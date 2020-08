Atlantin valtameressä saattaa olla mikromuovia jopa 21 miljoonaa tonnia, selviää Britannian kansallisen merentutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tutkimusta johtaneen Katsiaryna Pabortsavan mukaan muovin määrä Atlantin valtameressä on paljon suurempi kuin mitä aiemmin on arvioitu. Tämä johtuu siitä, että mikromuovin arvioidusta määrästä ei ole aiemmin saatu näin vankkoja tuloksia.

Britanniasta Etelä-Amerikan eteläkärjen kupeessa sijaitseville Falklandinsaarille suuntautuneen tutkimusmatkan tulokset julkaistiin tiistaina Nature Communications -nimisessä tieteellisessä julkaisussa.

Pabortsavan mukaan Britannian kansallisen merentutkimuskeskuksen tutkijat seuloivat mikromuovia Atlantin valtameren pinnasta 200:n metrin syvyyteen asti.

Tutkijat analysoivat merivedestä yleisimmin muovisissa pakkausmateriaaleissa käytettäviä polymeerejä: polyeteeniä, polypropeenia ja polystyreeniä. Tutkimusjulkaisun mukaan pelkästään nämä kolme polymeeriä kattavat jopa 56 prosenttia kaikesta globaalista muovisaasteesta.

BBC:n mukaan tutkijat havaitsivat yhteensä jopa 7 000 mikromuovipartikkelia kuutiometriä merivettä kohden. Aiemmin mainittuja kolmea polymeeriä löydettiin Atlantin valtameren ylimmistä kerroksista 11,6–21,2 miljoonaa tonnia. Tämä riittäisi BBC:n mukaan täyttämään lähes tuhat konttilaivaa.

Pabortsava kertoi BBC:lle, että aiemmin valtamerestä havaitun muovisaasteen ja arvioiden mukaan sinne päätyneen muovin välillä on ollut ristiriita. Muovia on havaittu vähemmän kuin sitä on ajateltu päätyvän Atlanttiin. Mikromuovin massaan liittyvien löydösten valossa arviot kaiken muovisaasteen määrästä on saatettu arvioida aiemmin reilusti alakanttiin, tutkimusjulkaisussa kerrotaan.

Muovisaasteita tutkinut professori Jamie Woodward Manchesterin yliopistosta sanoi BBC:lle, että uusien löydösten valossa myös mikromuovin määrä merissä on ”paljon suurempi kuin on arvioitu”. Woodwardin mukaan tutkimus on ympäristön kannalta tärkeä siksi, että mikromuovia on päätynyt valtameriin vuosikymmenien ajan.

Tutkimusryhmä on BBC:n mukaan toiveikas sen suhteen, että löydökset voivat auttaa mikromuovin aiheuttaman vahingon tutkimisessa tarjoamalla tarkemman arvion siitä, kuinka paljon mikromuovia kertyy valtameren syrjäisiin osiin.