Kalifornian Kuolemanlaaksossa mitattiin sunnuntaina mahdollisesti kaikkien aikojen kolmanneksi kuumin lämpötila.

Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun mukaan lämpötila nousi Furnace Creekin (vapaasti suomennettuna Pätsipuron) mittausasemalla Kuolemanlaakson kansallispuiston päämajalla 54,4 celsiusasteeseen. Se vastaa 130 astetta Fahrenheit-asteikolla, jota käytetään Yhdysvalloissa.

Ennätyslämpö mitattiin iltapäivällä kello 15.41 paikallista aikaa. Ilman kosteus oli seitsemän prosenttia. Tuuli oli melkein tyyntä, yltäen parhaimmillaan vain 2,6 metriin sekunnissa.

Tulos on vielä alustava, mutta maailman sääjärjestö WMO ja Yhdysvaltojen kansallinen ympäristötiedon keskus ovat ottaneet tuloksen selvitykseen.

Jos havainto osoittautuu oikeaksi, kyseessä on kaikkien aikojen kolmanneksi korkein vahvistettu lämpötila. Korkein on samalta asemalta vuonna 1913 mitattu 56,7 astetta celsiusta. Osa tutkijoista on kuitenkin kyseenalaistanut yli sata vuotta vanhan mittaustuloksen luotettavuuden.

Toiseksi kuumin mittaustulos on niin ikään iäkäs, Kebilissä, Tunisiassa vuonna 1931 mitattu 55,0 astetta celsiusta. Myös tämän mittauksen uskottavuus on kyseenalaistettu.

Jos nämä mittaukset sivuutetaan ja sunnuntain mittaus puolestaan vahvistetaan, olisi kyseessä kuumin koskaan koskaan mitattu lämpötila.

Tältä vuosituhannelta lähimmäs sunnuntain mittausta pääsevät Kuwaitin Mitribahissa vuonna 2016 mitattu 59,4 astetta ja Pakistanin Turbatissa 2017 mitattu 53,7 astetta.

Mojaven autiomaassa oleva Kuolemanlaakso on kuuluisa äärimmäisen kuumasta ilmastostaan.

Heinäkuussa 2018 laaksosta mitattiin kaikkien aikojen kuumin kuukausi, jonka keskilämpötila oli 42,3 astetta. Vuonna 2001 lämpötila pysyi 154 päivää 38 asteessa celsiusta tai sen yläpuolella, mikä on pisin mitattu näin kuuma jakso.