Sovellukset

Älypuhelimen sovelluksista on moneen. Nyt puhelin voi auttaa myös kapakkaillan jälkeen.

Uusi sovellus pystyy tulkitsemaan askelistasi, kuinka päihtynyt olet. Se tekee sen selkään asennettuna riippumatta siitä, tiedätkö että puhelin tulkitsee kävelyäsi vai et.

Lääketieteen apulaisprofessori Brian Suffoletto halusi nähdä, tunnistaisiko älypuhelimen tavallinen kiihtyvyysanturi muutoksia omistajansa kävelyssä, kun hän on päihtynyt. Suffuletto on Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa.

Kiihtyvyysanturi on hyvin yleinen älypuhelimissa. Ne ovat vain muutaman millimetrin kokoisia.

Anturi perustuu pienen massan heilahduksiin jousen päässä. Kiihtyvyys aiheuttaa poikkeaman massan asemaan. Tämä muutos on mitattavissa sähköisesti.

Suffuletto laati ohjelman, joka tulkitsi alkoholin määrän ja anturin muutosten yhteyttä.

Suffoletto värväsi kokeeseensa 22 vapaaehtoista, joiden ikä oli 21–43 vuotta. Hän antoi heille tunnin aikaa nauttia boolia. Siinä oli vodkaa sen verran runsaasti, että koehenkilöiden uloshengityksessä mitattiin kokeen alkaessa yli kahden promillen humala.

Suomalainen tietää, että tuollainen humala on aika vahva. Esimerkiksi rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Suffoletto kiinnitti ryhmänsä kanssa älypuhelimen koehenkilön alaselkään.

Sitten koehenkilöitä pyydettiin kävelemään. Heidän piti kävellä suorassa linjassa kymmenen askelta, kääntyä ja kävellä samat kymmenen askelta lähtöpaikkaan.

Koe toistettiin tunnin välein seitsemän tunnin ajan. Joka kerta ennen kävelykoetta alkoholin määrä mitattiin hengityksestä.

Osoittautui, että tutkijat pystyivät mittamaan huojumisesta ja liikkeistä yleensä hyvin tarkasti, milloin alkoholin pitoisuus hengityksessä ylitti 0,8 promillea. Se on Yhdysvalloissa raja, jonka yli kuskilla ei saa olla veressään alkoholia.

Suffoletto selvittää seuraavaksi, voiko saman tarkkuuden saavuttaa, jos puhelin on eri asennoissa, esimerkiksi käsissä tai taskuissa.

Kehitettävä sovellus voisi hälyttää ihmisiä myös etänä siitä, että heidän kykynsä ovat heikentyneet humalassa.

”Sovellus voisi varoittaa henkilöitä, jotka eivät ehkä tunnista päihtymystään. Se voisi myös estää heitä ajamasta autoaan päihtyneenä”, Suffoletto sanoo tutkimustiedotteessa.

Kolmas osapuoli voisi myös tarkistaa kootuista tiedoista, esimerkiksi kävelytyyleistä, onko älypuhelimen käyttäjä liian päihtynyt, Suffoletto sanoo.

Ilman muita lisätodisteita olisi tosin vaikeaa päätellä, että joku on liian päihtynyt. Pelkkä kävely ei ehkä riittäisi.

”Kannamme koko ajan tarkkoja antureita mukanamme. Ehkä niistä voisi olla hyötyä kansanterveydelle”, hän sanoo. Suffoletto on lääkärinä nähnyt läheltä, millaisia vammoja liika alkoholi voi aiheuttaa, myös liikenteessä.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Journal of Studies on Alchol and Drugs.