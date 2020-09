Main ContentPlaceholder

Jokainen kokee kivun omalla tavallaan, uusi määritelmä muistuttaa – ”Hyvään hoitoon pääsy on ihmis­oikeus­kysymys”

Kivun määritelmä on nyt päivitetty kansainvälisesti. Keskeistä on kivun kokemus, eivät vain mitatut hermovasteet. Niinpä jokaisen omaa kokemusta kivusta on syytä kunnioittaa.

Krooninen kipu on maailmanlaajuinen ongelma. Länsimaissa arviolta joka viides ihminen kärsii jatkuvasta kivusta.­

Kun sattuu, niin sattuu. Kivun, jos minkä, luulisi olevan yksinkertainen asia. Mutta kun ollaan tarkkoja eivät asiat ole ihan yksinkertaisia. Kipututkijoiden kansainvälinen järjestö IASP päivitti heinäkuussa kivun määritelmää. Muutokset ovat maallikon silmin pieniä.