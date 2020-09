Aivoja voi jo lukea, mutta niitä on vaikea ymmärtää – kukaan ei itse asiassa tiedä, miten ajatukset muodostuvat

Yhdysvaltalainen yrittäjä Elon Musk uskoo, että aivoja stimuloimalla voimme tehostaa terveiden aivojen toimintaa ja parantaa sairauksia. Suomalaiset tutkijat eivät ole vielä vakuuttuneita. Tekoäly voi kuitenkin auttaa tulkitsemaan aivojen viestejä.

Mitä meidän on mahdollista tietää aivoista? Jos asiaa kysytään yhdysvaltalaiselta yrittäjältä Elon Muskilta, tulevaisuudessa voimme lukea ihmisten aivotoimintaa kuin kirjaa.

Viime viikolla Musk esitteli neurotekniikan alan yrityksensä Neuralinkin edistysaskelia suorassa videolähetyksessä. Siinä sian aivoihin asennettu implantti ennusti juoksumatolla juoksevan eläimen raajojen liikettä lähes täydellisesti.

Joskus samainen implantti asennetaan myös ihmisen kalloon, jossa se Muskin mukaan parantaa masennuksen, Alzheimerin taudin ja unettomuuden, palauttaa näkökyvyn sokealle ja saa halvaantuneet kävelemään.

Neuralink esitteli aivoistutettaan sian avulla.­

Miltä tällaiset väitteet kuulostavat aivotutkijasta? Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan professori Risto Ilmoniemi kertoo seuranneensa Muskin hankkeita jo pitkään.

”Hän on onnistunut kaikessa mihin on ryhtynyt, sähköautoista avaruuslentoihin. Mutta aivotutkimuksessa osa hänen visioistaan on täysin utopistisia”, Ilmoniemi sanoo.

Kun Musk perusti Neuralinkin neljä vuotta sitten, perimmäisenä tavoitteena oli yhdistää ihmisaivot pysyvästi tietokoneeseen.

Musk puhuu tekoälyn ja ihmis­aivojen symbioosista: aivoihin asennettavan implantin ansiosta aivoista voisi ladata tietoa ja ajatuksia tietokoneelle. Vastaavasti tietokoneelta voisi ladata aivoihin mitä tahansa tietoja ja taitoja.

Implantin avulla ihmiset voisivat käyttää laitteita pelkän ajatuksen voimalla ja viestiä keskenään ikään kuin telepaattisesti. Aivoja stimuloimalla voisi parantaa ihmisten suorituskykyä, tehostaa aisteja ja muistia sekä poistaa pelkoja.

”Suurin osa aivotutkijoista lienee yksimielisiä siitä, että Muskin hurjimpia visiota on mahdotonta toteuttaa edes ajan kanssa”, Ilmoniemi sanoo.

Hän itse on Muskin tavoitteiden suhteen kahden vaiheilla.

”En pidä niitä humpuukina, ovathan ne kiinnostavia ja edistävät alan kehitystä. Mutta en usko, että monikaan niistä toteutuu ainakaan seuraavaan pariin sataan vuoteen.”

” Sähkösignaaleja tutkimalla tutkimalla on myös onnistuttu kääntämään puheeksi ajatuksia.

Aivojen mittaamisessa ja stimuloinnissa ei sinänsä ole Ilmoniemen mukaan mitään uutta.

Erilaisia aivosignaaleja lukevia laitteita on kokeiltu 1960-luvulta lähtien. Tieteellisissä kokeissa on pystytty alkeellisella tasolla purkamaan päänsisäisiä ajatuksia tekstiksi ja kuviksi.

Magneettikuvauksissa on selvinnyt, että kasvojen tunnistamiseen liittyvä aivoalue löytyy eri ihmisiltä suunnilleen samasta kohtaa. Samoin muilla yksittäisten asioiden tai esineiden tunnistamisella on aivoissa paikkansa.

Aivojen reaktiosta pystytään siis päättelemään, katseleeko koe­henkilö talon vai kasvojen kuvaa. Kalifornian yliopiston vuonna 2013 toteuttamassa kokeessa koehenkilö katsoi elokuvaa, ja aivosignaaleja analysoiva tieto­kone pystyi tulkitsemaan, mitä koehenkilö katsoi.

Huulia, kieltä, kurkunpäätä ja leukoja ohjaavia sähkösignaaleja tutkimalla on myös onnistuttu kääntämään puheeksi ajatuksia, joita ihminen on yrittänyt päänsä sisällä sanoa.

” ”Aivosignaalien lukeminen ja niiden ymmärtäminen ovat kaksi täysin eri asiaa.”

Tällaiset tekniikat ovat kuitenkin kaukana siitä, että aivoista pystyttäisiin lukemaan ihmisen yksityisiä, abstrakteja ajatuskulkuja, Ilmoniemi sanoo.

Ajatusten lukemiseen liittyy kaksi keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin aivosignaaleja pitäisi kyetä keräämään nykyistä huomattavasti enemmän ja tarkemmin.

Kun aivojen sähköimpulsseja mitataan kallon päältä, signaaleja voi kerätä laajalta alueelta­, mutta ne ovat välissä olevan aivokudoksen ja mittausetäisyyden takia heikkoja eivätkä kerro juuri muuta kuin signaalien sijainnin.

Aivojen sisään asetettava implantti on kallon päältä mittaavia laitteita tehokkaampi ja tarkempi, mutta se kerää signaaleja hyvin pieneltä aivoalueelta. Muskin implantti on suuren kolikon kokoinen.

Neuralink-yhtiön implantti voidaan ehkä joskus asentaa ihmisen kalloon.­

Jos tavoitteena on lukea tai stimuloida tarkasti jotain tiettyä aivotoimintaa, implantti toimii hyvin, mutta ajatusten lukemiseksi vaadittaisiin paljon laajempi mittausalue.

”Lisäksi on hyvä huomioida, että aivosignaalien lukeminen ja niiden ymmärtäminen ovat kaksi täysin eri asiaa.”

” ”Kenelläkään ei ole tarkkaa käsitystä siitä, miten aivot koodaavat ajatuksia.”

Musk puhui tavoitteestaan nostaa implantin sähköimpulsseja lukevien elektrodien määrää nykyisestä runsaasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin.

Ajatusten lukemiseen ei kuitenkaan riitä, että onnistuu keräämään signaaleja joka ikisestä hermosolusta, vaan näitä signaaleja täytyy osata myös tulkita.

Tällä hetkellä aivosignaaleista pystytään arvioimaan, millaista esinettä tai yksinkertaista käskyä ihminen ajattelee. Ajatuskulkuja lukeakseen pitäisi löytää keino tuhansien aivosignaalien yksityiskohtaiseksi tulkitsemiseksi.

”Kenelläkään ei ole tarkkaa käsitystä siitä, miten ihmisen aivot koodaavat ajatuksia. Ja vaikka olisi, nämä koodit vaihtelevat ihmisestä ja tilanteesta riippuen. Tämä tekee ajatusten lukemisesta vielä vaikeampaa, kenties mahdotonta.”

Samaa mieltä on Tuukka Ruotsalo, Helsingin yliopiston tietojen­käsittelytieteiden laitoksen tutkija ja Kööpenhaminan yliopiston apulaisprofessori.

Ruotsalo on ryhmänsä kanssa tutkinut aivojoukkoistamista, jonka avulla tekoäly oppii aivosähkökäyrää lukemalla tunnistamaan ja luokittelemaan esimerkiksi kuvia.

Laajan hankkeen tavoitteena on yhdistellä kone­oppimista aivomittauksiin ja luoda järjestelmiä, joissa tekoäly voi tulkita ihmisaivoista lähteviä signaaleja.

Vaikka ajatus tietokoneen ja aivojen symbioosista kuulostaa aivan Muskin visiolta, Ruotsalon tutkimusryhmän tavoitteet ovat lähempänä tulevaisuudessa.

Tekniikkaa hyödyntämällä voisi esimerkiksi tunnistaa ihmisten mieltymyksiä suoraan heidän aivojensa aktiivisuudesta.

Ruotsalon mukaan myös Neuralinkin aivoimplantilla voisi realististen arvioiden mukaan tarkkailla mielialoja ja mieltymyksiä sekä tehdä lääketieteellisiä mittauksia.

Lähitulevaisuudessa laitteille voisi välittää komentoja ajatusten voimalla sen sijaan, että annamme käskyt nappia painamalla, puhumalla tai kirjoittamalla. Kuten Musk viikko sitten vihjasi, aivo­implantin avulla Teslan voisi kutsua luokseen ajatuksen voimalla.

Jo ennen implantteja on pystytty tulkitsemaan aivosignaaleista aikomuksia ja liikkeitä, jotka kertovat vaikkapa siitä, mihin suuntaan ihminen haluaa liikuttaa kättään.

Ensimmäinen merkittävä läpimurto tehtiin 2000-luvun taitteessa, kun neurofysiologi Miguel Nicolelis onnistui välittämään apinan aivokuorelta liikesignaaleja tietokoneeseen ja muuntamaan ne digitaalisiksi komennoiksi. Apina pystyi sitten liikuttamaan robottikättä pelkän ajatuksen voimalla.

Sen jälkeen halvaantuneet ihmiset ovat liikuttaneet ajatuksen voimalla esimerkiksi tieto­koneen kursoria, pyörätuolia ja robottiraajoja.

Vuonna 2014 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut potkaisi käyntiin liikuntakyvytön ihminen. Kaksi vuotta myöhemmin reesusapinat oppivat kulkemaan pyörätuolilla viini­rypäleiden luokse antamalla komentoja ajatustensa välityksellä.

Tällaisia tekniikoita on voitu käyttää liikuntakyvyttömien elämän helpottamiseen tai ALS-potilaiden kanssa kommunikoimiseen, mutta ajatusten lukemiseksi Ruotsalo ei niitä sanoisi.

”On aivan eri asia oppia painamaan nappia ajatuksen voimalla kuin lukea suoraan aivoista, millaista maisemaa tällä hetkellä ajattelen.”

Ajatusten lukemisen lisäksi Muskin visioissa on kyky siirtää aivoihin mitä tahansa tietoa.

Sairauksien parantamisen lisäksi aivoja ärsyttämällä voitaisiin Muskin mukaan parantaa terveiden ihmisten suorituskykyä. Vastaavaa keksintöä on kehittänyt myös verkkojätti Google.

Viime vuonna yhtiön tekoälyasiantuntija Nikolas Kairinos kertoi, että jo 20 vuoden kuluttua Google tuo markkinoille aivoimplantin, jonka avulla ihminen voi oppia mitä vain.

Implantin asentamisen jälkeen ihmisten ei siis tarvitsisi enää opetella mitään ulkomuistista, vaan implantti kertoisi vastauksia kuin hakukone.

”Nämä menevät taas siihen keksintöjen kategoriaan, jotka toteutuvat aikaisintaan vuosisatojen päästä”, Ilmoniemi sanoo.

Tähän asti aivoja stimuloiva teknologia on keskittynyt parantamaan esimerkiksi neurologisista sairauksista ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua.

Sähköstimulaattoreita käytetään jo poistamaan Parkinsonin taudista kärsivien vapinaoireita ja hillitsemään epileptikkojen kohtauksia. Magneettistimulaatiota käytetään rutiininomaisesti myös vakavan masennuksen ja kroonisen kivun hoitoon.

Myös riippuvuuksien hoidossa aivojen sähköisellä ärsytyksellä on alustavasti todettu olevan myönteisiä vaikutuksia. Kuulovaurioista kärsivien apuvälineenä sisäkorvaistute on toiminut jo vuosikymmenten ajan.

” ”Jos tekniikka saadaan toimimaan, sillä on mahdollisuus parantaa sairaiden ihmisten oloa.”

Neuralinkin tekniikka vaikuttaa Ilmoniemen mukaan lupaavalta juuri sairauksien hoidossa. Viikontakaisessa Muskin esittelytilaisuudessa ei kuitenkaan nähty neurotieteellisiä läpimurtoja.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan aivoimplantti on silti edistynyt. Neuralink ahtoi entistä enemmän elektrodeja entistä pienempään tilaan. Hermosoluja mittaavia elektrodeja on aivoimplanteissa tyypillisesti joitain kymmeniä, kun Neuralinkin laitteessa niitä on yli tuhat.

Ilmoniemen mukaan keskeistä on myös mahdollisuus käyttää ja ladata istutetta langattomasti. Pienen kokonsa ansiosta implantin voi asentaa aivoihin yksinkertaisella operaatiolla.

”Jos tekniikka saadaan toimimaan, sillä on mahdollisuus parantaa sairaiden ihmisten oloa melko lyhyellä tähtäimellä, ehkä jo tällä vuosikymmenellä”, Ilmoniemi sanoo.

”Kroonisesta kivusta kärsivät potilaat voivat joutua käymään hoitoa varten toistuvasti sairaalassa. Implantin vaikutus olisi jatkuva.”

Ratkaisematta on kuitenkin esimerkiksi se, miten elektrodit kallossa välttyvät aivokudoksen aiheuttamalta eroosiolta.

Ilmoniemi ei epäile, etteikö implanttia voisi tulevaisuudessa käyttää terveiden ihmisten suorituskyvyn parantamiseen. Kyse voisi olla keskittymiskyvyn ja muistin parantamisesta tai vireystilan nostamisesta.

”Vireystilaan voi vaikuttaa jo ny­kyään lääkkeillä ja huumeilla. Ja ihan vaikka kahvilla.”

Jos tekniikkaa on joskus mahdollista kehittää edelleen, eteen tulee lukuisia eettisiä pulmia.

”Onko se oikein, että ihmisen ominaisuuksia parannellaan? Miten se vaikuttaa ihmisten väliseen tasa-arvoon, jos vain osalla on varaa tehdä itsestään älykkäämpiä ja tehokkaampia?”