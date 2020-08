Arkeologia

Antropologit ovat pitkään väitelleet siitä, ovatko ihmisen kasvojen ilmeet yleisiä kaikkialla maailmassa. Toisin sanoen, ovatko ne kaikki universaaleja, vai ehkä vain osa niistä.

Jos ne ovat yhteisiä ja vielä eri aikoina, niin ilmeisiin vaikuttavat varmaankin geenit.

Jos ne eivät ole, niin silloin oma yhteisö ja sen kulttuuri määrittävät, miten ilmeet syntyvät omassa kulttuurissa, ja miten niitä käytetään.

Yksi vaikeus on siinä, että ilmeitä on sittenkin vaikea testata. Voisi luulla, että asia selviäisi, jos vain tarkkailtaisiin eri ihmisiä eri kulttuureista. Tunnistavatko he samat ilmeet?

Tutkijat kuitenkin vaikuttavat itse tuloksiin. He esimerkiksi tarjoavat käytöksellään esimerkkejä omista ilmeistään. He ovat aikoinaan myös tarjonneet suoraan tai epäsuoraan palkintoja niille, jotka ovat ilmehtineet niin kuin tutkija on halunnut.

Tutkimuksissa esimerkiksi Pohjois-Namibiassa ja Bhutanissa tutkijat ovat tunnistaneet ihmisissä samoja ilmeitä kuin länsimaissakin. Parhaita esimerkkejä ovat esimerkiksi hymy ja mulkoilu.

Joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi pelkoa ilmaistaan kuitenkin joissakin Papua Uusi-Guinean heimoissa eri ilmein kuin läntisessä maailmassa.

Ongelmaa on yritetty tutkia tekoälynkin avulla, mutta tekoäly tulkitsee ihmisen ilmeitä vielä verrattain huonosti.

Yksi keino on tutkia eri ilmeitä eri kulttuurin tuotteista. Kaksi tutkijaa Kalifornian yliopistosta Berkeleystä tutki hiljattain ilmeitä mayojen tekemien patsaiden avulla.

He kokosivat valokuvia patsaiden ilmeistä 63 eri patsaasta ajalta 600–3 500 vuotta sitten. Patsaat tehtiin nykyisen Meksikon ja Keski-Amerikan alueella.

Tutkijat keskittyivät niihin patsaisiin, jotka kuvasivat heidän mielestään yleisiä eri tuntemuksiin viittaavia ilmeitä. Näitä olivat tutkimuksessa kipu, rasitus, suru, viha tai päättäväisyys.

Patsaiden ilmeitä sai sitten tunnistaa iso joukko englanninkielisiä ihmisiä. Heidät värvättiin kokeeseen Amazonin verkkopalvelun kautta.

325 vapaaehtoista katsoi kuvia ja sai valita, mikä nimetyistä kasvon ilmeistä näkyi kussakin patsaan kuvassa.

Vastaajat yhdistivät patsaiden ilmeitä sanoihin ja luokkiin. Tunteiden skaala oli lisäksi väritetty, mikä lisäsi luokittelun ulottuvuuksia.

Tutkijat halusivat varmistaa, että kuvan yhteys ei vaikuta päätöksen. Niinpä he rajasivat sen yhteyden, josta olisi voinut päätellä, minkä takia kuvan ilme oli veistetty.

Esimeriksi vihaa oli kuvattu taistelevan mayan kasvoille, ja rasitus, kun maya oli nostanut raskasta esinettä.

Sitten he vertasivat näitä vastauksia niihin, joissa ilmeen yhteys esitettiin.

Antropologit havaitsivat, että englanninkieliset vastaajat olivat pääosin yhtä mieltä siitä, mitkä ilmeet vastasivat mitäkin yhteyttä.

Heidän mukaansa patsaiden ilmeet viittaavat siihen, että jotkut ihmisen ilmeet ovat yleisiä riippumatta kulttuureista.

Tutkijoiden mukaan koe osoittaa, että ainakin kokeessa kuvatut ilmeet ovat samanlaisia eri kulttuurien välillä ja ovat myös kestäneet aikaa.

Tutkimuksen ilmeistä julkaisi tiedelehti Science Advances.