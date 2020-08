Kansainvälisesti arvostettu neurologi ja muistisairauksien tutkija Hilkka Soininen on ylpeä Itä-Suomen yliopiston roolista kansainvälisessä tutkimustyössä.

Neurologian emeritaprofessori Hilkka Soininen on tutkinut aivoja ja muistia 1970-luvulta asti. Muistisairauksien tutkimuksessa tärkeimpiä asioita nyt ovat yksinkertaisen diagnostiikan kehittämisen lisäksi ennaltaehkäisy, ja siinä omilla elintavoilla on suuri merkitys.

Soininen rentoutuu liikkumalla. Liikunta on ollut hänen harrastuksensa nuoresta asti.

”Kuntosalille en ole uskaltanut mennä, mutta olen harrastanut koronakävelyä ihan älyttömästi. Vähintään kahdeksan kilometriä päivässä”, Soininen sanoo.

Soinisella on takanaan yli 40 vuotta lääketieteen ja erityisesti Alzheimerin sekä muiden muistisairauksien tutkimuksen parissa. Korona ei ole pysäyttänyt.

”Teen töitä harrastuspohjalta. Tekniikka sopii minulle ja etäkokoukset onnistuvat. Asiat hoituvat, mutta ihmisiä olisi kiva tavata.”

Soininen syntyi Kuopiossa 1950. Isä oli juuri saanut valmiiksi omakotitalon arvostettuun Niiralan kaupunginosaan. Sinne tytär pienenä nyyttinä kannettiin.

Isä työskenteli kirjapainossa ja äiti oli kotona viiden lapsen kanssa. Soininen oli sisaruksista nuorin. Lapset syntyivät yli kymmenen vuoden aikana, eikä huomiosta Soinisen mukaan tarvinnut kamppailla.

”Sodanjälkeistä aikaa leimasi usko tulevaisuuteen. Pääsin aivan uuteen kansakouluun.”

Ahkera töiden tekeminen oli osa optimistisuutta. Jotain piti tehdä heti kun kykeni. Soininen kitki rikkaruohoja, mikä oli vähän ”viheliäistä homma”, ja teki asetelmia kukkakaupassa.

Työn lisäksi Soinisen kotona arvostettiin myös opiskelua. Lukiossa Soiniselle oli selvää, että hän haluaa lääkäriksi.

”Olin hyvä koulussa, vaikka alku tuntui rankalta: minusta oli tylsää, kun sinne piti mennä. Pian kuitenkin tajusin, että pääsen tästä helpolla. Ajattelin, että lääkärin ammatissa riittää töitä ja riittävästi haasteista.”

Lääketieteen opinnot Soininen aloitti Helsingin yliopistossa 1969. Siellä töitä joutui tekemään jo vähän enemmän.

”Tajusin sen, kun opettelin sammakon luurangon luita latinaksi”, Soininen naurahtaa.

Soininen kävi Ritva Pirskanen-Matellin kursseilla ja alkoi kiinnostua neurologiasta.

”Hän oli erinomainen roolimalli minulle, ja innostus alaa kohtaan lähti sieltä.”

Opiskeluaikana Soininen työskenteli muun muassa Karolinskassa ja Jönköpingin lääninsairaalassa. Monet suomalaiset viettivät kesät naapurissa siitä yksinkertaisesta syystä, että se kannatti.

”Minäkin toimin 70-luvulla niin maahanmuuttajana. Lähdin Ruotsiin töihin heti kun se oli mahdollista, koska sieltä sai parempaa palkkaa. Sillä pystyin elämään talven.”

Valmistuttuaan lääketieteen lisensiaatiksi 1975 Soininen oli Haminassa terveyskeskuslääkärinä, mutta palasi pian Kuopioon, jossa oli uusi korkeakoulu ja lääketieteellinen tiedekunta.

Kuopiossa Soininen teki tohtoriopintonsa. Väitöskirja käsitteli vanhuuden dementiaa. Neurologiaan erikoistuminen oli ollut selvää kauan, mutta muistisairauksien tutkimus oli sattumaa.

Niin käy monesti, kun jostain Soinisen tavoin tulee alansa uranuurtaja oma mielenkiinto yhdistyy oikeaan ajoitukseen ja oikeaan ihmiseen.

Kuopiossa työskenteli aivotutkija Paavo Riekkinen, joka oli ”todellinen hahmo” neurologian ja neurotieteen parissa. Hän tutki dementiaa ja Alzheimeria, ja pian tutkimusympäristö vei myös Soinisen.

”Ajattelin, että mikäpäs siinä, tehdään nyt sitten väitöskirja dementiasta. En sitä enempää pohtinut.”

Väitöskirjassa yhdistyivät neurokemia, epidemiologia ja aivojen kuvantaminen, ja se oli ajankohtainen, sillä ensimmäiset lääkkeet Alzheimeriin tulivat väitösvuonna 1981.

”Olimme ytimessä. Teimme mielenkiintoisia löydöksiä, jotka pitävät edelleen paikkaansa.”

Alzheimerin taudin syntymekanismia ei tiedetä. Soininen on tutkinut esimerkiksi Alzheimerin suhdetta verisuoniperäisiin muutoksiin, geenien roolia taudin synnyssä sekä biomarkkereita aivoselkäydinnesteestä.

Nyt kuuma aihe on mahdollisuus tunnistaa alkava Alzheimerin tauti verikokeen perusteella.

Soininen muistuttaa, että muistisairaudet ovat silti monisyisiä ja tutkimustyö pitkä jatkumo.

”Yhtä hopealuotia ja ratkaisua ei silti ole odotettavissa. Lääkehoitoa etsitään, mutta tarvitaan muitakin lähestymistapoja.”

Tärkeimpänä on omista elin­tavoista huolehtiminen, koska niin voitaisiin vaikuttaa kolmasosaan dementioista. Siihen tähtää FINGER-tutkimus, jonka tärkeä keskus Kuopio on. Sen vetäjä on Miia Kivipelto, yksi Soinisen väitöskirjaoppilaista.

Omat elintapavalinnat ovat Soinisen mukaansa helpoin tapa huolehtia aivoterveydestä. Liikunnan ja hyvän ravinnon lisäksi stressiä on syytä välttää ja nukkua pitää riittävästi.

Pystyykö tutkija elämään niin kuin opettaa?

”Kyllä pystyn, absolut”, Soininen vastaa. ”Nukkuminen on parasta lääkettä ja silloin aivot huuhtoutuvat. Olen aina ollut kova nukkuja.”