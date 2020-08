Tähtitiede

Onko maapallo kulkenut tuhansia vuosia isossa lievästi radioaktiivisessa pölypilvessä? Kuva on yhdistelmä.

Maapallo on matkannut ainakin 33 000 viime vuotta avaruudessa pilvessä tai pilvissä. Pilvien aines on heikosti radioaktiivista.

Siltä taipaleemme Linnunradan keskuksen ympäri näyttää. Todisteita tästä on saatu merenpohjien kerrostumista ja Etelämantereelta.

Niistä on löytynyt jälkiä raudan isotoopista 60. Tätä rauta-60:tä syntyy, kun iso tähti räjähtää supernovana. Syntyvät alkuaineet ja niiden isotoopit leviävät räjähdyksen jälkeen avaruuteen.

Radioaktiivisuus pilvessä olisi hyvin heikkoa, heikompaa kuin luonnon oma taustasäteily. Tarkoilla laitteilla se on kuitenkin voitu havaita.

Maapallo liikkuu juuri nyt tähtienvälisessä avaruudessa paikallisen tähtienvälisen pilven (LIC) sisällä.

Pilven alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Se kuitenkin koostuu hieman tiheämmästä kaasusta, pölystä ja plasmasta.

Jos tämä pilvi syntyi räjähtävän tähden tähteistä, voi olettaa, että siinä on myös alkuaine raudan isotooppia 60. Rautaa tulisi siitä myös Maan päälle ilmakehän läpi harvakseltaan.

Ja juuri tätä isotooppia on löytynyt Etelämantereelta melko tuoreen lumen seasta. Lumi on kerrostunut Etelämanterelle vain 20 viime vuoden aikana. Tämän on todistanut tarkoin mittauksin australialainen ydinfyysikko Anton Wallner.

Rautaa isotooppeineen löytyi lumesta hyvin tarkalla spektrometrillä. Se selvitti alkuaineita 500 kilogramman näytteestä tutkimuslaitoksissa Saksassa. Näytteet lennätettiin sinne pakastetuissa laatikoissa Etelämantereelta.

Muutama vuosi sitten myös maapallon läheisessä avaruudessa havaittiin rauta-60:tä. Lähiavaruuden kaasuja on tutkinut jo 22 vuoden ajan eri spektrometrien avulla Nasan tutkimusluotain Advanced Composition Explorer.

Jos paikallinen tähtienvälinen pilvi on rauta-60:n lähde, sen määrän olisi pitänyt nousta maapallolla silloin, kun aurinkokuntamme ajautui tuohon pilveen.

Wallner on löytänyt äskettäin lisää rauta-60:tä viidestä eri syvänmeren kerrostumien näytteestä. Ne on otettu kahdesta paikasta, ja ne on ajoitettu 33 000 vuoden päähän menneisyyteen. Näytteissä rauta-60:n määrät ovat melko samanlaisia.

Aine ympärillämme avaruudessa voi toki olla sattumanvaraisesti radioaktiivista. Se olisi kuin roskaa, joka on jäänyt tähtienväliseen avaruuteen

”Rauta-60 voisi myös olla peräisin vielä vanhemmista supernovien räjähdyksistä, ja mittaisimme vain jonkinlaista kaikua siitä”, Wallner sanoo yliopiston tiedotteessa.

Paras tapa selvittää asia on etsiä lisää rauta-60:tä maapallolta tai avaruudesta. Jos rauta-60:tä löytyy enemmän viime ajoilta, viittaisi se siihen, että radioaktiivinen paikallinen tähtienvälinen pilvi on rauta-60: n lähde.

Tutkimuksen rauta-60:stä julkaisi Yhdysvaltain tiedeakatemian lehti Pnas.