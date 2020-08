Wimbeledonin kuulut tenniskisat jäivät tänä vuonna pelaamatta. Yleisö ei näe huipputennistä viheriöllä.

Paitsi että näkee. Loppuottelun tilalla voi esimerkiksi katsoa, kun Roger Federer pelaa loistavaa tennistä – Roger Federeriä vastaan.

Jos tämä kovatasoinen miesten peli ei miellytä, voi vaihtaa erikoiseen kohtaamiseen. Siinä Serena Williams iskee Rafael Nadalia vastaan.

Katsoja voi myös ryhtyä pelaajaksi.

Kyse on tekoälystä, joka on saatu taitavalla ohjelmoinnilla pelaamaan tavoilla, jotka ovat kullekin huippupelaajalle ominaisia. Kun areenaksi ja taustaksi on otettu juuri Wimbledon, tuntuu kuin katsoisi oikeasti huipputennistä, ja myös pelaisi sitä.

Tekoälyn kehitti Stanfordin yliopisto Kaliforniassa. Sen nimi on Vid2Player.Tutkijat selittävät työtään myös tässä videossa:

Videopelejä tuottavat yhtiöt ovat nähneet paljon aikaa ja vaivaa, jotta tennis näyttäisi tietokoneen ruudulla aidolta.

Sitä on pidetty hankalana. Liikkuvia ihmisiä on vaikea kuvata aidosti.

Stanfordissa tekoälyn kehittäjät lähestyivät ongelmaa uudesta vinkkelistä. Sen sijaan, että he yrittivät luoda ihmisen näköisiä hahmoja pikseleitä tyhjästä, he käyttivät hahmoja, joiden malli on otettu oikeista peleistä.

Sitten nämä hahmot sijoitetaan tietokoneen ohjelmaan tekoälyn avulla. Hahmot matkivat niitä tapoja, joilla huippupelaaja liikkuu tennistä pelatessa.

Peli tuntuu aidolta, vaikka yleisö ei liiku.

Tekoäly käytti todellisista tenniksen ammattilaisista kuvattuja videoita. Videolla pelaavat muun muassa Federer, Williams, Novak Djokovic ja Nadal.

Tekoäly Vid2Player pystyy siis toistamaan myös todelliset ottelut. Koska se on vuorovaikutteinen, voi käyttäjä myös muuttaa ottelun kulkua pelin aikana.

Kultakin pelaajalta on koottu tietokantaan muutama tuhat lyöntiä. Niistä mallinnettiin pelaajan yleinen tapa pelata, esimerkiksi se, miten hän sijoittuu kentälle, kertovat tekoälyn kehittäjät tutkimusraportissaan.

Tekoäly käytti mallinnuksessa oikeiden pallorallien lyöntejä. Se tallensi muistiinsa pallojen osumapaikkoja lyöntien mukaan, tekijät kertovat verkkosivullaan. Tähän laskelmaan liitettiin pelaajan paikka kentällä.

Peliä opetellessa tekoäly matkii valitun todellisen pelaajan tyyliä. Pelaaja pelaa sillä tasolla, millä oikea Federer tai Nadal pelaa, kertoo verkkosivusto Techxplore.

Tekoälyä käyttävä voi esimerkiksi muuttaa yksilöllistä tapaa, jolla pelaaja reagoi palloon esimerkiksi rystypuolella, tai pelaajan pelitapaa yleensä. Hän voi myös päättää, mihin osaan kenttää hän pyrkii lyömään, joko kämmeneltä tai rystyltä.

Peliin voi ottaa pelaajia eri aikakausilta. Tekoäly voi säätää kentän valaistusta ja muokata pelaajien vaatteita.

Se kuinka tennistä pelaava tekoäly tehtiin, esitellään tutkijoiden arxiv-verkkosivuilla. Sitä ei ole vielä vertaisarvioitu.