei olisi selvinnyt niin pitkälle ennen omaa tuhoaan­.

Harry Lehto

tähtitieteen dosentti, Turun yliopisto

Kirsi Lehto

molekulaarisen kasvibiologian yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Norsut kehittyivät ilmeisesti varhain kasvissyöjiksi. Nämä kuvattiin Keniassa itäisessä Afrikassa.

Onko mikään norsulaji ollut lihansyöjä?

Kaarlo Kettunen, 8

Norsueläimiä on ollut noin 55 miljoonaa vuotta. Yhteensä niitä oli parisataa lajia.

Lajeista afrikkalainen savanninorsu, afrikkalainen metsä­norsu ja aasiannorsu elävät yhä. Varmuudella lähes kaikki norsulajit ovat olleet puhtaasti kasvinsyöjiä.

Jo varhaisessa vaiheessa norsueläimistä kehittyi nimittäin hyvin isokokoisia. Niille muodostui kärsä kasviravinnon keräämiseen ja isot poskihampaat sen pureskeluun.

Osa muinaisista norsulajeista eli metsissä ja söi erityisesti puiden lehtiä. Osa eleli varsinkin kuivissa, savannien ja arojen kaltaisissa ympäristöissä ja söivät ennen kaikkea heinää. Nykyiset norsut syövät kaikkea tuota.

Aivan varhaisimmat nykyisten norsujen sukulaiset olivat kuitenkin melkoisen pieniä eläimiä, joiden hampaat muistuttivat hiukan sikojen hammaskalustoa. On mahdollista, että ne olivat kaikkiruokaisia.

Hampaat eivät kuitenkaan viittaa siihen, että muinaiset norsut olisivat syöneet ainakaan merkittäviä määriä lihaa. Luultavasti ne söivät enimmäkseen kaikenlaista maasta löytämäänsä, kuten pudonneita hedelmiä.

Juha Saarinen,

paleontologi, tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Muuttuuko kirja painavammaksi, kun siihen kirjoitetaan lyijykynällä?

Alfred Peterson, 7

Kyllä se muuttuu hieman painavammaksi. Kynällä kirjoittaessa kirjaan irtoaa väriainetta. Lyijykynässä tuo aine on grafiittia eli hiiltä. Normaalin uuden lyijykynän grafiitin massa eli arkisesti paino on noin gramma.

Eli jos jaksaisi kirjoittaa kirjaan niin paljon, että kuluttaisi lyijykynän kaiken grafiitin, kirjan paino kasvaisi gramman.

Jonkin verran grafiittia tosin menisi hukkaan, kun kynää teroitetaan tai kun kynän terä katkeaa. Kirjan massa kasvaisi siis todellisuudessa hieman vähemmän. Kovin helposti kirjan paino ei siis kasva lyijykynällä kirjoittamalla.

Kuulakärkikynällä kirjan paino lisääntyisi vielä vähemmän. Muste on kevyempää kuin lyijykynän grafiitti ja mustesäiliö on yleensä pienempi kuin lyijy­kynän koko terä.

Siksi yhdellä kuulakärkikynällä kirjaan siirtyisi vain noin neljännes siitä massasta, mitä siirtyisi koko lyijykynästä.

Simo Huotari

fysiikan professori

Helsingin yliopisto

Miten hyttysiä ja paarmoja on kaupunkimetsissä vähemmän kuin mökillä metsässä?

Inari Koskensalo, 9

Vaikka paarmat, hyttyset ja mäkärät imevät verta, niiden määrää sääntelevät eri seikat.

Paarmoja on erityisen paljon lampaiden, nautoja ja hevosten lähellä. Näitä eläimiä on maaseudulla enemmän. Paarmojen lisääntymiselle on keskeistä, että aikuiset naaraat saavat verta ateriaksi.

Naaraat munivat vesikasveihin tai kosteaan maahan. Siksi paarmat viihtyvät etenkin vesistöjen ja kosteikkojen lähellä. Niitäkin on enemmän mökkimetsiköiden lähellä.

Runsaimmat hyttyslajit kehittyvät lätäköissä, joihin lumi sulaa. Kaupunkimetsien teitä pidetään yleensä mahdollisimman kuivina. Keväällä lätäköt häviävät pian, ja hyttysiä kehittyy näin vähemmän.

Kaupungeissa ei ole myöskään isoja soita, jotka ovat otollisia itikoille. Eniten soita on pohjoisen metsissä.

Mäkäröiden toukat vaativat puhdasta virtaavaa vettä. Varsinkin Pohjois-Suomessa on niille paljon sopivia vesistöjä. Niitä tapaa harvemmin eteläsuomalaisissa kaupunkimetsiköissä.

Lena Huldén

soveltavan eläintieteen dosentti

Helsingin yliopisto

Miten älykäs Homo erectus oli? Kuinka hän olisi pärjännyt koulussa?

Sampo Metsä, 9

Pystyihminen eli Homo erectus oli ihmislaji, joka eli Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa noin 0,1–1,8 miljoonaa vuotta sitten.

Tiedämme, että varhaisimmat heistä osasivat jo valmistaa alkeellisia ja karkeatekoisia kivi­esineitä. Myöhemmin he kykenivät käyttämään tulta ja tekivät varsin kehittyneitä esineitä kivestä.

Pystyihmisen aivojen keskimääräinen tilavuus kasvoi kehityksen aikana noin 0,8 litrasta lähelle yhtä litraa. Nykyisten ihmisten aivojen koko on yleisimmin noin 1,35 litraa.

Emme tiedä varmasti, kykenivätkö pystyihmiset puhumaan nykyihmisten puhetta muistuttavalla tavalla. Luultavasti eivät, mutta heillä ehkä oli jonkinlainen kieli, jolla he viestivät laji­tovereidensa kanssa.

Kouluun joutuessaan nuori pystyihminen olisi varmasti vaikeuksissa. Lukeminen olisi vaikeaa, koska se edellyttäisi mutkikkaan symbolikielen osaamista. Pystyihmisillä saattoi kuitenkin olla valmiudet sellaiseen. Niinpä hyvällä erityisopetuksella he olisivat mahdollisesti voineet oppia lukemaan, ainakin auttavasti.

Juha Valste

evoluutiobiologi ja tietokirjailija