Uuden koronaviruksen epäillään levinneen hevosenkenkäyököistä tai muista lepakoista väli-isännän kautta ihmiseen. Tämä isohevosenkenkäyökkö on kuvattu Sardiniassa.

Ihminen lisää tautiriskiään vallatessaan luontoa käyttöönsä. Ihmisen muokkaama elinympäristö suosii eläimiä, jotka kantavat ihmisiä sairastuttavia viruksia, bakteereita ja loisia.

Tästä ovat yksi esimerkki koronapandemian lähteeksi eläinkunnassa epäillyt lepakot.

Lepakoista, jyrsijöistä ja varpuslinnuista selviävät ihmisen hallitsemissa ympäristöissä muita paremmin sellaiset lajit, jotka kantavat ihmisiä tartuttavia taudinaiheuttajia. Näin päättelee tuore tutkimus, joka julkaistiin Nature-tiedelehdessä.

Lepakoista tällaiset lajit lisääntyvät 45 prosenttia, jyrsijöistä 52 prosenttia ja varpuslinnuista 14–96 prosenttia. Sen sijaan ne lajit, joissa ei ole ihmisen taudinaiheuttajia, vähenevät.

”Tapa, jolla ihmiset muuttavat ympäristöä esimerkiksi luonnontilaisesta metsästä viljelysmaaksi, vaikuttaa useisiin villieläinlajeihin. Tällöin toiset vähenevät ja toiset säilyvät tai runsastuvat”, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, tohtorikoulutettava Rory Gibb London University Collegen tiedotteessa.

Jo aiemmin on epäilty, että ihmisen maankäytön muutokset viljelysmaista kaupungistumiseen lisäävät eläinperäisten eli zoonoottisten tautien riskiä. Sellainen tauti on uuden korona­viruksen aiheuttama covid-19.

Uusi tutkimus osoittaa yhden syyn tautiriskin kasvulle. Tutkijat tarkastelivat 6 800 ympäristöä ympäri maailman. Analyysi kattoi 376 ihmisen taudinaiheuttajien isäntälajia.

Ryhmä vertasi lajien ja eläinyksilöiden määriä ihmisen muokkaamissa ympäristöissä ja niiden lähellä koskemattomassa luonnossa.

” Ihmisen vaikutuspiirissä pärjäsivät lajit, joilla oli kaikenlaisia taudinaiheuttajia.

Ilmeni, että taudinaiheuttajien isäntälajeja oli runsaammin ja niiden yksilömäärät suurempia viljelysten, laidunalueiden ja puuplantaasien sekä kaupunkien ympäristössä kuin luonnontilaisessa elinympäristössä.

Ylipäänsä ihmisen vaikutuspiirissä pärjäsivät lajit, joilla oli kaikenlaisia taudinaiheuttajia, sellaisiakin, jotka eivät kykene siirtymään eläimestä ihmiseen.

Mikä selittää löydöksiä? Onko ihmisen häiritsemässä ympäristössä jotain, joka suosii taudin­aiheuttajia kantavia isäntälajeja?

Tutkimukseen perehtyneen Helsingin yliopiston tauti­eko­logian tutkijan Tuomas Aivelon mukaan yksi mahdollisuus on, että näillä eläinlajeilla on enemmän ihmiseen tarttuvia taudin­aiheuttajia, koska ne elävät lähellä ihmisiä.

”Yhteinen luonnonhistoria, jonkinlainen yhteisevoluutio voi olla yksi syy”, Aivelo kertoo.

Toinen syy voi olla se, että ihmisen muokkaamassa ympäristössä pärjäävät lajit ovat parempia kantamaan mikrobeja.

Tämän puolesta puhuu havainto, että näissä eläimissä on ylipäätään kaikenlaisia mikrobeja enemmän kuin koskemattomassa luonnossa elävissä.

”Se saa lajit sietämään ihmisen aiheuttamaa häiriötä, saa se ne jostain syystä paremmiksi isäntälajeiksi loisille. Siihen voi olla paljon eri syitä”, Aivelo sanoo. Hän tarkoittaa loisilla myös isännistä eläviä bakteereja ja viruksia.

Tutkijoiden Naturessa esittämä yksi selitys ilmiölle voi olla nopea elinkierto. Nopean elinkierron lajit lisääntyvät nopeasti ja tuottavat paljon jälkeläisiä. Lisäselitys voi olla tungos.

”Taudit leviävät paremmin, jos laji elää tiheästi. Rotta on juuri tällainen. Se lisääntyy tehokkaasti ja elää tiheissä yhdyskunnissa”, Aivelo sanoo.

Aiemmin on hänen mukaansa myös huomattu, että loiset leviävät­ entistä helpommin, jos on saatavilla ihmisen toimittamaa ruokaa, jätettä tai muuta.

”Nopean elinkierron lajit osaavat nopeasti käyttää hyödykseen tällaisia aukeavia mahdollisuuksia”, Aivelo sanoo.

” Maankäytön muutokset kasvattavat tautiriskiä lisäämällä kontakteja virusvarantoihin.

Lajiston muutoksia ihmisen vaikutuksesta on havaittu muissakin elollisissa kuin nisäkkäissä ja linnuissa.

Viruslajistotkin voivat vaihtua ihmisen lähettyvillä, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosiviro­logian professori Olli Vapalahti. Se on huomattu tutkimalla hyttysiä, jotka levittävät viruksia.

”Kun mennään viidakosta ihmisasutuksia kohti, viruslajisto harvenee. Esiin voi nousta hallitsevia viruksia. Lajien isompi diver­siteetti suojaa tältä, eivätkä yksittäiset virukset pääse hallitsemaan”, Vapalahti sanoo.

Ihmisen maankäytön muutokset kasvattavat tautiriskiä lisäämällä ylipäätään kontakteja luonnon virusvarantoihin.

Vapalahti muistuttaa, että eläimistä peräisin olevien tautien siirtymistä edistävät kaikenalaiset muutokset ympäristössä, jotka voivat tuoda lajeja toistensa kanssa tekemisiin.

”Kun vaikka raivataan maata, jokin villieläin voi päästä tuotantoeläinten kanssa kosketuksiin. Silloin syntyy uusia riskejä.”

Malesiassa ja Australiassa lepakot ovat päässeet tekemisiin ihmistä lähellä olevien hevosten ja sikojen kanssa. Se on edistänyt henipavirusten siirtymistä lajista toiseen ja ihmisiin.

Myöskään pandemian aiheuttanut koronavirus ei loikannut suoraan lepakosta ihmiseen, vaan jonkin väli-isännän kautta.

” Koirien penikkatautikin on perua uudesta lajien välisestä kontaktista.

Virukset voivat Vapalahden mukaan elää jopa satojatuhansia vuosia tasapainossa isäntälajeissaan, kunnes jokin ympäristössä muuttuu.

”Jos tulee jokin uusi kontakti toiseen lajiin, jonka populaatio on tiheää ja jossa tartuntamahdollisuudet yksilöiden välillä hyviä, voi jokin viruslinjasto lähteä liikkeelle”, Vapalahti kuvaa.

Klassinen esimerkki on influenssavirus. Sen versiot ovat tasapainossa villeissä, ilmeisen oireettomissa vesilinnuissa, mutta jotkin linjat toistuvasti leviävät sikoihin, hevosiin ja ihmisiin.

Lajien välisiä siirtymisiä on aina. Ne vain ovat tulleet todennäköisemiksi, kun ihmisiä on enemmän ja he muokkaavat ympäristöjä enemmän.

Koirien penikkatautikin on perua uudesta lajien välisestä kontaktista satojen vuosien takaa.

”Kun espanjalaiset valloittivat Etelä-Amerikkaa ja veivät koiria Euroopasta, koirat kohtasivat siellä ensimmäistä kertaa vampyyrilepakoita. Näiltä koirat saivat penikkataudin. Siitä asti koirilla on kiertänyt penikkatauti­virus”, Vapalahti kertoo.

Globalisaatio ja kaupungistuminen ovat tuoneet ihmisiä lähelle toisiaan, mikä tarjoaa tilaisuuksia viruksien leviämiseen.

Hi-virus tuskin olisi levinnyt ilman kontaktien tiivistymistä.

”Hiv on siirtynyt apinoista ihmisiin useamman kerran. On tietty hivin tyyppi, joka on infektoinut vain yhden kylällisen kamerunilaisia. Toiset hivin tyypit taas ovat onnistuneet ensin pääsemään suurkaupunkiin ja sitten globaalisti ympäri maailman,” Vapalahti sanoo.