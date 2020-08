Tartuntataudit

Tutkijat ovat ensi kertaa osoittaneet vakuuttavasti, että koronavirustartunta on mahdollista saada uudelleen. Ensimmäiset todennetut uusintatapaukset ovat Hongkongissa asuva 33-vuotias mies ja Yhdysvaltojen Renossa asuva 25-vuotias mies.

Hongkongilainen sairasti lievän koronavirusinfektion maaliskuussa. Tuolloin hänellä oli kuumetta, kurkkukipua ja päänsärkyä kolme päivää. Virustesti vahvisti, että kyseessä oli koronavirustartunta.

Seuraava tartunta paljastui vajaan viiden kuukauden päästä elokuussa. Mies oli palannut Espanjan-matkalta Englannin kautta, ja hänelle tehtiin Hongkongin lentokentällä maahantuloon liittyvä seulontatesti, joka osoittautui positiiviseksi.

Tällä kertaa mies oli täysin oireeton.

Toisin kävi renolaiselle kohtalontoverille. Hän sai oireita molemmilla kerroilla, ensin huhtikuussa lievemmin ja myöhemmin toukokuun lopussa vakavammin. Jälkimmäisen infektion yhteydessä hän joutui sairaalaan, missä hänellä todettiin keuhkokuume ja hänelle annettiin lisähappea.

Maailmalla on aiemminkin kerrottu tapauksista, joissa on epäilty uutta tartuntaa jo parantuneiksi todetuilla ihmisillä. Yleensä tarkempi analyysi on osoittanut uudet viruslöydökset saman tartunnan pitkittymiseksi.

Harvinaisissa tapauksissa yhden infektion aiheuttamaa virusta on löytynyt jonkin verran jopa kolme kuukautta taudin toteamisen jälkeen. Useimmiten virusta ei enää havaita kuukauden päästä oireiden alkamisesta.

Nyt Hongkongin yliopiston tutkijat hankkivat pätevän näytön uusintatartunnasta tutkimalla virusten perimän. Selvitys osoitti, että eri tartuntakerrat aiheuttaneiden virusten dna:ssa oli 24 nukleotidin ero, mikä tutkijoiden mukaan tarkoittaa sitä, että ne kuuluvat täysin eri linjoihin.

Tutkimus on julkaistu Clinical Infectious Diseases -tiedelehdessä.

Myös renolaisen miehen tartunnat olivat eri viruksista, osoittivat Nevadan yliopiston tutkijoiden tekemät analyysit. Tapaustutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Uudelleen tartunnan mahdollisuus herättää huolen siitä, eikö tartunta annakaan pitkäkestoista immuniteettia niin kuin on uskottu.

Hengitysteiden virustartunnoista yleensä aina syntyy immuniteettia uutta tartuntaa vastaan.

Tartunnan aikana immuunipuolustus oppii tunnistamaan kohtaamansa viruksen piirteitä ja on valmiina, kun se yrittää uudelleen iskeä.

Kohdatessaan uudestaan viruksen vasta-aineet tunnistavat sen ja estävät sitä tunkeutumasta soluihin. Myös immuunijärjestelmän T-solut muistavat tunkeilijan ja tuhoavat sen infektoimia soluja. Toiset immuunijärjestelmän solut puolestaan alkavat tehtailla virusta vastaan räätälöityjä vasta-aineita.

Tällainen elimistön puolustusvalmius kehittyy useiden tutkimusten mukaan myös uuden koronaviruksen tartunnasta. Kun tartunnan saaneita on seurattu kolmekin kuukautta tartunnan jälkeen, löytyy yhä vasta-aineita ja immuunipuolustuksen soluja, jotka pystyvät torjumaan virusta koeputkessa.

Eivätkä vain koeputkessa. Tästä todiste on tartuntaryväs suurella yhdysvaltalaisella kalastusaluksella.

Ennen aluksen lähtöä Seattlen satamasta toukokuussa, miehistölle tehtiin sekä akuutin infektion paljastava virustesti että aiemmasta tartunnasta kertova vasta-ainetesti.

Keltään ei löytynyt akuuttia tartuntaa. Alus joutui kuitenkin palaamaan 18 päivän kuluttua satamaan, koska yksi miehistön jäsen oli sairastunut ja tarvitsi sairaalahoitoa.

Maissa tehtiin uudet testit 120:lle 122:sta miehistön jäsenestä. Selvisi, että kaikkiaan 104 oli saanut tartunnan, siis yli 85 prosenttia miehistöstä.

Tartunnoilta kuitenkin säästyivät ne kolme henkilöä, joiden matkaa edeltävästä näytteestä oli löytynyt viruksen vasta-aineita. Tämä tuskin oli vain sattumaa, vaan todennäköisesti heidän aiemmasta tartunnasta saamansa immuniteetti suojasi heitä.

Myös apinoilla tehdyissä kokeissa aikaisemman tartunnan tuoma immuniteetti on suojannut eläimiä, kun tutkijat ovat koettaneet tarkoituksella tartuttaa niitä uudelleen.

Romuttaako hongkongilaisen ja renolaisen miehen tapaukset nyt luottamuksen siihen, että tällainen immuniteetti kestää?

”Ihmisen ei pitäisi olettaa, että he tartunnan saatuaan saisivat elinikäisen immuniteetin”, sanoo hongkongilaisen tapausta selvittänyt Hongkongin yliopiston mikrobiologi Kelvin To Science-tiedelehden artikkelissa.

Hän kuitenkin lisää, että heidän löydöksestään ei ole syytä paniikkiin.

Huoleen ei näe syytä myöskään Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

”Nämä ovat yksittäistapauksia, eikä niiden perusteella voi sanoa mitään immuunivasteen kehittymisestä yleensä. Immunologina uskoni on vahva, että jonkinasteinen immuniteetti pääsääntöisesti sairastetun infektion jälkeen kehittyy”, Meri sanoo.

Hongkongilaistapausta analysoineet tutkijat pohtivat mahdollisuutta, että uusiminen oli mahdollista viruslinjojen erojen vuoksi.

Osa viruslinjojen eroista eri tartuntakerroilla liittyi viruksen pinnassa olevien piikkien s-proteiiniin, jota virus käyttää tunkeutuessaan elimistöön. Muutokset saattoivat tutkijoiden mukaan auttaa virusta väistämään ensimmäisestä tartunnasta kehittyneitä vasta-aineita.

Professori Meri ei usko, että näin on käynyt.

”Muuntumiset ovat niin vähäisiä uudessa koronaviruksessa, että ne eivät suuressa kuvassa muuta viruksen rakennetta. Ei ole todennäköistä, että muuntuneet virukset pystyisivät kovin merkittävästi väistämään immuniteettia, joka on kehittynyt yhden infektion seurauksena.”

Hongkongilaiselle miehelle ei kehittynyt toisella tartuntakerralla lainkaan oireita. Se on yhtä aikaa sekä huolestuttava että rohkaiseva tieto.

Huolta herättää se, että uuden oireettoman tartunnan saanut voi mahdollisesti edelleen tietämättään levittää tautia. Hongkongilaisen uusi tartunta selvisi aivan sattumalta seulontatesteissä. Pelko on, että uusintatartunnat eivät tulekaan helposti ilmi.

Tästä syystä tutkija suosittelevat, että tartunnan saaneetkin noudattavat epidemian leviämistä estäviä varotoimia, kuten turvavälejä. Lisäksi jos piiloon jääviä uudelleentartuntoja on paljon, ne voivat tutkijoiden mukaan vaikeuttaa taudin sairastamisesta odotetun laumaimmuniteetin saavuttamista.

Jos tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia poikkeuksia, niin kuin ne Meren ja tutkijoiden mukaan ovat, kovin vahvoja johtopäätöksiä niistä ei voi tehdä.

Pandemian aiheuttaneen viruksen kaukaiset sukulaiset eli tavallista flunssaa aiheuttavat koronavirukset pystyvät tarttumaan uudelleen jonkin ajan kuluttua yhdestä tartunnasta. Näillä suhteellisen harmittomilla viruksilla on Science-lehden artikkelin mukaan tehty kokeita, joissa ihmisiä on yritetty tartuttaa uudelleen. Osa koehenkilöistä olikin saanut tartunnan, kun edellisestä tartunnasta oli kulunut vuosi.

”Kausikoronavirusinfektiot ovat pääsääntöisesti hyvin lieviä, eikä silloin synny kovin voimakasta immuniteettia. Tosin tutkimuksista tiedetään, että sairastetut kausi-infektiotkin suojaavat jonkin verran myös sars-koronavirus-kakkoselta”, Meri sanoo.

Vakavampien sukulaisvirusten tartunnoista sarsista ja mersistä syntyy pitkäkestoisempi immuniteetti. Esimerkiksi entisiltä sarspotilailta on löydetty vielä useiden vuosien jälkeen virukseen iskeviä immuunisoluja.

Uudelleen tartunnan mahdollisuus nostaa epäilyksiä myös rokotuksia kohtaan. Hongkongin yliopiston tutkijoiden mukaan tulevat rokotteet eivät ehkä anna pysyvää suojaa.

”Näistä yksittäisistä tapauksista ei pidä tehdä yleistyksiä. On paljon enemmän todistusaineistoa sen puolesta, että sairastettu tauti saa aikaan immuniteetin, mikä puoltaa sitä, että rokotteellakin se saadaan aikaan”, Meri kommentoi.

Immuniteetista kertoo sekin, että hongkongilaisen miehen uusi tartunta oli täysin oireeton.

”Luontevin selitys episodille on, että hän on maaliskuussa sairastanut taudin ja siitä on kehittynyt immuniteettia, jonka perusteella hän ei sairastu vakavaan tautiin myöhemmin. Immuunijärjestelmä on toiminut niin kuin pitääkin: immuniteetti on kehittynyt ja se suojaa taudilta”, Meri sanoo.

Hänen mukaansa tartuntoja tällainen henkilö voi jossain määrin levittää, mutta tuskin kovin tehokkaasti.

Renolaisen tapaus on erikoisempi, koska jälkimmäisellä kerralla tauti oli vakavampi. Odotusten vastaisesti kunnon immuniteettia ei näyttänyt syntyvän ensimmäisestä tartunnasta.

Meren mukaan ei ole täysin pois suljettua, etteikö ensimmäinen infektio olisi johtunut jostain toisesta viruksesta ja mieheltä vain löytyi samaan aikaan uutta koronavirusta. Vasta-ainetestit olisivat varmistaneet tartunnan, mutta niitä ei ollut tehty ensimmäisen infektion jälkeen.

”Jos infektio on ollut todellinen koronaviruksen aiheuttama, niin päätelmä on, että uusi tartunta voi tulla, mutta se on harvinainen”, Meri sanoo.

Ajan kanssa selviää, kuinka tavallisia uudelleentartunnat ovat. Käynnissä on laajoja tutkimuksia, joissa seurataan tuhansia ihmisiä, ja ilmiön pitäisi tulla niissä esiin, jos se on yleinen.

Toistaiseksi ilmiö näyttää hyvin harvinaiselta. Jo yli 24 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan, mutta vain kaksi todistetusti uudestaan.