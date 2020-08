1970 elokuussa: Useat ihmiset varautuvat ukonilmalla salamaniskuihin vetämällä sähkökoskettimet seinästä. Toiset siirtyvät sängyn alle piiloon.

Monia ihmisiä pelottaa eniten selittämättömältä tuntuva ilmiö – pallosalama, jonka kerrotaan hiiviskelevän pitkin nurkkia ja häviävän yhtä salaperäisesti kuin oli tullutkin.

Pallosalamaa eivät tiedemiehetkään ole pystyneet täysin selvittämään. Salama kuvataan 20–30 senttimetrin läpimittaiseksi pyöreäksi palloksi. Se voi pysyä paikallaan tai liikkua vaihtelevilla nopeuksilla. Lisäksi ilmiöön liittyy usein sähisevä ääni ja salama voi hävitä ääneti tai kovalla paukahduksella.

”Joku vuosi sitten eräs saksalainen asiantuntija väitti, että pallosalama on pelkkä näköhäiriö”, kertoi lisensiaatti Väino Laulaja Ilmatieteen laitokselta.

”Ilmeisesti syynä ilmiöön on kuitenkin kuumentunut ilma, joka hehkuu. Salamanisku on aiheuttanut voimakkaan pyörteen, johon liittyy jonkinlainen sähkökenttä”, arveli lisensiaatti Laulaja.

Nykyisin pallosalamien olemassaoloa pidetään varmana; se on todistettu mm. valokuvien avulla. Toinen tavallisesta ns. viivasalamasta poikkeava salama on helminauhasalama.

Elosalamat puolestaan ovat ns. pintasalamia, jotka purkautuvat pilvessä ilman jyrinää.

Salaman kerrotaan voivan tulla rakennuksiin jopa vesijohtoputkea pitkin. Lisensiaatti Laulaja kertoi, että tämä saattaa olla mahdollista. Useimmiten vesijohto on kuitenkin paremmin suojana kuin vaarana. Putki on yleensä jollain lailla yhteydessä maahan, jolloin se toimii ukkosenjohdattimen tavoin.

Salamaniskujen tiheyttä tutkitaan salamanlaskijoilla. Niitä on Suomessa useita kymmeniä. Laskija on elektroninen laite, jonka toiminta-alueen säde on noin 15 kilometriä. Mittauksia on Suomessa tehty 11 vuoden ajan. Laskijoista on aikaisemmin huolehtinut mm. Imatran Voima Oy, mutta nykyisin ne ovat Ilmatieteen laitoksen käytössä.