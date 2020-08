Miksi näemme unia? Tämä on yksi neurotieteen ja psyko­logian suurista mysteereistä. Nukkuminen on välttämätöntä elintoimintojen kannalta, mutta mikä on unien tehtävä?

Ja miksi unet ovat niin visuaalisia? Ovatko öisin päässämme pyörivät filmit vain kehittyneiden aivojemme sivutuote, hermoston satunnaista kohinaa, josta aivot yrittävät jäsennellä järkevää tarinaa?

Vai onko unien näkemisellä jokin erityinen tehtävä, joka on kehittynyt evoluutiossa?

Yhdysvaltalaiset neurotieteilijät David Eagleman ja Don Vaughn tarjoavat nyt selitykseksi unennäölle olettamusta, joka pohjautuu neuro­biologiaan.

Heidän mukaansa unilla olisi selkeä biologinen tehtävä aivoissa.

Unien näkeminen pitää aivojen näkökeskuksen virkeänä ja aktiivisena silloin, kun näköaisti ei välitä aivoihin mitään ärsykkeitä ulkomaailmasta.

Unet antavat näkökeskukselle tekemistä. Unet ikään kuin varaavat näköaistin paikkaa aivoissa, etteivät muut aistit verkottuisi hyödyntämään toimetonta näköaluetta­.

Kun nukumme, kaikki aistimme saavat tietoa ympäröivästä maailmasta, vaikkemme sitä huomaakaan.

Saatamme herätä savun hajuun tai säpsähtää outoon ääneen. Mutta kun silmät on suljettu, aivojen näkökeskukseen ei välity mitään ärsykkeitä.

Ilman unia aivojen takaraivolohkossa lojuisi kasapäin käyttämätöntä laskentatehoa, ja vieläpä hyvin suuren osan vuorokaudesta. Tämä ei ole ihanteellinen tila.

Ihmiset aivot ovat hyvin muokkautuvat. Tätä sanotaan plastisuudeksi. Jos yksi aivoalue vaurioituu, muut alueet verkottuvat uudestaan hoitamaan sen tehtäviä.

Jos näköalue siis olisi yöllä täysin käyttämättömänä, muut aistit saattaisivat viedä näköaistilta tilaa aivoissa, mikä taas heikentäisi lopulta näköaistia. Tämän takia tarvitaan unia.

Eagleman ja Vaughn ovat ladanneet artikkelinsa biorxiv-esijulkaisupalveluun, jossa se on vapaasti luettavissa.

Artikkelia ei siis vielä ole vertaisarvioitu. Tässä vaiheessa se on lähinnä kiinnostava uusi hypoteesi ja keskustelunavaus.

Se vaatii joka tapauksessa myöhemmin lisää tutkimuksia tutkijoiden ajatusten vahvistamiseksi tai kumoamiseksi.

Kaksikko hakee tukea hypoteesilleen muun muassa tutkimuksista, joissa koehenkilöiden silmät on sidottu.

Yhdessä tutkimuksessa osallistujat pitivät sidettä silmillään peräti viiden vuorokauden ajan ja harjoittelivat lukemaan so­keainkirjoitusta.

Viiden päivän päätteeksi nämä koehenkilöt tunnistivat pistekirjoitusta huomattavasti paremmin kuin verrokkiryhmä, joka oli myös harjoitellut so­keainkirjoitusta­, mutta näkö­kykyisenä.

Lisäksi magneettikuvissa huomattiin, että väliaikaisesti sokaistuilla koehenkilöillä pistekirjoituksen koskettelu aktivoi myös aivojen näkökeskusta, toisin kuin verrokeilla.

Tuntoaisti oli siis laajentunut käyttämään myös aivojen takaraivolohkoa, jossa näkökeskus sijaitsee. Kun side poistettiin, nämä muutokset aivoissa hävisivät vuorokaudessa.

Tutkijat tarkastelevat myös ihmisen aivojen plastisuutta suhteessa muihin kädellisiin.

He löytävät erilaisia vastaavuuksia sille, miten nopeasti apinoiden poikaset kehittyvät ja miten paljon vilkeunta eli rem-unta nämä apinat nukkuvat.

Visuaaliset unet tulevat juuri vilkeunen vaiheessa.

Ajatus on, että nopeasti täysikasvuisiksi kehittyvillä eläimillä aivot ovat vähemmän plastiset ja näin ollen nämä eläimet eivät tarvitse niin paljon vilkeunta pitääkseen näkökeskusta virkeänä.

Ihmiset nukkuvat eniten vilkeunta kaikista kädellisistä, ja meidän lapsemme myös kehittyvät hitaimmin.

Nykymaailmassa näkökeskukselle riittää ärsykkeitä. Saatamme selata kännykkää nukahtamiseen asti. Lajinkehityksen kaaressa ihminen on kuitenkin kehittynyt savannilla, jossa on öisin pilkko­pimeää. Ehkä ihminen uneksii niin paljon siksi, että näkökeskus saisi harjoitusta.

”Uudenlainen näkökulma unitutkimuksessa.”

Unitutkimukseen erikoistunut tutkijatohtori Nils Sandman Turun yliopistosta ei purematta niele kaksikon päätelmiä, mutta pitää artikkelia hyvin kiinnostavana.

”Hypoteesissa minua viehättää sen uutuusarvo. Tämä on ajattelua, joka tulee selvästi neurotieteen ja biologian suunnalta, ja siksi se on uudenlainen näkökulma unitutkimuksessa.”

Sandman kritisoi sitä, että tutkimuksessa unennäkö rinnastetaan pelkästään rem-univaiheeseen.

Unitutkimus on kuitenkin osoittanut, että unissa kaikki aistit voivat olla käytössä, ja unissa on paljon myös emotionaalista ja sosiaalista sisältöä.

”Tämän vuoksi hypoteesi kaipaisi jatkokehittelyä, jossa huomioitaisiin unennäkö laajemmin kuin vain visuaalisena ärsykkeensä”, Sandman sanoo.

Toisekseen tutkijoiden hypoteesinsa tueksi esittämä todistusaineisto on vielä laihaa.

”Aineisto on korrelatiivista. Vaikka havainnot rem-unen määrästä ja aivojen plastisuudesta sopivat yhteen teorian kanssa, ne eivät osoita, että näiden asioiden välillä olisi syy-seuraussuhdetta. Sitä varten tarvitaan kokeellista tutkimusta”.

Sellaista tutkijat ehdottavatkin. Masennuksen hoitoon käytetyt mao-estäjät lamaavat vilkeunta ja niiden yksi sivuvaikutus voi olla näön samentuminen.

Voisiko näköhäiriöillä olla yhteys vilkeunen puutteeseen?

Kokeellisessa tutkimuksessa kuvattaisiin masennuslääkkeitä käyttävien ja verrokkien aivoja ja seurattaisiin, onko lääkkeitä käyttävien näkö­aivokuori vähemmän aktiivinen nukkumisen jälkeen kuin verrokeilla.

Sellaistakin koetta voisi hahmotella, jossa koehenkilöiltä sidottaisiin silmät vuorokaudeksi ja osa heistä herätettäisiin kesken vilkeunen. Sitten katsottaisiin magneettikuvauksessa, miten näkökeskuksen aktiivisuus eroaa verrokeista.

Yksi tapa koetella hypoteesia olisi testata eri eläinten unta. Esimerkiksi norsut nukkuvat vilkeunta varsin vähän, vain pari minuuttia yössä. Toisaalta ne nukkuvat muutenkin vähän, vain pari tuntia.

Norsuilla on hyvin tarkka hämäränäkö, joten niiden näkökeskus saa runsaasti ärsykkeitä pimeälläkin. Tutkijoiden päättelyn mukaan norsut eivät siis tarvitse yöllä niin paljon vilkeunta näkökeskuksen toiminnan takaamiseksi.

Mutta vaikuttavatko ympäristön valo-olot siihen, miten paljon norsut minäkin yönä tarvitsevat vilkeunta?

Jos voitaisiin osoittaa, että norsut nukkuvat enemmän vilkeunta pilvisinä ja kuuttomina öinä, jolloin on pimeämpää, se tukisi tutkijoiden oletusta.

Tällöin voisi siis ajatella, että aivot antavat yöllä lisäharjoitusta näkökeskukselle, kun valveillaoloaikana ärsykkeitä on vähemmän.

”Positiivista hypoteesissa on se, että siitä voi johtaa väitteitä, joita voi testata kokeellisesti. Unitutkimuksen haaste on pitkään ollut se, että teoriat unennäöstä ovat vaikeasti testattavissa”, Sandman sanoo.

Hän huomauttaa myös, että vaikka hypoteesi osoittautuisi paikkansapitäväksi, ei se tarkoittaisi, että näkökeskuksen suojeleminen olisi unien ainoa tehtävä.

Unet ovat tärkeitä jo mielenterveyden kannalta.

”On mahdollista, että evoluutiossa unennäön kehittymistä olisi edistänyt tällainen plastisiteetin hillitseminen, mutta myöhemmin unet olisivat alkaneet palvella myös muita tarkoituksia.”

Siitä, miksi ihminen ja muut eläimet nukkuvat, tiedetään paljon enemmän kuin siitä, mikä unien merkitys on.

”Nukkuminen liittyy useaan elintärkeään toimintoon. Sen aikana muun muassa muisti organisoituu, aivoista huuhtoutuu kuona-aineita, keho kasvaa, kehittyy ja korjaa vaurioita. Näistä on vahvaa tieteellistä näyttöä”, Sandman sanoo.

Jos ihminen ei nuku lainkaan, hän sairastuu. Varmistettuja tapauksia unenpuutteeseen kuolleista ihmisistä tiede ei tunne. Rottien on osoitettu kuolevan kahdessa viikossa, elleivät ne saa nukkua.

Sandman korostaa, että on tärkeää erottaa nukkumisen ja unien merkitys.

”Näyttää siltä, että nukkumisen terveysvaikutusten kannalta ei ole tärkeää, näkeekö unia vai ei.”

Nykyiset teoriat unien näkemisestä jakautuvat karkeasti kolmeen ryhmään.

”Joko unennäöllä ei ole lainkaan merkitystä, tai sitten unennäkö ylläpitää mielenterveyttä. Kenties unennäön aikana simuloidaan uhkia ja myös muita evolutiivisesti tärkeitä asioita”, Sandman sanoo.

”Kaikki nämä teoriat sopivat yhteen sen kanssa, mitä tiedämme unista, mutta niiden kokeellinen testaaminen on vaikeaa, ja siksi niiden välillä ei oikein pysty tekemään luotettavaa valintaa.”