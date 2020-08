Mitä metsien oraville on tapahtunut?

Oravat ovat vähentyneet alle puoleen kolmenkymmenen viime vuoden aikana, kertovat Luonnonvarakeskuksen riistakolmiolaskennat.

Suomen oravakanta määritellään yhä elinvoimaiseksi, mutta tupsukorvat vähenevät huomattavasti, nimenomaan metsissä.

Kun yleinen laji vähenee voimakkaasti, se paljastaa usein jotain tärkeää ekosysteemistä.

Oravien katoaminen onkin alkanut kiinnostaa tutkijoita. Turun yliopiston tutkijat ovat selvittäneet syitä hupenemisen taustalla. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että metsäoravien väheneminen liittyy leudontuneisiin talviin.

Lämmenneet talvet ovat oraville haitaksi.

Äkkiseltään voisi ajatella, että orava hyötyisi leudoista talvista, mutta näin ei olekaan. Lämmenneet talvet ovat oraville haitaksi.

Oravat tulevat toimeen monissa ympäristöissä. Metsissä ne ovat kuitenkin riippuvaisia käpysadoista. Erityisen mielellään ne mutustavat kuusen siemeniä. Ilmaston muutos vaikuttaa käpysatoihin:

”Taudit ja hyönteiset saattavat verottaa siemensatoa enemmän leutoina talvina kuin kylminä”, kertoo erikoistutkija Vesa Selonen Turun yliopistosta.

Metsäoravien katoamisesta ei voi syyttää vain ilmastoa.

Kuusen käpysato on ollut pitkään alamaissa. Tänä vuonna sato oli pitkästä aikaa hyvä etenkin eteläisessä Suomessa, mutta ensi vuodesta odotetaan taas surkeaa. Nuorissa kuusimetsissä käpysadot ovat pienempiä kuin vanhoissa.

”Metsien nuorentuessa heikentynyt siemensato on todennäköinen taustatekijä oravien huonolle menestykselle havumetsissä. Lisäksi on selvää, että kun metsä hakataan, orava joutuu väistymään paikalta”, Selonen sanoo.

Tammikuussa 2020 turkulaiset julkaisivat tutkimuksen, joka tarkasteli oravakantoja, käpy­satoja ja oravien saalistajia näätää ja kanahaukkaa.

Oravat viihtyvät samoissa metsissä, joissa elävät myös näädät ja kanahaukat. Miksi saalis haluaa­ asua samassa paikassa kuin saalistaja?

Vastaus on metsätyyppi. Sekä oravat, näädät että kanahaukat voivat hyvin vanhoissa kuusimetsissä.

Kun elinympäristö on sopiva, niin petojen kuin saaliiden kannat ovat runsaat. Kun elinympäristö heikkenee, kaikki kärsivät.

”Riistakolmiolaskentojen perusteella oravan väheneminen on selvästi jyrkempää pohjoisessa kuin etelässä. Pohjois-Suomessa kanta on tippunut jopa seitsemänkymmentä prosenttia”, sanoo erikoistutkija And­reas Lindén Luonnonvarakeskuksesta.

Oravalla tiedetään menevän huonosti myös muualla.

Turun yliopiston tutkimuksissa oli mukana aineistoa laajalta alueelta Suomesta aina Ural-vuoristoon saakka. Oravat vähenivät koko alueella.

Brittein saarilla ja Italiassa oravan murheena on amerikkalaisen vieraslajin, harmaaoravan, tartuttama tauti.

Punaoravat ovatkin hävinneet lähes täysin niiltä alueilta, joille harmaaorava on levittäytynyt.

Kaupunkialueilla ei näy merkkejä oravien vähenemisestä.

Oravien katoaminen voi kertoa mullistuksista ympäristössä. Ilmasto ja metsät muuttuvat. Kun ihminen valtaa alaa ja muokkaa elinympäristöjä, monet lajit muuttavat kaupunkeihin.

Villieläinten urbanisoituminen on yleinen ilmiö. Maailmalla useat petolinnut, kuten muuttohaukat, pesivät nykyisin kaupunkien korkeissa rakennuksissa soiden ja erämaiden kalliopahtojen sijaan.

Oravia riittää kaupunkialueilla.

Myös oravat kaupungistuvat. Kaupunkialueilla ei nimittäin näy merkkejä oravien vähenemisestä.

Linnustolaskentojen yhteydessä kerätään myös aineistoa kaupunkien oravista. Tämän aineiston perusteella on havaittu tutkimuksessa, että oravien runsaus on urbaaneilla alueilla jo kaksinkertainen verrattuna metsäisempiin ympäristöihin.

Ihmisasutuksen liepeillä esimerkiksi linnuille tarkoitetut ruokintapaikat paikkaavat huonoja käpysatoja.

Osa lajeista pystyy sopeutumaan luonnonympäristön muutokseen, ja maalaishiiristä tulee kaupunkilaishiiriä. Mutta kaikki eivät siihen pysty.

Lajien tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Vaikka osa oravista on muuttanut kaupunkiin ja voi siellä pulskasti, eivät kaupungit ehkä pysty korvaamaan oravakannalle kokonaan metsien muutosta. Oravien kokonaismäärä laskee.

Orava ei ole ainoa nisäkäs, joka vähenee metsissämme. Myös kettuja ja metsäjäniksiä vilistää maastossa nykyisin selvästi vähemmän kuin vielä joitain vuosikymmeniä sitten.

Metsäjänistä haittaavat etenkin ilmastonmuutoksen myötä lämmenneet talvet. Valkoiseen talvipukuun vaihtava eläin on etelän mustissa talvissa kuin tarjottimella petojen napsittavaksi.

Kettu juoksi joulukuussa 2019 Helsingissä valtioneuvoston ohi.

Kettujen väheneminen on osittain mysteeri. Kettukanta oli noin viisikymmentä vuotta sitten todella harva nykyiseen verrattuna. Tuolloin kettuja metsästettiin innokkaasti ja ketun jäljistä jopa maksettiin.

Hiljalleen ketut alkoivat kuitenkin runsastua, kunnes repolaisten määrä kääntyi taas laskuun. Noin kolmenkymmenen viime vuoden aikana kettu­kanta on taantunut koko maassa noin 40–60 prosenttia riistakolmiolaskentojen perusteella.

Kettu siirtyy kohti pohjoista.

”Eri alueiden välillä ei ole suuria eroja, mutta kettukannan alamäki on hieman jyrkempi etelässä kuin pohjoisessa”, Lindén sanoo.

”Silmiinpistävintä ovat aallonpohjat Suomen keskiosissa noin 1996 ja 2010, sekä selkeä huippu 2001. Näiden paikallisempien kannan heilahteluiden tarkka syy ei ole tiedossa. Taustalla voi olla jokin tautiepidemia, kuten kapi.”

Ilmaston lämpeneminen voi selittää eroa etelän ja pohjoisen Suomen kettukannoissa. Kettu siirtyy kohti pohjoista, ja on valloittanut pohjoisimmatkin tunturialueet. Vaikka koko kettukanta pienenee, on laji pohjoisimmilla alueilla yleistynyt.

Kettu tutkii mökkiä Herttoniemessä siirtolapuutarhassa.

Kettu on oravan lailla siirtynyt ihmisen lähelle ja yleistynyt kaupungeissa. Riistakol­mio­laskentoja ei kuitenkaan tehdä kaupunkialueilla, joten tarkkaa tietoa kaupunkikettujen lisääntymisestä ei ole.

Lajit vaikuttavat toisiinsa, ja yhden tilanne heijastuu usein muihin.

Ketun väheneminen voi liittyä niin metsäjänikseen kuin vieraslaji supikoiraankin.

Kettu saalistaa metsäjäniksiä, ja lajien kantojen välillä on riistakolmiotutkimuksissa huomattu yhteys. Kettujen runsaus seurailee jänisten runsautta. Metsäjäniksen väheneminen voi siis vaikuttaa kettuihin.

Toisaalta rusakko on runsastunut etenkin eteläisessä Suomessa. Ketulle luulisi riittävän rusakoita, vaikka metsäjänikset etelässä hupenevatkin.

Myös myyrien määrät voivat vaikuttaa kettujen runsauteen. Kulloinenkin myyrätilanne saattaa osaltaan selittää kettukannan heilahteluja.

Vieraslaji supikoira on runsastunut samalla kun ketut ovat vähentyneet. Kettukanta on pienentynyt eniten Etelä-Suomessa, missä supikoirakanta on runsain.

Nämä kaksi koiraeläintä hyödyntävät osin samoja saaliita. Supikoira on kettua pienempi ja varsin kaikkiruokainen. Naaras­ketut ovat uroksia pienempiä ja voivat kilpailla ravinnosta supikoiran kanssa

”Analyysi Suomen kettujen kulma- ja raateluhampaista ennen ja jälkeen supikoiran tulon paljasti, että naaraskettujen hampaat ovat muuttuneet petomaisempaan suuntaan”, kertoo erikoistutkija Kaarina Kauhala Luonnonvarakeskuksesta.

Muuttumalla petomaisemmiksi ja saalistamalla suurempia saaliita kettunaaraat voivat välttää kilpailun supikoiran kanssa.