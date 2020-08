Lasten tiedekysymykset

Toivo Moistgaard, 6

Saimaannorppia on vain Saimaassa. Ne eroavat monin tavoin Jäämeren, Itämeren ja Laatokan sukulaisnorpista.

Saimaannorpan perimä on esimerkiksi erilainen. Se myös käyttäytyy eri tavoilla sokkeloisessa järvessä, Muualla norppa elää aavoilla merillä ja jääkentillä. Jos muualta tuotaisiin norppia Saimaalle, ne varmaankin voisivat lisääntyä saimaannorppien kanssa. Tulokkaat ja niiden jälkeläiset eivät kuitenkaan olisi sopeutuneet vuosituhansien saatossa elämään juuri Saimaassa, kuten saimaannorpat.

Vaarana olisi myös se, että muualta tuodut alalajit toisivat uusia tauteja ja loisia. Ne voisivat olla hyvin kohtalokkaita pienelle saimaannorppien kannalle.

Yksi pahimmista uhista olisi penikkatauti, joka on aiheuttanut monin paikoin hylkeiden massakuolemia. Norpathan lasketaan hylkeiksi.

Muiden hylkeiden, kuten harmaahylkeen ja kirjohylkeen kanssa saimaannorppien lisääntyminen ei silti onnistuisi.

Maailmassa on noin 400 saimaannorppaa ja niiden kohtalo on meidän suomalaisten vastuulla. Saimaa on siis tärkeää pitää sellaisena, että norpilla on siellä hyvä elää ja lisääntyä.

Yksi iso askel on jo se, ettei verkoilla kalastettaisi saimaannorpan vesillä.

Mervi Kunnasranta

yliopistotutkija

Itä-Suomen yliopisto

Elokuva saa katsojissa aikaan vahvoja tunteita.

Miksi elokuvat yleensä surettavat?

Etna Leivo, 7

Elokuvien tekijät ovat huomanneet, että ihmiset pitävät surua aiheuttavista filmeistä. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, sillä suru johtuu yleensä ikävistä asioista­.

Surua tuottavilla tapahtumilla on kuitenkin oma roolinsa: niitä vasten elokuvan sisältämät viestit tuntuvat tärkeiltä.

Esimerkiksi henkilöhahmojen välinen ystävyys ja heidän osoittamansa rohkeus nousevat voimakkaasti esiin. Se voi johtua koetuista vastoinkäymisistä.

Joskus elokuvan aiheuttama surullinen olo voi itse asiassa olla liikutusta.

Liikutuksen tunne muistuttaa surua siten, että liikuttunutkin tuntee usein palan kurkussaan ja saattaa tirauttaa kyyneliä.

Liikutukseen ei kuitenkaan tarvita surullisia tapahtumia, vaan sitä aiheuttavat ennemminkin onnelliset asiat. Liikutukseen liittyy miellyttävän lämmin ja energinen olo.

Sellaista tunnetta kokeva katsoja alkaa usein pohtia elokuvan käänteitä ja myös omaa elämäänsä. Se lienee monen elokuvan tekijän tarkoitus.

Risto Halonen

psykologi ja psykologian väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Lehti heijastaa vihreää valoa.

Miksi kasvit ja puut ovat vihreitä?

Eliel Laitinen, 4

Puiden ja muiden kasvien lehdissä on paljon pienen pieniä viherhiukkasia. Nuo hiukkaset muistuttavat muodoltaan amerikkalaisia soikeita jalkapalloja, jos niitä katsoo mikroskoopilla.

Viherhiukkasten sisällä on väriaine klorofylliä. Se imee tehokkaasti Auringon punaista ja sinistä valoa, mutta vihreää huonommin.

Kun auringonvalo osuu kasviin, osa valosta siroaa, tavallaan heijastuu, takaisin lehtien sisäosista.

Punainen ja sininen valo imeytyvät klorofylliin. Vain vihreä valo heijastuu. Siksi näemme lehdet vihreinä.

Viherhiukkasten tehtävä on tehdä ilman hiilidioksidikaasusta sokeria eli yhteyttää. Klorofyllin imemä valo on yhteyttämiselle välttämätön käyttö­voima. Koska vain värilliset aineet imevät valoa, klorofyllin pitää olla värillistä.

Mikään luonnonlaki ei kuitenkaan määrää, että yhteyttävän aineen pitää imeä juuri sinistä ja punaista valoa paremmin kuin vihreää. Jos muilta taivaankappaleilta löytyy joskus kasveja, ne eivät välttämättä ole vihreitä.

Esa Tyystjärvi

kasvifysiologian ja -biofysiikan dosentti

Turun yliopisto

Tuuli syntyy ilman paine-eroista.

Mitä varten tuulee?

Oiva Kallio, 2

Perimmäinen syy tuulelle on, että Auringosta tuleva säteily jakautuu epätasaisesti eri alueille maapallolla. Siitä aiheutuu eroja ilman lämpötilassa ja siksi myös ilmanpaineessa.

Paineen erot saavat ilman liikkeeseen. Tuulen suunta ja nopeus määräytyvät yleensä paine-eroista kahden ilmiön välillä.

On maapallon pyörimisestä syntyvä Coriolis-voima ja maan- tai merenpinnasta aiheutuva kitkavoima. Näiden välillä on paineen eroja.

Tuulesta on paljon hyötyä ja iloa. Sen avulla voi esimerkiksi tuottaa sähköä, purjehtia ja lennättää leijaa. Kovilla helteillä se vilvoittaa mukavasti. Myrskytuulet kuitenkin aiheuttavat usein tuhoja ja vaaratilanteita.

Timo Vihma

tutkimusprofessori

Ilmatieteen laitos

Uuden Dragon-avaruusaluksen nykyaikaista ohjaamoa.

Onko raketeissa rattia?

Otso Eilola, 6

Rakettien ohjaaminen eroaa melkoisesti esimerkiksi auton ajamisesta. Avaruusalusta täytyy nimittäin ohjata kolmeen suuntaan: ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle sekä eteen ja taakse. Lisäksi alusta voidaan kiertää kolmeen eri suuntaan.

Jos avaruudessa siis käytettäisiin ohjaamiseen pelkkiä ratteja, niitä tarvittaisiin kuusi. Se ei olisi käytännöllistä.

Avaruusalusten ohjaamiseen käytetäänkin yleensä peliohjaimien eli joystickien tapaisia ohjaussauvoja ja eri kytkimiä.

Näin on tehty esimerkiksi avaruusyhtiö SpaceX:n miehistö­alus Dragonissa. Se on otettu aivan äskettäin käyttöön.

Sitä ohjataan ohjaussauvan lisäksi kosketusnäytöillä ja tarvittaessa myös täysin etänä, maapallon lennonjohdosta.

Pasi Nurmi

tähtitieteen tutkija, koordinaattori

Turun yliopiston Tiedekeskus